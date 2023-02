Colunistas Rodrigo Lorenzoni diz que PL é a favor das privatizações, mas vê com preocupação problemas no processo da Corsan

Por Flavio Pereira | 17 de fevereiro de 2023

Deputado Rodrigo Lorenzoni, Líder do PL na Assembléia Legislativa Foto: Divulgação/ALRS Foto: Divulgação/ALRS

A avaliação da bancada do PL – 5 deputados – sobre a oportunidade de subscrever o pedido de instalação da CPI destinada a investigar possíveis irregularidades no processo de privatização da Corsan vem sendo feita dentro de um contexto mais amplo.

Nesse sentido, o líder da bancada no Legislativo gaúcho, deputado Rodrigo Lorenzoni, encaminhou à coluna um esclarecimento sobre a avaliação emitida pelo colunista nesta sexta-feira.

Diferente do que foi publicado na coluna, o líder Rodrigo Lorenzoni esclarece “que o PL ainda não assinou a CPI, mas vê com muita preocupação os possíveis problemas do processo de venda. O PL é a favor das privatizações. Nossa bancada votou a favor. Porém, o processo de venda tem que ser transparente. Temos muitas liminares impedindo a assinatura do contrato de venda da Corsan, incluindo uma do TCE. Em razão da gravidade dos fatos ventilados, a bancada está acompanhando de perto a situação e existe a convicção de que se precisa investigar os fatos”.

Rodrigo Lorenzoni diz que PL é a favor das privatizações, mas vê com preocupação problemas no processo da Corsan