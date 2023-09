Bruno Laux Panorama Político

30 de setembro de 2023

A prefeitura de Porto Alegre decretou "situação de emergência nível 2".

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Assédio político

Pessoas próximas ao presidente Lula afirmam que ele tem interpretado a pressão que vem sofrendo para as indicações ao STF e PGR como “assédio”. O chefe do Executivo já reforçou que não deseja ser pressionado, e que “não trabalha com prazo”.

Resistência em dividir

A divisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública em duas pastas permanece sendo objeto de resistência do presidente Lula. O temor de parte da equipe do Planalto em separar o órgão em dois está relacionado à eventual responsabilização imediata do governo pela crise de segurança pública no país.

Cirurgia concluída

A cirurgia no quadril do presidente Lula realizada nesta sexta-feira ocorreu de forma rápida e segura, conforme informado pela equipe de ortopedia do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. As expectativas de recuperação para o chefe do Executivo são boas, e ele deve deixar a unidade hospitalar no máximo até terça-feira.

Procedimento extra

Aproveitando a anestesia geral utilizada para a cirurgia no quadril, Lula passou também por um procedimento na região das pálpebras. A blefaroplastia foi realizada por haver alterações no local, que atrapalhavam a visão do presidente.

Registro de entradas

A Polícia Federal solicitou ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência a relação de registros de entrada e saída de militares no Palácio da Alvorada em períodos relatados pelo tenente-coronel Mauro Cid na delação premiada. O pedido visa confirmar o roteiro do suposto encontro de Bolsonaro com militares, no ano passado, no qual o ex-presidente teria tratado de um plano golpista.

CPI prorrogada

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu postergar por mais 13 dias as discussões da CPI das Criptomoedas na Casa. A prorrogação atende a um pedido da presidência e relatoria do colegiado, em função de novas investigações que podem contribuir o parecer final.

Câmeras corporais

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, defendeu nesta sexta-feira a implantação de câmeras corporais nos agentes de todas as polícias do país. Ele adiantou que até o final do ano a pasta federal deve estabelecer diretrizes para o tratamento dos materiais gravados pelos equipamentos.

Crise negada

O novo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, nega que esteja ocorrendo um episódio de crise entre a Corte e o Congresso Nacional. A declaração ocorre em meio às movimentações na Câmara e Senado para questionar o Supremo sobre uma suposta “invasão de competência” por parte do Judiciário.

Diálogo possível

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes (RJ) defende o avanço de um canal de diálogo entre o Congresso e o STF frente às atuais divergências. Apesar de manter a ideia de obstruir a pauta da Casa em protesto à suposta “invasão de competência” da Corte, o parlamentar afirma que “não é possível” a continuidade da falta de comunicação entre os Poderes e a permanência dos conflitos.

Volta por cima

O governo estadual repassou nesta sexta-feira o segundo lote de benefícios do Programa Volta por Cima para famílias impactadas pelas chuvas. A relação de beneficiados ocorre a partir de cadastros até o dia 25 de setembro realizados pelas equipes de Assistência Social municipais, com apoio de servidores da Secretaria de Assistência Social.

Engenheiros voluntários

A Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária assinou nesta quinta-feira um termo de cooperação com o Crea-RS para ações nos municípios atingidos pelas inundações no RS. O acordo formaliza as ações de cerca de 86 voluntários que seguem auxiliando na produção de laudos de engenharia para pontes, estradas e residências em 20 cidades gaúchas.

Auxílio sancionado

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta sexta-feira o projeto que inicia o Programa Municipal de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário em Porto Alegre. A medida, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, consiste em um pacote de ajuda aos moradores da Capital atingidos pelas fortes chuvas no mês de setembro.

Emergência nível 2

A prefeitura de Porto Alegre decretou nesta sexta-feira “situação de emergência nível 2”, seguindo uma portaria do Ministério de Desenvolvimento Regional. A publicação permite que a Capital facilite os trâmites de solicitação e recebimento de recursos do Estado e do Planalto, além de simplificar a contratação de serviços essenciais para auxiliar a população impactada pelas enchentes.

Passe livre negado

Ignorando a recomendação do Ministério dos Direitos Humanos, a prefeitura de Porto Alegre não irá disponibilizar o passe livre no transporte público durante as eleições para o Conselho Tutelar neste domingo. A gestão municipal alega que as datas nas quais o benefício é concedido foram definidas pela Câmara Municipal em uma lei de 2021.

Tributos em pauta

O secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, representou a capital gaúcha nesta semana durante um debate no Senado Federal sobre a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso. O líder da pasta defende que a alteração no sistema de tributos discutida em Brasília não pode fazer com que a população e o setor produtivo arquem com “encargos mais pesados que os atuais”.

Comitê de resiliência

A Secretaria de Governança Local de Porto Alegre segue avançando com as tratativas para a criação de um Comitê Permanente de Resiliência. O órgão deve auxiliar a gestão municipal a ampliar a capacidade do município em se recuperar e adaptar a mudanças abruptas e casos de desastres, além de prevenir riscos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

