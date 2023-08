Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 23 de agosto de 2023

Coautor da urna

Integrantes da oposição do governo na CPMI dos Atos Golpistas irão apresentar um requerimento de convocação de um dos criadores do projeto da urna eletrônica do Sistema Eleitoral Brasileiro, Giuseppe Janino. Coordenado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o movimento ocorre após o nome do técnico ter sido citado pelo hacker Walter Delgatti em depoimento ao colegiado.

Depoimento militar

A CPMI dos Atos Golpistas convocará o ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, para prestar depoimento no dia 31 de agosto. O colegiado deve apurar possível omissão do militar durante as invasões do dia 8 de janeiro.

Missão nos EUA

A Polícia Federal deve encaminhar nos próximos dias uma missão oficial aos Estados Unidos para apurar a venda de presentes oficiais durante a gestão Bolsonaro. Os agentes enviados irão investigar contas bancárias do ex-presidente e pessoas do seu entorno no país norte-americano.

Arcabouço aprovado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o novo arcabouço fiscal da União. O projeto, que será encaminhado para sanção presidencial, irá substituir o atual teto de gastos que determina as regras limitadoras das despesas federais.

Economia verde

O presidente Lula tornou a defender a liderança e protagonismo da indústria do Brasil na agenda mundial da economia verde durante um encontro nesta terça-feira na África do Sul. A proposta, apresentada a empresários brasileiros, foi acolhida pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, que defendeu a implantação de ações de descarbonização e em energia sustentável.

Viagem a Cuba

Antes de viajar para a Assembleia Geral da ONU em setembro, o presidente Lula deve realizar uma escala em Cuba, no caminho à Nova York. Durante a passagem pela ilha caribenha ele deve se encontrar com o presidente do país, Miguel Díaz-Canel.

Apuração dos PIX

Possíveis fraudes e suspeitas de lavagem de dinheiro nos R$17 milhões em doações recebidas via PIX pelo ex-presidente Jair Bolsonaro serão apuradas pela Polícia Federal. A corporação realizará um cruzamento de dados a partir das transações para identificar os doadores individualmente.

Reunião agendada

O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bittencourt, agendou um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a quinta-feira. O defensor busca se inteirar das investigações relacionadas ao seu cliente através dos autos do processo, além de tentar reverter a prisão do militar.

Reajuste dos servidores

A Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que estabelece o reajuste de 9% no salário dos servidores federais. O texto deve ser analisado pelo Senado até o dia 25, data em que encerra o prazo de vigência da MP.

Punição militar

O Senado deu aval positivo ao projeto que determina a exclusão de punição no Código Penal Militar para integrantes das Forças Armadas que critiquem publicamente decisões do governo federal. Apesar da suspensão, a penalidade permanece mantida em casos de críticas a ações de comandantes ou oficiais de patente superior.

Apagão

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira as investigações sobre os fatores que causaram o apagão elétrico que atingiu inúmeros estados brasileiros no dia 15 de agosto. A apuração, executada em sigilo, visa apurar possíveis sabotagens ou atentados contra o serviço público.

Reforço penal

A Polícia Penal do RS realizou nesta terça-feira a formatura de 355 novos servidores que atuarão em unidades prisionais do Estado. Entre os cargos preenchidos estão agentes penitenciários, administrativos e técnicos superiores penitenciários.

Financiamento de mobilidade

O prefeito Sebastião Melo participa nesta quinta-feira, junto à Frente Nacional dos Prefeitos, de uma reunião em Brasília com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A comitiva deve articular pelo auxílio financeiro do governo para manter o sistema de transporte público nas cidades brasileiras.

CPI da Educação

A CPI da Educação liderada pela oposição na Câmara de Porto Alegre deve apurar uma reunião do prefeito Sebastião Melo com o representante de empresas que venderam R$43,2 milhões em materiais didáticos para a prefeitura. O colegiado convocou o empresário Jailson Ferreira da Silva para apresentar maiores detalhes sobre as transações, supostamente superfaturadas.

Ocultação dos fatos

O vereador Roberto Robaina (PSOL) afirmou no plenário da Câmara Municipal que o governo Melo vem tentando sabotar os trabalhos da CPI da Educação gerida pela oposição. Ele aponta que a gestão municipal aparenta ter interesse em “ocultar” o que ocorreu na Secretaria de Educação.

Precarização de serviços

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Porto Alegre debateu nesta terça-feira a precarização dos serviços públicos nas vilas do 4º Distrito da Capital. Lideranças comunitárias apresentaram ao colegiado demandas de regularização do acesso a sistemas de água, luz e esgoto, além de atendimento em assistência social e saúde.

