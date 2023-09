Cláudio Humberto Deputado aciona PGR e TCU contra viagem de Janja

Por Cláudio Humberto | 30 de setembro de 2023

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) abriu ofensiva contra a viagem da primeira-dama Janja ao Rio Grande do Sul. O parlamentar acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a legalidade de Janja “assumir a agenda presidencial”. Com ares de chefe de governo, a viagem de Janja foi justificada pelo ministro Paulo Pimenta (Secom) para que a primeira-dama pudesse “olhar de perto” e “anunciar medidas” no Estado. Evair aponta o crime previsto no artigo 328 do Código Penal.

Crime de usurpação

O artigo 328 dispõe sobre o crime de usurpação de função pública. Rende até 2 anos de cana e pode configurar improbidade administrativa.

Elizeta na fogueira

A representação é uma das primeiras buchas no colo de Elizeta Ramos, interina na chefia da PGR, após a saída de Augusto Aras.

Lupa na gastança

Evair também acionou o Tribunal de Contas da União, cujo presidente, Bruno Dantas, candidato a ministro do STF, deve fingir que não viu.

Ministros na mira

Há pedidos de convocação de Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Substituta de Aras reclamou de férias do motorista

A subprocuradora Elizeta Ramos, que substituiu interinamente Augusto Aras na Procuradoria Geral da República, chamou atenção durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público, em dezembro de 2022, quando fez reclamação “bem grande” do serviço de transporte da repartição. Ela se queixou de que, com o motorista em férias, foi obrigada a chamar o Uber para chegar ao trabalho. “Eu perdi meu motorista por causa de férias”, lamentou.

Férias longas

Ela reclamou também da duração das férias: “não entendo bem como a administração dá três meses de férias a um motorista e não reverte isso”.

Há vida dura

Ao contrário da procuradora, que integra uma das categorias mais bem remuneradas do serviço público, o salário do motorista é bem modesto.

Já o teto…

Um pouco antes do desabafo que viralizou, em outubro, Elizeta recebeu R$43.372,26 entre salário mensal, abono e “verbas indenizatórias”.

Alckmin humilhado

Geraldo Alckmin e a instituição da vice-presidência saíram humilhados da decisão de Lula de não se afastar do cargo, mesmo impossibilitado, e de designar sua mulher para cumprir a agenda presidencial.

A Usurpadora

Na constrangida visita a Porto Alegre, Janja foi xingada, ouviu vivas a Michelle Bolsonaro e, sob vaias, saiu do prédio onde estava pela porta dos fundos. E a chamaram de “usurpadora”, título de novelão mexicano.

Em casa

Após dizer que irá “ocupar espaço nas redes sociais”, o ministro Luis Roberto Barroso aproveitou sua primeira coletiva pós-posse para fazer algo muito conhecido na internet: ‘merchan’ de um evento do STF.

Longe do recorde

Lula mentiu afirmando que “nunca antes na História desse país as prefeituras foram tão bem recebidas como durante nossos mandatos”, mas o recorde de repasses foi de Bolsonaro, em 2022: R$153,6 bilhões.

Adoradores de dinheiro

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, os R$107 milhões que a Open Society do “bilionário socialista” George Soros injetou em ONGs brasileiras servem para influenciar a política, fomentar golpes, dominar a comunicação e, “acima de tudo, partidos de esquerda como o Psol”.

25 anos da CPLP

Será lançado neste domingo (1º), no I Festival da Palavra de Curitiba, o livro “Nos 25 anos da CPLP”, homenagem ao saudoso embaixador José Aparecido e ao jurista Ricardo Fiuza. É coordenado pelo embaixador Lauro Moreira e Rogério Tavares. Auditório Regina Casillo, às 16h.

Pizza crua

A CPI do MST foi encerrada sem alarde. Os deputados que comandavam a comissão, Zucco (Rep-RS) e Ricardo Salles (PL-SP), culparam o governo e o presidente da Câmara, mas eles é que serviram a pizza.

Gota no oceano

A gigante das redes sociais Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, pagou 149 milhões de libras (R$915 milhões) só para se livrar do contrato de aluguel (de 18 anos) da sede da empresa em Londres.

Pensando bem…

…quando o herdeiro assume a cadeira, o nome do sistema é outro.

PODER SEM PUDOR

O tradutor de Lula

O presidente Lula fala apenas a própria língua, e mal, mas não finge “arranhar” outros idiomas. Na cerimônia de sepultamento do Papa João Paulo II, ele se viu em meio a personalidades políticas mundiais, incluindo o presidente francês Jacques Chirac, que lhe dirigiu algumas palavras. Sem qualquer diplomata brasileiro nas proximidades a quem pedir socorro, Lula não hesitou. Cutucou o antecessor FHC, que estava a seu lado, e pediu com toda a humildade: “Traduz aí, Fernando…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

