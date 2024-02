Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de fevereiro de 2024

Parlamentares do Centrão devem avançar no próximo mês com as articulações para criar uma "megafederação partidária" entre PP, União e Republicanos. (Foto: Reprodução)

Megafederação no Congresso

Parlamentares do Centrão devem avançar no próximo mês com as articulações para criar uma “megafederação partidária” entre PP, União e Republicanos no Congresso. Se implantado como previsto, o grupo deve formar a maior bancada do Legislativo federal e poderá indicar um candidato único à presidência da Câmara em 2025.

Reformulação da Abin

A permanência de Luiz Fernando Corrêa no comando da Abin ocorre em meio a uma significativa pressão do governo federal para a reformulação completa da agência. As mudanças no corpo do órgão, que visam evitar novos problemas com membros remanescentes do governo Bolsonaro nas equipes, foram impostas como requisito para que ele permanecesse no cargo.

Desligamentos ordenados

Além da exoneração de Alessandro Moretti, diretor-adjunto da Abin, o presidente Lula determinou a troca de comando em outros sete departamentos do órgão de inteligência. Moretti, citado nominalmente no relatório da PF sobre as investigações da “Abin Paralela”, será sucedido no cargo pelo atual diretor da Escola de Inteligência da agência, Marco Cepik.

PF paralela

Ao comentar sobre as recentes investigações da Polícia Federal sobre uma suposta “Abin paralela” nesta quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apontou a existência de uma “PF paralela” para investigação de adversários políticos. O parlamentar segue fomentando a narrativa de perseguição do entorno de Jair Bolsonaro, alegando a existência de uma conjuntura contra o ex-presidente.

Aparelhamento negado

Em sua despedida do Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino negou nesta quarta-feira qualquer relação de uso político da Polícia Federal pelo governo. O agora ex-líder ministerial atribuiu as recentes críticas às operações da corporação a pessoas que indevidamente desejam “imunidade de jurisdição”.

Comando inalterado

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, decidiu manter Antônio Fernando Oliveira no cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A decisão foi comunicada ao policial pelo novo líder ministerial nesta quarta-feira durante o evento de balanço de ações da pasta.

Indicação confirmada

Outro nome confirmado para equipe de Lewandowski na Justiça foi o do procurador André de Albuquerque Garcia, convidado para assumir a Secretaria Nacional de Políticas Penais da pasta. Atual secretário da Justiça do Espírito Santo, ele integra o corpo de membros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Realocação no governo

O ex-número dois da Justiça, Ricardo Cappelli, aceitou o convite do vice-presidente Geraldo Alckmin para assumir o comando da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A realocação do secretário-executivo para o órgão, ligado à pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, havia sido proposta na semana passada com aval do presidente Lula.

Julgamento agendado

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná agendou para o dia 8 de fevereiro o julgamento que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro (União-PR). Antecipada em 11 dias, a análise das ações do PL e PT que acusam o ex-juiz de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022 pode ser adiada por falta de quórum.

MP da reoneração

A Medida Provisória da reoneração da folha de pagamento deve integrar uma nova rodada de discussões entre o líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente Lula. Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles devem definir em conjunto o futuro da proposta no Congresso antes do retorno do recesso parlamentar.

Fraudes no seguro-desemprego

O Tribunal de Contas da União identificou indícios de mais de R$ 1 bilhão de pagamentos indevidos em seguro-desemprego entre os anos de 2018 e 2022. As inconsistências encontradas apontam desde a concessão do benefício a servidores públicos até o pagamento além do limite de parcelas permitidas.

Combate à Dengue

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, se reuniu nesta quarta-feira junto ao prefeito Rosemar Sala, de Tenente Portela, para dialogar sobre o enfrentamento à dengue na região. O município, que está entre os maiores da região Noroeste do Estado, lidera a lista de casos confirmados da doença no RS em 2024.

Pacto de vacinação

O governo gaúcho aderiu nesta quarta-feira ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, promovido pelo Conselho do Ministério Público Federal. O plano visa conscientizar a população sobre a importância da vacinação e deve promover, em um primeiro momento, o reforço das estratégias de aplicação da vacina contra o HPV, da tríplice viral e da pentavalente.

Regras de convivência

O Tribunal de Justiça do RS suspendeu nesta semana uma ação que questionava a constitucionalidade de um decreto que estabelece regras de convivência nos parques da Orla e Marinha do Brasil, em Porto Alegre. A partir da decisão, a venda de bebidas alcoólicas passa a ser vetada nos locais entre meia-noite e oito da manhã.

Fevereiro Roxo e Laranja

A iluminação cênica da Câmara de Porto Alegre será alterada para as cores roxo e laranja no próximo mês em alusão à campanha Fevereiro Roxo e Laranja. A ação, proposta pelo gabinete do vereador José Freitas (Republicanos), visa auxiliar na conscientização da sociedade sobre o combate a doenças crônicas como o Lúpus, Alzheimer, Fibromialgia e Leucemia.

Planos Diretores

A Câmara de Porto Alegre apresenta até o dia 23 de fevereiro no seu andar térreo uma exposição sobre a história dos Planos Diretores da Capital. A mostra, organizada pela equipe do Memorial da Casa, visa expor à população a importância do mecanismo como um instrumento legal de administração e crescimento da cidade.

Panorama Político

2024-02-01