Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 12 de setembro de 2023

Foto: Canal Gov/Reprodução

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reunião de lideranças

O presidente Lula solicitou uma reunião entre os líderes do Mercosul e da União Europeia até o final de 2023, visando finalizar as tratativas do acordo de livre comércio entre as partes. A ação visa concluir o tratado antes do mandato temporário do Brasil à frente do bloco sul-americano se encerrar em dezembro.

Tudo ou nada

Lula afirma que deseja bater o martelo sobre a questão do acordo UE-Mercosul, seja com um parecer positivo ou até mesmo abandonando as negociações. O líder brasileiro tem explicitado seu incômodo com a demora da discussão sobre o tratado, que se perpetua há mais de 20 anos.

Escolha postergada

Apesar de ser prevista para esta semana, a decisão do presidente Lula sobre a indicação do novo Procurador-Geral da República deve demorar alguns dias para ser concluída. Aliados do chefe do Executivo afirmam que ele não deve realizar a escolha às pressas e que a nomeação ao cargo deve ocorrer somente após o seu retorno da viagem aos EUA.

Cooperação dos EUA

O Ministério da Justiça encaminhou nesta segunda-feira o pedido de cooperação internacional aos Estados Unidos no âmbito das investigações sobre o desvio e venda de presentes oficiais no governo Bolsonaro. A solicitação integra a quebra do sigilo de contas bancárias no país norte-americano, além de uma série de diligências.

Acesso negado

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou o acesso ao depoimento de Mauro Cid à PF para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de sua esposa Michelle. A negativa ocorreu a partir do acordo de delação premiada do parlamentar com a corporação, que foi homologado pelo magistrado.

No escuro

O advogado de Jair e Michelle Bolsonaro, Fabio Wajngarten, afirmou estar “completamente no escuro” em relação à delação premiada de Mauro Cid. Quando questionado sobre o assunto, ele negou ser contra o acordo do militar com a PF.

Perda de tempo

A possibilidade de Mauro Cid ser novamente convocado a depor na CPMI dos Atos Golpistas é considerada pela sua defesa como uma “absoluta perda de tempo”. Cezar Bitencourt, advogado do militar, garante que seu cliente não tem nada para falar ao colegiado.

Deformação da democracia

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, realizou uma série de críticas à reforma ministerial do governo em entrevista nesta segunda-feira. O líder partidário afirmou que a “mudança de lado” das legendas do Centrão “deformam” a democracia.

Revisão de diretrizes

Após a repercussão de diferentes ações de truculência e abordagem violenta do seu efetivo, a Polícia Rodoviária Federal criou uma comissão voltada à revisão das suas diretrizes das normas policiais. O colegiado deve elaborar um novo plano na formação dos agentes da instituição, incluindo estudos sobre direitos humanos na grade disciplinar.

Recuperação do RS

O governador Eduardo Leite se reuniu nesta segunda-feira com diferentes entidades do RS para trocar e discutir ideias sobre a reconstrução dos municípios afetados pelas chuvas no Vale do Taquari. Representações da Federasul, Fiergs, Fecomércio, Cufa e outras instituições integraram o debate sobre medidas de recuperação econômica e social no Estado.

Equipes fixas

A Secretaria Estadual de Assistência Social encaminhou equipes fixas nesta segunda-feira para cinco municípios gaúchos atingidos pelas inundações. A pasta integra o Centro Regional de Ação de Recuperação montado em Encantado pelo governo gaúcho para agilizar decisões e ações voltadas à reconstrução das cidades.

Gabinete do FGTAS

O gabinete da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social será transferido nesta terça-feira para o município de Encantado, de modo a melhorar o atendimento à população atingida pelas enchentes. O órgão é responsável pela execução de políticas públicas de trabalho, emprego e desenvolvimento social no RS.

SOS Vale do Taquari

A Secretaria de Saúde do RS lançou nesta segunda-feira o canal SOS Vale do Taquari, voltado ao cadastro para profissionais de saúde voluntários para atendimento à população da região. O programa precisa de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, que possuam disponibilidade de carga horária.

Reforma tributária

O prefeito Sebastião Melo acompanha a Frente Nacional de Prefeitos nesta terça-feira na capital federal em uma reunião com o relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga. O grupo debaterá as principais demandas e mudanças solicitadas no texto já aprovado pela Câmara.

Novos servidores

A prefeitura de Porto Alegre recebeu nesta segunda-feira os 18 novos servidores temporários da Defesa Civil da Capital. Os novos agentes serão submetidos a integração e treinamento para auxiliar a gestão municipal na prevenção e mitigação de impactos de incidentes.

POA Prospecta

A gestão municipal publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial de Porto Alegre o edital do programa POA Prospecta, com a primeira chamada voltada à prospecção de soluções inovadoras para o serviço de limpeza urbana na Capital. A iniciativa busca viabilizar o uso das novas ferramentas de contratação trazidas pelo Marco Legal das Startups.

Proteção de dados

A capital gaúcha passa a contar a partir desta semana com um Data Protection Officer integrando as equipes da gestão municipal. O profissional será responsável pelos dados de mais de 1,4 milhão de porto-alegrenses, que são utilizados pelo poder público.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

