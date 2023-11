Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de novembro de 2023

Ministro Flávio Dino. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Defesa aliada

Em meio à polêmica da visita da esposa de um líder do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça, o presidente Lula se manifestou nesta quarta-feira nas redes sociais em defesa do ministro Flávio Dino. O chefe do Executivo destacou que o líder ministerial já “disse e reiterou” que não se encontrou com Luciane Barbosa, que não há fotos que o provem e que há vários dias insistem na “disparatada mentira”.

Foto fake

A fala de Lula sobre a ausência de imagens ocorre após um vídeo do ministro Flávio Dino ao lado de uma mulher ter sido falsamente divulgado como suposto registro do encontro. A gravação, na verdade se trata de um encontro dele com a humorista Ví Alvares, que compartilhou a situação em tom de bom humor nas redes sociais.

Assunto retomado

Após a repercussão negativa da visita de Luciane ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrantes do PT voltaram a falar sobre a divisão do órgão em duas pastas federais. Eles alegam que se a área de Segurança tivesse uma repartição própria e especializada na Esplanada, o episódio não teria ocorrido.

Passagem custeada

O Ministério dos Direitos Humanos confirmou nesta quarta-feira o custeio da passagem de Luciane Barbosa para uma visita a Brasília em novembro. A esposa do traficante amazonense “Tio Patinhas” esteve entre os participantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, após indicação do Comitê Estadual do Amazonas.

Filas do INSS

O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a criação do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O projeto estabelece, entre outros pontos, o pagamento de bônus para servidores que trabalharem fora do horário do expediente e a permissão do uso de telemedicina para perícias.

Confiança mantida

Com Lula convencido em discutir a meta fiscal de 2024 somente no mês de março, a ala econômica do governo segue perseguindo o objetivo de zerar o déficit da União no próximo ano. Mesmo em meio à descrença de diferentes partes, a equipe do ministro da Fazenda Fernando Haddad, com apoio de lideranças da Câmara e Senado, segue confiante sobre o equilíbrio das contas públicas.

Manifestações esvaziadas

Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo em diferentes lugares do Brasil, em manifestações com bravatas contra o atual governo. Os movimentos foram marcados pelo esvaziamento em relação a ações anteriores, além do forte calor e da ausência do ex-presidente.

Posicionamento criticado

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou nesta semana o que chama de “relativização” do governo Lula em relação às ações do grupo Hamas, no Oriente Médio. O parlamentar afirma que o chefe do Executivo “leva muito mais em consideração o viés ideológico do que a civilização”.

Multa suspensa

O Senado encaminhou para sanção presidencial o projeto de lei que estabelece a suspensão da multa aplicada pela Justiça aos advogados que abandonarem processos penais. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pontuou que a atual penalização é subjetiva e não garante direito à defesa.

União de lados

A Proposta de Emenda à Constituição apresentada pela “Bancada da Bala”, que converge guardas municipais em órgãos de segurança pública, uniu diferentes âmbitos políticos no Congresso. Cerca de 52 parlamentares da base governista demonstraram apoio ao texto proposto pela oposição.

Concessão de linhas

O governador Eduardo Leite assinou nesta quarta-feira um contrato para realização do projeto da primeira concessão de transporte intermunicipal de ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre. O processo, que será realizado a partir de licitação, deve abranger serviços em 34 municípios.

Concessão de linhas II

Antes de lançar a licitação, o Executivo gaúcho promoverá uma análise do atual sistema de linhas de ônibus que circulam na região, o qual é considerado precário. A partir do estudo, a gestão estadual busca encontrar pontos de melhoria, de modo a aprimorar a logística e qualidade do transporte público.

Visita paraguaia

Eduardo Leite recebeu na terça-feira, em Porto Alegre, o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo Franco. A reunião foi pautada por temas de interesse comum entre o país vizinho e o RS, com destaque para o setor produtivo, de turismo e de semicondutores.

Revisão do Assistir

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, apresentou na terça-feira ao governador Eduardo Leite uma proposta de revisão técnica do programa Assistir, do governo estadual. O projeto prevê um acréscimo de R$500 milhões por ano em recursos da Saúde para as ações de aprimoramento hospitalar.

Viagem à Colômbia

O prefeito de Porto Alegre viajou nesta quarta-feira à Colômbia para participar do Diálogo Regional de Política, em Cartagena, a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Acompanhado de uma comitiva, o líder municipal busca conhecer alternativas de financiamento da entidade, a qual possui parcerias com a Capital em iniciativas de desenvolvimento urbanístico e social.

Regulamentação das feiras

A Câmara de Porto Alegre promoveu uma audiência pública na terça-feira para tratar do projeto de lei do Executivo que prevê a regulamentação das feiras ecológicas em espaços públicos da Capital. A proposta ainda encontra resistência por parte de produtores e feirantes, que temem pela perda de autonomia na gestão de seus negócios.

