Por Bruno Laux | 18 de março de 2023

Ministério da Fazenda aponta redução na projeção de crescimento do PIB do país em 2023.

Queda no PIB

O Ministério da Fazenda divulgou através da Secretaria de Política Econômica uma redução na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto do país em 2023. A previsão de 2,1% divulgada em novembro do ano passado foi reduzida para 1,61%.

Fator determinante

A pasta afirma que a queda no índice ocorre em função das análises recentes levarem em conta os reais impactos dos efeitos dos juros altos sobre a economia e o mercado de crédito. De acordo com o ministério, este fator havia sido minimizado na projeção anterior.

Cooperação multilateral

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu nesta sexta-feira com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager. A comissária apresentou interesse em realizar parcerias com o Brasil, dando destaque à área de mineração limpa e tecnologia para a saúde.

Acordo Mercosul

O acordo multilateral do Mercosul com o bloco europeu também foi pauta durante a reunião de Alckmin com Vestager. Ambas lideranças se mostraram empenhadas em acelerar o fechamento do tratado, o qual foi apontado por Margrethe como prioridade da Comissão Europeia.

Segurança atestada

A ANVISA divulgou nesta sexta-feira uma nota reforçando a segurança e eficácia das vacinas bivalentes BA.1 e BA.4/BA.5 contra a covid-19. O órgão destacou que o imunizante atualmente distribuído no país está dentro do prazo de validade.

Bloqueio de financiamento

O BNDES determinou o bloqueio de R$ 25 milhões em recursos de financiamento para 58 proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares. A decisão foi tomada com base em dados de monitoramento do MapBiomas, ferramenta que permite a detecção diária de derrubada de árvores.

Política fixa

O presidente do Banco, Aloizio Mercadante, afirmou que este tipo de bloqueio será uma política fixa da instituição frente a casos do gênero. Ele destacou que a suspensão de financiamentos pode estender-se inclusive aos bancos privados que são parceiros do BNDES.

Análise de perícia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao TSE os resultados de perícias realizadas na minuta golpista encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Os advogados desejam acesso ao nome das pessoas que tiveram digitais encontradas no material.

Financiamento do SUS

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, declarou nesta quarta-feira a necessidade de promover uma discussão sobre o financiamento do SUS. Ela afirma que o debate é necessário para garantir a efetivação do direito de toda a população à saúde.

Monitoramento da dengue

O Ministério da Saúde anunciou a instalação de um Centro de Operações de Emergências para o monitoramento de mortes e casos graves de dengue, zika e chikungunya. A ação é realizada a partir do recente aumento de casos das doenças no país.

Biodiesel

O Conselho Nacional de Política Energética determinou nesta sexta-feira o aumento do percentual de mistura obrigatória de biodiesel no diesel do país. A obrigatoriedade da adição do produto será ampliada gradativamente, iniciando com 12% em 2023 até chegar a 15% em 2026.

Ensino Médio

A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou a criação de uma subcomissão para análise de desafios e perspectivas do Ensino Médio no Brasil. A criação do colegiado ocorre em paralelo a realização de uma consulta pública pelo Ministério da Educação para avaliar e reestruturar a política nacional desta fase escolar.

Desenvolvimento industrial

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, se reuniu em Brasília nesta sexta-feira com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. No encontro foram abordados uma série de projetos no RS, além da apresentação de reivindicações de pleitos internos das indústrias com sede no Estado.

Combate à exploração

Uma comitiva do governo do RS, liderada por Eduardo Leite, se reuniu nesta sexta-feira em Bento Gonçalves com prefeitos da Serra Gaúcha. No encontro foram abordados os recentes casos de trabalho análogo à escravidão descobertos na região, assim como as ações tomadas em relação ao tema.

Casos isolados

Eduardo Leite colocou os serviços do governo gaúcho à disposição da região para a elaboração de ações no combate à exploração de trabalhadores. O governador destacou ainda que não se pode atribuir a culpa dos recentes casos isolados aos mais de 20 mil produtores da Serra.

Águas superficiais

O governo estadual instituiu uma força-tarefa nesta sexta-feira para a análise de pedidos de outorga e autorização do uso de água superficial no RS. A medida integra o programa “Supera Estiagem” e busca viabilizar as análises de solicitações, oferecendo um olhar de maior atenção sobre os recursos hídricos e a gestão das águas.

Sede da Copa

A prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta sexta-feira ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, a formalização da intenção de Porto Alegre em ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Na solicitação é destacada a experiência da capital gaúcha com grandes eventos, como a Copa de 2014, o South Summit e o STU Nacional.

