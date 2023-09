Colunistas Valdemar menciona exageros nas punições a Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê exagero nas punições a Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, comentou ontem as recentes decisões judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocando-o como vítima de injustiças e sua repercussão popular. O dirigente do PL falou à Folha de S.Paulo, e disse que as punições a Bolsonaro no TSE foram exageradas e afirmou que a postura dos ministros “vai se voltar contra o Poder Judiciário”:

“Isso é efeito bumerangue, é o que vai acontecer com quem está exagerando. Isso vai se voltar contra o Poder Judiciário. O que o Judiciário fez com ele [Bolsonaro], não tem como ficar bem. É só uma pessoa que é cega que não enxerga. Passaram dos limites com essas brincadeiras. Dar multa de R$ 22,9 milhões. […] Marcar a data do julgamento no dia 22. Isso vai ter troco porque é a vida. Já, o negócio das joias é um exagero, porque era um presente pessoal. Eu não tenho dúvida. Igual a todos os presidentes que passaram, é que ninguém nunca mexeu com o assunto. Eles querem matar o Bolsonaro…”

MP pede que Lula devolva relógio Piaget de R$ 80 mil

Na representação em que pediu que o Tribunal de Contas da União obrigue o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer a “devolução imediata” de todos os presentes recebidos por ele durante seu mandato, o representante do Ministério Público junto ao tribunal defendeu que o presidente Lula também tenha de devolver um relógio Piaget que se estima, avaliado em 80.000 reais recebido de presente do ex-presidente da França Jacques Chirac.

Acordo garante aprovação de R$ 20 milhões da Assembleia as vítimas da enchente

Já existe um acordo dos líderes na Assembleia Legislativa para aprovar, nesta terça-feira, a proposta que autoriza formalmente o repasse de R$ 20 milhões do legislativo para o auxílio às vítimas da enchente. A proposta será votada na sessão deliberativa da tarde de hoje. O projeto foi protocolado na quarta-feira (6), após reunião extraordinária da Mesa Diretora.

Minirreforma eleitoral dispensa ficha de antecedentes criminais

O texto da minirreforma partidária que o Congresso pretende votar esta semana possui algumas pérolas. Uma delas: dispensa políticos, partidos e coligações de apresentar documentos como antecedentes criminais. Para que as regras possam valer para as eleições do ano que vem, as propostas devem ser aprovadas pelo Congresso até 6 de outubro. O relator é o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), que apresentará o texto nesta terça (12) aos líderes partidários.

Privatizada, Corsan atende inclusive municípios onde não tem contrato

A Corsan, agora privatizada após a venda à Aegea, atendeu pedido do governador Eduardo Leite e está trabalhando para o restabelecimento do abastecimento de água inclusive em municípios para os quais não presta oficialmente seus serviços. Um balanço feito ontem mostrou que na lista dos 93 municípios que sofreram os efeitos da tragédia das enchentes, 66 são atendidos pela Corsan e Aegea. Ontem, a empresa informou que, além das equipes de manutenção, 38 caminhões-pipa e hidrojato disponibilizados pela Corsan estão atuando nas cidades atingidas no Vale do Taquari, auxiliando no abastecimento à população e limpeza das vias e das residências, serviços que seguem ao longo desta semana.

TSE julga denúncia de abuso do poder econômico da campanha de Lula

O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu informações do Google sobre o uso de links na campanha presidencial, e poderá julgar a ação de investigação judicial eleitoral (Aije 0601312-84.2022.6.00.0000) que discute a ocorrência de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso é uma das quatro Aijes contra Lula decorrentes da campanha de 2022. Chama a atenção a ousadia da campanha de Lula: mediante um artifício técnico, quem digitava “Lula condenação”, “Lula Sergio Moro” ou “Lula corrupção” recebia como primeiras respostas links com “Lula foi absolvido — A farsa da Prisão de Lula”, “Lula foi absolvido — a inocência de Lula” e “Processos que Lula ganhou”. Um detalhe: o relator do processo contra Lula no TSE é o ministro Benedito Gonçalves, aquele do “missão dada, missão cumprida…”

TCE-RS suspende licitação da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio

Foi suspenso o pregão eletrônico (102/2023) promovido pela Fundação de Saúde Publica São Camilo, em Esteio, para contratar de empresa especializada na prestação de serviços de administração de benefícios de auxílio-alimentação/cesta básica, por meio de cartão eletrônico magnético no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. A decisão foi tomada ontem (11) pelo Tribunal de Contas do Estado em tutela de urgência. Relatora do processo, a conselheira-substituta Daniela Zago, identificou exigências indevidas impostas aos licitantes em cláusulas do edital são aparentemente indevida, capazes de macular a competitividade da licitação.

TRE julga hoje pedido de cassação do deputado Valdir Bonatto

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) julga, na tarde desta terça-feira, o pedido do Ministério Público Eleitoral (Processo no 0603731-92.2022.6.21.0000), pela cassação do deputado estadual Valdir Bonatto (PSDB). Líder da bancada tucana, e ex-prefeito de Viamão, Bonatto poderá perder a cadeira por abuso de poder pela utilização de servidores públicos do município em sua campanha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/valdemar-menciona-exageros-nas-punicoes-a-jair-bolsonaro/

Valdemar menciona exageros nas punições a Jair Bolsonaro

2023-09-12