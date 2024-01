Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Entram em vigor nesta segunda-feira os novos valores do estacionamento rotativo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Desenvolvimento nas fronteiras

O governo federal escolheu o Mato Grosso do Sul para implantação de um projeto-piloto voltado ao desenvolvimento social de áreas fronteiriças. A iniciativa, promovida em conjunto pelos ministérios da Justiça e dos Povos Indígenas, deve fornecer apoio para a profissionalização de indígenas na região, de modo a evitar o aliciamento do tráfico a estes grupos.

Vacina da Dengue

O Ministério da Saúde comunicou neste domingo o recebimento de 750 mil doses de vacina contra a dengue para aplicação pelo SUS. Os imunizantes foram doados pelo laboratório japonês Takeda e devem ser distribuídos prioritariamente aos adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes.

Indicações à Caixa

O Planalto destravou nos últimos dias pelo menos seis indicações às vice-presidências da Caixa Econômica Federal, contemplando legendas do Centrão e da oposição. PP, Republicanos e até mesmo o PL foram beneficiados pelas nomeações, as quais devem ser oficializadas ainda nesta semana.

Segurança nas escolas

Os ministérios da Justiça e da Educação estão concluindo os últimos ajustes para o lançamento da Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência nas Escolas. A ação, que deve ser lançada até março, integra o conjunto de ações realizadas pelo governo após ataques a instituições de ensino ocorridos no país em março e abril de 2023.

Agendas em Uganda

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, participou neste domingo da 3ª Cúpula do Sul do Grupo dos 77+China em Kampala, Uganda. Em paralelo ao evento, o ministro das Relações Exteriores manteve uma série de agendas bilaterais em preparação para a visita do presidente Lula ao continente africano.

Agendas em Uganda II

Em discurso na Cúpula do Sul do G77+China, neste domingo, Mauro Vieira reiterou o compromisso do governo Lula com a reforma das instituições de governança global. O chanceler brasileiro apresentou ainda um convite aos países participantes do evento para avançar com ações concretas em uma aliança global contra a fome e a pobreza.

Dificuldade de diálogo

Servidores da ABIN têm se queixado em relação à dificuldade de diálogo com a Casa Civil do governo, órgão ao qual foi vinculado em 2023. Integrantes da agência reclamam sobre os obstáculos que encontram para apresentar suas demandas à pasta, com destaque para a necessidade de reposição de vagas e reajuste salarial.

Direito digital

Questões relacionadas ao direito digital devem ter destaque no processo de modernização do Código Civil que será retomado em abril no Senado Federal. Um livro à parte, voltado exclusivamente para a temática, deve ser criado dentro do conjunto de normas que está em atualização.

Marca Brasil

O Itamaraty vem estudando avançar com a criação de uma “marca Brasil” para divulgar o país no exterior. O título deve ser associado a iniciativas de inovação e sustentabilidade, com o objetivo de atrair investimentos para o mercado brasileiro.

Alta hospitalar

O ministro do STF, Dias Toffoli, recebeu alta neste domingo após ser submetido a uma cirurgia de retirada de hérnias. Passado o procedimento, bem-sucedido, o magistrado deve seguir se recuperando em casa nos próximos dias.

Vaga cobiçada

Em meio à possibilidade de cassação do senador Sérgio Moro (União-PR), nomes como o da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, vem sendo especulados para uma eventual candidatura à vaga do parlamentar. Há também a possibilidade de que a deputada Rosangela Moro (União-PR), esposa do congressista, concorra ao posto no Senado.

Comprometido em fiscalizar

O governador Eduardo Leite visitou no sábado as sedes das duas concessionárias de energia elétrica no RS para verificar as ações de restabelecimento de serviços no Estado. O líder estadual destacou estar ciente da indignação dos gaúchos frente aos problemas de abastecimento decorrentes do temporal e se comprometeu em continuar “mordendo os calcanhares” das empresas para resolver a questão.

Politização dos temporais

Apesar de reconhecer a gravidade da falta de abastecimento de energia no RS nos últimos dias, Eduardo Leite se opõe à abertura de uma CPI na Assembleia gaúcha para apurar o contexto. O governador afirma que o avanço de uma comissão do tipo se trata de uma tentativa de “politização” do tema, para a realização de discurso político e ideológico.

Visita da Aneel

O presidente da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, virá ao RS nesta semana para uma reunião com o governo estadual e as companhias elétricas atuantes no Estado. O encontro será pautado pela discussão de medidas voltadas ao aprimoramento do fornecimento de energia aos municípios e à retomada de abastecimento após incidentes climáticos.

Área azul

Entram em vigor nesta segunda-feira os novos valores do estacionamento rotativo – Área Azul, em Porto Alegre. Os preços, reajustados sob alegação de destino de parte do valor para o subsídio do transporte coletivo, devem ficar em R$2,25 por 30 minutos e R$4,50 por uma hora de utilização das vagas.

Abastecimento normalizado

A prefeitura de Porto Alegre comunicou neste domingo, nas redes sociais, que todas as estações de bombeamento da cidade tiveram o fornecimento de energia elétrica restabelecido. Após o funcionamento ser retomado nos locais, a expectativa é de que o abastecimento hídrico seja normalizado na Capital nesta segunda-feira.

