Por Bruno Laux | 30 de janeiro de 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Carlos Bolsonaro (Republicanos), o filho 02, prestará depoimento à Polícia Federal nesta terça. (Foto: EBC)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Depoimento marcado

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que Carlos Bolsonaro (Republicanos), o filho 02, prestará depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. O vereador fluminense esteve entre os alvos de busca e apreensão da Operação Vigilância Aproximada, a qual vem apurando um suposto esquema de espionagem ilegal na Abin.

Avanço repentino

O avanço da operação da PF até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis (RJ), nesta segunda-feira, ocorreu a partir de uma decisão de última hora da corporação. A ação, que inicialmente iria abranger somente o gabinete e a residência de Carlos Bolsonaro, se estendeu até Angra porque o vereador não foi encontrado em nenhum dos dois locais.

Deboche nas redes

Perfis do governo federal e da Secom da Presidência nas redes sociais veicularam postagens ironizando indiretamente a operação da PF contra Carlos Bolsonaro. Publicações sobre o reajuste do salário mínimo e do atendimento de agentes comunitários, contendo trocadilhos sobre a ação desta segunda-feira e bordões de Jair Bolsonaro, foram compartilhadas nas páginas oficiais.

Crítica interna

Publicadas sem passar por aval do presidente Lula, as postagens com “piadas implícitas” sobre a ação da PF contra Carlos Bolsonaro foram criticadas por integrantes do governo. Ministros apontaram nos bastidores que o uso de uma operação policial como deboche de um adversário político fomenta a narrativa de “perseguição política” e politiza a ação.

Polarização ampliada

Apesar do desgaste na imagem da oposição, membros do Planalto temem que a operação contra Carlos Bolsonaro inflame a polarização política no Congresso. Parte do Executivo acredita que o fortalecimento da ideia de “perseguição” pode distanciar ainda mais oposição e governistas, dificultando o avanço de propostas do governo no Legislativo.

Sem competência

Para o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o vereador Carlos Bolsonaro “não tem competência e capacidade” para estar à frente da suposta “Abin paralela” investigada pela PF. Quando questionado sobre o esquema de espionagem ilegal, o parlamentar afirmou não ter conhecimento sobre o assunto.

Lista de alvos

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), solicitou ao STF a lista de pessoas monitoradas ilegalmente pela suposta Abin paralela no governo Bolsonaro. O parlamentar encaminhou um ofício à Corte pedindo a relação sob a justificativa de possíveis nomes de membros das Casas Legislativas incluídos entre os alvos do esquema.

Apoio aos vizinhos

O presidente Lula ofereceu apoio para o combate a incêndios florestais na Colômbia durante uma ligação nesta segunda-feira com o líder colombiano Gustavo Petro. O país vizinho ao Brasil declarou situação de desastre natural na última semana frente ao avanço significativo das queimadas na região da Amazônia.

Viagem à Colômbia

Lula deve viajar até a Colômbia em abril deste ano para participar da tradicional Feira Internacional do Livro de Bogotá, a convite de Gustavo Petro. O evento, promovido na capital colombiana desde 1987, homenageará o Brasil na edição deste ano.

Presença confirmada

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT) confirmou presença na edição deste ano da feira Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). Em 2023 o líder ministerial havia sido “desconvidado” do evento do agronegócio após confirmada a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Saída oficializada

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, oficializou nesta segunda-feira o anúncio de sua saída do governo federal. O agora ex-número dois da pasta agradeceu a oportunidade dada pelo ministro Flávio Dino e pelo presidente Lula, além de desejar sorte a Ricardo Lewandowski, que segue no comando do órgão.

Falta de articulação

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, segue sendo alvo de críticas de membros do Congresso em função da falta de articulação com o Legislativo. Parlamentares próximos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmam que o chefe ministerial não dialoga com o líder parlamentar desde o fim de 2023.

Reforço policial

O governador Eduardo Leite assinou nesta segunda-feira a nomeação de 331 novos agentes para a Polícia Civil do RS. Os 175 inspetores e 156 escrivães serão alocados em delegacias de diferentes regiões do território gaúcho de modo a reforçar o quadro de servidores na área da Segurança.

Incremento do Assistir

O Executivo gaúcho anunciou nesta segunda-feira que ampliará em 20% os valores repassados para incentivos hospitalares do Programa Assistir. Com o acréscimo, menor do que o esperado por lideranças municipais do Estado, a iniciativa deve encaminhar ao todo cerca de R$ 983,1 milhões ao ano para hospitais conveniados.

Visibilidade trans

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos realizou nesta segunda-feira a primeira edição do Troféu Visibilidade Trans. A premiação, voltada ao reconhecimento das personalidades trans do RS, foi entregue a 50 pessoas que se destacaram em cidades gaúchas na promoção do respeito à diversidade.

Trabalho conjunto

O prefeito Sebastião Melo recebeu nesta segunda-feira o diretor-presidente da Equatorial Energia, Augusto Miranda, para o alinhamento de ações voltadas à qualificação do abastecimento de energia na Capital. O líder municipal adiantou que será criado um comitê operacional entre equipes da empresa e da gestão municipal, voltado à discussão de prioridades de investimentos no setor e elaboração de um plano de contingência.

