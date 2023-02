Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de fevereiro de 2023

O presidente Lula deve vir ao Rio Grande do Sul nos próximos dias para anunciar medidas estruturais de enfrentamento à estiagem no estado. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Visita presidencial

O presidente Lula deve vir ao Rio Grande do Sul nos próximos dias para anunciar medidas estruturais de enfrentamento à estiagem no estado. Ele esteve reunido nesta sexta-feira com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para tomar conhecimento sobre a situação.

Repasse ao RS

Um repasse de R$ 3,8 milhões já foi encaminhado pelo governo federal para auxiliar na mitigação dos impactos da falta de chuvas no RS. O recurso deve ser distribuído entre 15 cidades gaúchas para o transporte e armazenamento de água, além da aquisição de cestas básicas.

Panorama da estiagem

Um panorama sobre as ações realizadas pelo governo estadual no combate à estiagem foi apresentado nesta sexta-feira pelo governador Eduardo Leite. Ele afirma que o estado segue agindo a partir de eixos estratégicos, realizando medidas emergenciais de auxílio aos produtores, além do monitoramento constante da situação no estado.

Apoio à agricultura

Dentre as próximas ações apresentadas pelo governo estadual para auxiliar os produtores rurais atingidos pela falta de água, está a anistia do programa “Troca-Troca de Sementes” em municípios que decretaram situação de emergência. Além disso, um edital adicional do Programa Sementes Forrageiras deve ser aberto em benefício dos agricultores.

Calcário nas lavouras

O uso de calcário para a melhora do solo em lavouras gaúchas foi tema de discussão entre secretários do governo estadual com a EMATER/ASCAR RS e representantes do Sindicato da Indústria do Calcário do RS. O secretariado tem estudado como estimular o uso do fertilizante no estado, o qual reduz a acidez do solo e pode torná-lo mais resistente à estiagem.

Piso da enfermagem

O governo federal está estruturando uma Medida Provisória para viabilizar o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Uma minuta sobre a medida está sendo analisada por um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil.

Auxílio Emergencial

Um relatório produzido pelo Ministério Público Federal apontou que metade das 1,4 mil pessoas presas em função dos atos golpistas do dia 8 de janeiro receberam o Auxílio Emergencial do governo federal. O mapeamento aponta ainda que menos de um quinto dos detidos possuíam filiação partidária.

Arquivamento

O arquivamento da ação que apura se o ex-presidente Jair Bolsonaro propagou informações falsas sobre a covid-19 foi solicitado ao STF pela vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo. Ela afirma que não vê indícios de que ações de Bolsonaro tenham incitado ações criminosas ou causado pânico à população.

Reajuste dos Servidores Federais

Um reajuste salarial de 7,8% foi proposto pelo governo aos servidores federais durante a primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. A oferta foi realizada com base no valor de R$ 11,2 bilhões do Orçamento de 2023, destinado à recomposição do rendimento da categoria.

Rodovias

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a criação de um grupo de trabalho em parceria com a Petrobras para a análise do suprimento da demanda de insumos asfálticos no país. Ele afirma que o governo deve ampliar os investimentos em obras de rodovias em 2023.

Pronunciamento

A ministra da saúde, Nísia Trindade realizou nesta sexta-feira nas redes sociais um pronunciamento sobre o Carnaval. Na mensagem, ela destacou o papel da vacinação na segurança das festividades, além de orientar o uso de camisinha pela população.

Embaixador do Clima

O Ministério das Relações Exteriores indicou o nome de Luiz Alberto Figueiredo Machado ao cargo de Embaixador Extraordinário para a Mudança do Clima. Ele deve integrar a nova estrutura organizacional da pasta, participando na representação do Brasil em eventos internacionais sobre o assunto.

Boletins da COVID-19

O Ministério da Saúde deve deixar de divulgar diariamente os dados sobre a covid-19 no país. A veiculação dos boletins sobre a doença passará a ser semanal, iniciando no próximo dia 7 de março.

Segunda instância

O senador Sérgio Moro (União-PR) reuniu o número de assinaturas necessárias para desarquivar no Senado o projeto de lei que determina a prisão após condenação em segunda instância. A solicitação da retomada da análise do projeto deve ser votada pelo Plenário da Casa.

Vacinação bivalente

A vacinação bivalente contra a covid-19 já está disponível nos municípios gaúchos para idosos acima de 70 anos. Para realizar a aplicação do imunizante,é necessário ter concluído o esquema primário de vacinação.

Mudança de secretaria

O governador Eduardo Leite anunciou a indicação do coronel Mário Ikeda como secretário adjunto da Segurança Pública do RS. Para assumir a posição, o coronel está em processo de desligamento da Secretaria de Segurança de Porto Alegre, a qual comanda atualmente.

Centros da Juventude

A Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos anunciou a continuidade do custeio dos projetos dos Centros da Juventude no estado. Um subsídio de R$ 4,3 milhões deve ser repassado para os centros que realizam ações de educação, cultura e emprego para jovens de territórios de vulnerabilidade social e com altos índices de violência.

Parcelamento digital

O parcelamento do pagamento do IPTU 2023 de Porto Alegre agora pode também ser realizado pelo WhatsApp da Secretaria Municipal da Fazenda. Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem através do aplicativo para o número (51) 3433.0156 e seguir as instruções que aparecerão na tela.

