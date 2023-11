Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 11 de novembro de 2023

O presidente Lula permanece em dúvida sobre a indicação à PGR. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indecisão

Apesar das especulações sobre o afunilamento de nomes favoritos como próximo líder da Procuradoria-Geral da República, o presidente Lula permanece em dúvida sobre a indicação. Mesmo inclinado a escolher um dos subprocuradores com quem se encontrou até o momento, aliados do chefe do Executivo garantem que nada está definido.

Nomeações no STJ

O presidente Lula nomeou nesta terça-feira os três indicados ao Superior Tribunal de Justiça, após validação dos nomes no Senado. Afrânio Vilela, Teodoro Santos e Daniela Teixeira devem tomar posse em conjunto na Corte no dia 22 de novembro.

Priorização de obras

Dando continuidade aos encontros de balanço e alinhamento ministerial que vem realizando, o presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com ministros da área social do governo. O chefe do Executivo solicitou aos líderes da Esplanada que priorizem o avanço de obras do PAC na gestão de suas pastas até o fim do ano e em 2024.

Apoio parlamentar

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira que o Planalto precisará articular junto ao Legislativo para atender aos pedidos de prefeitos e governadores apresentados no novo PAC. O líder ministerial destacou que orçamento da União não será suficiente para avançar com todas as obras de impacto social e que irá dialogar com o Congresso para viabilizar os projetos.

Tentativa frustrada

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram emplacar nas redes sociais a narrativa de que ele teria sido responsável pelas negociações para a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza, a partir do seu encontro com o embaixador israelense Daniel Zonshine. Apesar da movimentação, a tese acabou ganhando pouca repercussão na internet e não avançou além da bolha bolsonarista.

Resposta à oposição

Em contrapartida ao movimento da oposição, apoiadores governistas passaram a se manifestar nas redes sociais, reafirmando a atuação do governo federal para a retirada de brasileiros em Gaza. A primeira-dama Janja da Silva esteve entre os defensores do papel do Planalto na repatriação, atribuindo o movimento à diplomacia da atual gestão.

Chupim

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, também defendeu a diplomacia do governo na repatriação de brasileiros, comparando Jair Bolsonaro ao pássaro “chupim” em um vídeo publicado nesta sexta-feira nas redes sociais. A ave é conhecida por ocupar ninhos de outros pássaros depositando seus ovos.

Poucas palavras

Após Daniel Zonshine ser alvo de críticas nos bastidores do governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do diplomata israelita. Ele reafirmou a versão de que o encontro ocorreu de forma ocasional, e disse que trocou “algumas poucas palavras” com o embaixador.

Direitos humanos

O governo federal anunciou nesta sexta-feira a criação de um grupo de trabalho para elaboração da Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas. A equipe, composta por representantes de 16 pastas federais, deve auxiliar o setor empresarial do país a internalizar questões relacionadas aos direitos humanos, através de programas e políticas públicas.

Cargos aos pequenos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) vem prometendo há um tempo aos partidos de bancadas menores no Congresso algumas indicações para as vice-presidências da Caixa Econômica Federal. As discussões com legendas como o PV, Avante e Solidariedade se intensificaram a partir da entrada de Carlos Vieira no comando do banco.

Apuração de falas

Atendendo a uma solicitação da PGR, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal encontre provas que possam corroborar com a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Entre os principais alvos da ação, está uma suposta tentativa de golpe de Estado articulada na gestão federal anterior.

Desafios estaduais

O governador Eduardo Leite participou nesta sexta-feira do 11º Fórum da Liberdade e Democracia em Vitória, no Espírito Santo. O líder gaúcho integrou o painel “Estados em Ação”, no qual abordou os diferentes desafios enfrentados na administração em âmbito estadual.

Turismo em pauta

A Secretaria Estadual do Turismo promoveu uma reunião na Feira Internacional de Turismo de Gramado nesta sexta-feira com representantes do setor de todo o país. O encontro, presidido pelo vice-governador Gabriel Souza, abordou diferentes práticas de avanço no segmento, viabilizando a troca de experiências entre as lideranças.

Recuperação emergencial

Equipes da prefeitura de Porto Alegre realizaram nesta sexta-feira a entrega de 120 cartões do Programa Municipal de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário para moradores da região das Ilhas. A iniciativa, que reúne benefícios destinados a diferentes propósitos, está sendo direcionada à população atingida pelas inundações de setembro na Capital.

Isenção fiscal

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que amplia a zona de incentivos fiscais na região do 4º Distrito. A medida prevê a expansão das áreas de concessão que são abrangidas pela isenção, por até 15 anos, do IPTU e ITBI.

Prefeitos de Praça

O prefeito Sebastião Melo realiza neste sábado o lançamento do Manual dos Prefeitos de Praças, durante a posse de mais três voluntários na iniciativa. O material deve nortear os trabalhos dos colaboradores que auxiliam a gestão municipal na conservação de espaços públicos da capital gaúcha.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

