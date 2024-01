Bruno Laux Panorama político

Por Bruno Laux | 29 de janeiro de 2024

O ministro da Integração, Waldez Góes, deve procurar lideranças do Congresso no retorno do recesso parlamentar para solicitar apoio a projetos de desenvolvimento regional. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desenvolvimento regional

O ministro da Integração, Waldez Góes, deve procurar lideranças do Congresso no retorno do recesso parlamentar para solicitar apoio a projetos de desenvolvimento regional. O líder ministerial vem tentando avançar com propostas apresentadas ao Legislativo no ano passado, que preveem planos de crescimento para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e da Amazônia.

Reunião do Copom

O Banco Central realiza nesta semana a primeira reunião do Comitê de Política Monetária em 2024. A expectativa é de que o colegiado, agora com dois novos integrantes indicados pelo governo Lula, anuncie um novo corte de 0,5% na Selic, a taxa básica de juros do país.

Reestatização da energia

O governo federal vem estudando nos bastidores a possibilidade de avançar com um projeto de reestatização de empresas de energia no Brasil. A avaliação, iniciada a partir do apagão nacional em agosto do ano passado, surge frente a uma série de problemas de abastecimento no país, considerados como uma questão “sistêmica” pelo Planalto.

Discussões urgentes

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu encerrar as férias mais cedo e convocou para esta segunda-feira uma reunião com lideranças parlamentares. O encontro deve pautar assuntos considerados de urgência em Brasília, como o bloqueio de emendas, a desoneração da folha e operações da PF contra parlamentares.

Aproximação adiantada

Aliados do líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmam que seu movimento de aproximação com o chefe da Fazenda, Fernando Haddad, ocorre frente ao potencial do ministro em ascender à presidência da República. O parlamentar acredita que o líder ministerial seja o sucessor de Lula na disputa pelo Planalto e tenta estreitar laços desde já.

Xenofobia em Portugal

O PT deve pressionar o presidente Lula pela tomada de ações efetivas de proteção a brasileiros vítimas de xenofobia em Portugal. A medida ocorre em atendimento às constantes denúncias de preconceito sofrido por imigrantes do Brasil no país europeu.

Repercussão positiva

Na mira dos holofotes após ser alvo de uma operação da PF na última semana, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) deve ser lançado pelo PL como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. A legenda entende que a recente repercussão do nome do parlamentar em meio às investigações dos últimos dias pode ser positiva para a popularização da sua imagem.

Atenção às eleições

Passadas as recentes polêmicas investigações da PF contra bolsonaristas, o PL vem tentando evitar que as repercussões impactem seus resultados nas eleições municipais em outubro. Temendo novas ações do gênero, a legenda segue atenta a nomes de pré-candidatos que tiveram problemas com o STF e que foram alvos de inquéritos.

Queda da soja

O Ministério da Agricultura vem avaliando desde já o possível reescalonamento de dívidas e abertura de linhas de crédito para produtores de soja no Brasil. Os planos surgem em meio à queda do preço do grão para o menor valor desde 2020, o que amplia significativamente o risco de quebra entre produtores.

Neoliberalismo anacrônico

Em resposta às críticas feitas após o anúncio do BNDES sobre medidas de incentivo à indústria naval do Brasil, o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, tratou as opiniões como originárias de um “neoliberalismo anacrônico”. O líder da entidade afirma que as negativas partem de pessoas que não acompanharam “a mudança da economia global”.

Equiparação salarial

Termina em fevereiro o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários preencham o relatório de transparência remuneratória estabelecido na Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres de 2023. Companhias que não publicarem o documento terão de pagar multa de até 3% da folha de pagamento, com limite de cem salários mínimos.

Furto de cabos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar no retorno do recesso parlamentar um projeto de lei que amplia as penalizações para o furto de cabos de energia e similares no país. Além de aumentar em um terço a pena para crimes do gênero, a medida dobra a punição para a receptação dos materiais.

Fim dos fogos

A permissão do uso de fogos de artifício com estampidos no Brasil pode estar com os dias contados a partir de um projeto do senador Fabiano Contarato (PT-ES). O parlamentar propõe vetar a fabricação, venda e uso dos materiais no país, estabelecendo penas de multa e prisão de até quatro anos para o descumprimento das novas regras.

Aquisição de caminhões

A Subsecretaria de Central de Licitações do governo do RS lança nesta semana um pregão eletrônico para a aquisição de 16 caminhões autotanques. A licitação, com previsão de investimento de R$ 23,68 milhões, é destinada ao reforço da frota do Corpo de Bombeiros Militar do RS.

Prisão temporária

A ex-secretária da Educação de Porto Alegre, Sônia da Rosa, presa temporariamente na última semana em meio à Operação Capa Dura, foi solta neste sábado. Ao lado do empresário Jailson Ferreira da Silva, liberado no mesmo dia, ela havia sido detida a partir de desdobramentos das investigações sobre supostas fraudes em licitações na pasta municipal.

Bolsa Atleta

A Secretaria Municipal de Esporte abre nesta segunda-feira o período de inscrições para o programa Bolsa Atleta na Capital. A iniciativa viabiliza apoio financeiro a esportistas, paraatletas e atletas-guia profissionais de Porto Alegre, oferecendo 20 bolsas por ano.

Panorama político

2024-01-29