Por Bruno Laux | 30 de setembro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Diferença questionada

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) questionou nesta semana, na Comissão de Finanças da Assembleia gaúcha, as razões pela diferença de R$4 bilhões entre o orçamento previsto e o apresentado ao Parlamento gaúcho pelo governo estadual. O parlamentar alega que em 15 de maio deste ano, o governador Eduardo Leite entregou à Assembleia o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, com a previsão de superávit de R$ 1,48 bilhão, e que exatamente quatro meses depois, esteve na Casa com a Lei Orçamentária Anual prevendo déficit de R$ 2,7 bilhões. Além da dúvida sobre o valor, o deputado questiona ainda a disposição de outros pontos do texto. “Temos ainda a previsão de uso indevido de recursos do Fundeb, que segue sendo uma prática do governo, e a destinação de R$ 80 milhões para propaganda desse governo e de míseros R$ 10 mil para o Programa Juro Zero, que deveria ser direcionado para a reconstrução das cidades atingidas pelos eventos climáticos. O governo Eduardo Leite deve essas explicações à sociedade gaúcha”, aponta Lorenzoni.

Repasse de medicamentos

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia realiza na próxima quarta-feira uma audiência pública para debater o prazo entre a incorporação de novos medicamentos para o tratamento do câncer de mama pelo SUS e sua efetiva disponibilização às pacientes. A discussão ocorre em paralelo ao debate do tema na Câmara dos Deputados, frente ao prazo de cerca de 624 entre a inserção dos fármacos no Sistema Único de Saúde e o repasse à população necessitada.

Acesso ao tratamento

O deputado Valdeci Oliveira (PT) solicitou à presidência da Comissão de Saúde e de Meio Ambiente da Casa a intermediação de um encontro com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para tratar do fornecimento do “FreeStyle Libre” aos pacientes diabéticos no RS. O parlamentar solicita o fornecimento gratuito do equipamento, o qual é utilizado para medir a glicemia sem a necessidade das “picadas de agulhas” diárias nos dedos para a realização do exame. Valdeci aponta que o recurso representa uma alternativa indolor para os diabéticos, o qual permite o amplo acompanhamento das variações de medições e que é extremamente necessário em casos do gênero. “Se trata de um grande serviço que estamos prestando à sociedade e a secretária Arita, que é a gestora da Saúde do estado, não pode ficar fora dessa discussão”, destaca o parlamentar.

Medalha da Legislatura

A deputada Delegada Nadine (PSDB) entregou na quinta-feira a medalha da 56ª legislatura para Alex Mingozzi, maior campeão da história do Beach Tennis mundial. O atleta possui origem italiana, mas reside no Brasil desde 2015 e segue como capitão da seleção brasileira da categoria, além de ser o jogador que ganhou mais títulos na história deste esporte. Ao conceder a honraria, a parlamentar afirmou que Porto Alegre é sede da maior escola de beach tennis do mundo, comandada por Mingozzi, possuindo mais de 30 unidades no Brasil e no exterior.

Ampliação de atendimentos

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) esteve reunido no Hospital Santo Ângelo, no município da região das Missões, para debater uma estratégia no avanço das discussões junto ao Estado sobre o credenciamento de 13 novos serviços médicos de especialidade no local. O parlamentar afirma que a medida qualificaria bastante a lista de atendimentos que vem sendo prestado, ampliando a abrangência de áreas sensíveis e de ampla demanda, como maternidade de alto risco e novos procedimentos nas áreas de cardiologia, urologia e ginecologia. “Nosso envolvimento com o HSA vem de muito tempo, a saúde pública é sempre dinâmica e exige atenção permanente. Temos foco na sustentabilidade financeira do hospital, mas sobretudo lutamos sempre pela qualificação e ampliação dos serviços. Isso representa salvar vidas”, afirma o parlamentar.

