Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 28 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Avanço nas indicações

O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira à jornalistas que deve decidir as indicações pendentes ao STF e à Procuradoria-Geral da República ainda neste ano. Ele atribuiu a demora na escolha ao período de recuperação das cirurgias que realizou em setembro, mas garantiu que está “100% recuperado” e que fará os anúncios em breve.

Favorito incerto

Ao ser questionado sobre o nome do ministro da Justiça Flávio Dino para o STF, Lula disse que ainda não decidiu onde deve manter o aliado. O presidente destacou a capacitação política e jurídica do atual líder ministerial, e revelou que tem avaliado onde ele poderá desempenhar um melhor trabalho para o país.

Potencial sucessor

Mesmo com as dúvidas de Lula quanto à indicação de Dino ao STF, o advogado Marcos Aurélio de Carvalho vem sendo tratado nos bastidores do governo como sucessor do comando da pasta da Justiça. Durante esta semana ele esteve em movimentações no Planalto e em reuniões com lideranças petistas, o que colaborou com as especulações sobre o possível ingresso na Esplanada.

GLO descartada

A implantação de decretos de garantia da lei e da ordem para tratar da crise de segurança pública no Rio de Janeiro está descartada pelo Planalto. O presidente Lula, que deve se reunir nesta segunda-feira com ministros para dialogar sobre ações no local, já afirmou que não quer as Forças Armadas “brigando com bandido” nas favelas.

Reforço nas fronteiras

Apesar da resistência em avançar com as Forças Armadas no Rio de Janeiro, o presidente Lula tem dialogado com as equipes do Planalto sobre a ampliação do número de militares nas fronteiras do país. O movimento visa intensificar a movimentação das Forças no combate ao crime organizado através do controle de entrada de drogas e armas no Brasil.

Conselho nacional

Em meio às discussões sobre a crise de segurança no Rio, o ministro da Justiça Flávio Dino sugeriu a criação de um conselho nacional para combate às milícias. Ao comentar sobre a ideia, ela apontou o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público como exemplos de sucesso de grupos federais para tratar de problemas comuns aos Estados.

Legado esperado

Após ser demitida da presidência da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano publicou um artigo na internet destacando as dificuldades das mulheres na ocupação de espaços de poder. Ela afirmou que espera deixar um legado de enfrentamento à misoginia e que se faz necessário pensar “em outra forma de fazer política”.

Apuração de ameaças

O MP Eleitoral solicitou ao governo a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre uma série de ameaças de estupro e morte contra políticos no Brasil. Um grupo de trabalho do órgão aponta que pelo menos 10 parlamentares foram vítimas de casos do gênero desde agosto deste ano.

Justificativa de ofensiva

Parlamentares da oposição no Congresso têm apontado as ações finais de Rosa Weber antes da aposentadoria no STF como fator determinante do avanço de conservadores contra o Supremo. Discussões sobre aborto, drogas e o marco temporal, pautadas pela ministra dias antes de deixar a Corte, desencadearam o avanço de uma série de projetos de limitação do Judiciário no Legislativo.

Documento demandado

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira que o relatório da CPMI dos Atos Golpistas foi produzido “a serviço do ministro da Justiça”. Durante um discurso no Instituto Harpia Brasil, em Goiás, ele afirmou que o documento é tão desqualificado quanto sua relatora, fazendo referência à senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Porte requerido

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) entrou com uma ação na Justiça Federal solicitando a retomada do seu porte de arma. O filho 02 de Jair Bolsonaro, que teve a renovação negada pela PF, afirma que tem sofrido ameaças decorrentes de sua atuação política.

Assistência social

O governo gaúcho sancionou nesta semana a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social e organiza a Política de Assistência Social no RS. A proposta atende à reivindicação de trabalhadores, usuários e instituições do segmento, voltada ao avanço das políticas de inclusão e garantia de direitos no Estado.

Definições em pauta

O PT de Porto Alegre realiza neste sábado sua Conferência Municipal voltada à definição da política da legenda para as eleições de 2024. O partido deve encaminhar no encontro a etapa final das discussões sobre o pleito eleitoral, de modo a decidir o nome que lançará para concorrer à prefeitura da Capital.

Nova presidência

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, deve assumir neste domingo, por aclamação, a presidência do PSDB no RS. A chefe municipal, que conta com o apoio de diferentes lideranças tucanas regionais, tentará avançar com um movimento de união do partido no Estado.

Pagamento nas lotações

A prefeitura de Porto Alegre publicou na quinta-feira a autorização de cobrança via PIX ou cartões de crédito e débito da tarifa de lotações. A medida visa qualificar o atendimento do serviço e estará funcionando inicialmente em 88 veículos que circulam pela Capital.

Multivacinação

A campanha de multivacinação em Porto Alegre conclui suas ações neste sábado com a abertura de nove unidades de saúde para a aplicação de imunizantes. O movimento ocorre com foco na atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos, oferecendo, dentre outras doses, as vacinas para Covid-19 e gripe.

Patinetes compartilhadas

O serviço de patinetes compartilhadas da empresa Woosh iniciou nesta sexta-feira a operação dos equipamentos em Porto Alegre, com autorização da prefeitura. O prefeito Sebastião Melo participa neste sábado de um ato para vistoria dos trabalhos, que foram implantados para o aprimoramento da mobilidade urbana local.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-248/

Panorama Político

2023-10-28