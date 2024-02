Bruno Laux Panorama Político

O Legislativo de Gramado iniciou a reforma no Teatro Elisabeth Rosenfeld. (Foto: Reprodução)

Mudança de prédio

O prédio “Máscara Negra”, antiga sede da Polícia Federal em Brasília, será reformado pelo governo para acomodar o Ministério das Cidades. A restauração do edifício, localizado no centro da capital federal, custará cerca de R$41,5 milhões à União.

Ausência injustificada

A ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça, foi associada ao cenário de insatisfação dos deputados com a articulação do governo no Legislativo. Em resposta a questionamentos sobre a falta do parlamentar no evento, sua assessoria não apresentou justificativas, apenas se limitando a informar que ele estava em Alagoas sem agenda pública.

Recomposição arriscada

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, segue receoso quanto à possibilidade do Planalto voltar atrás em relação ao veto de R$5,6 bilhões em emendas de comissão para o orçamento de 2024. O chefe ministerial afirma que a recomposição do valor, a qual é solicitada por parlamentares, pode impactar significativamente no andamento de programas sociais do governo.

Desagrado interno

A indicação de Ricardo Cappelli para o comando da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial causou insatisfação entre alguns membros do PSB, seu próprio partido. Integrantes da legenda, como o ex-deputado federal Beto Albuquerque (RS), e o vice-presidente da Fundação João Mangabeira, Alexandre Navarro, cobiçavam o cargo agora ocupado pelo ex-secretário-executivo da Justiça.

Voto pela condenação

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais 12 réus relacionados aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O julgamento do grupo de acusados, iniciado nesta sexta-feira, se estenderá até o dia 9 de fevereiro em plenário virtual.

Dança das cadeiras

A agora ex-secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires, foi realocada para a presidência da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A professora será sucedida pelo colega de profissão, Alexandre Brasil, o qual passa a comandar o órgão no MEC.

Enxugando gelo

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou nesta sexta-feira que a ausência do Estado está entre os fatores que contribuem para o “problema todo” do sistema carcerário do Brasil. Descrevendo a atual estrutura prisional como um celeiro do crime organizado, o líder ministerial destacou a necessidade do governo em dar maior atenção ao assunto para não “continuar enxugando gelo”.

Contra a privatização

Ainda falando sobre o sistema prisional, Silvio Almeida manifestou seu posicionamento contrário à privatização dos presídios no Brasil. Apesar da oposição declarada, o ministro afirmou que a temática permanece em discussão entre as equipes do governo.

Plano de proteção

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional realizou nesta semana, em Brasília, um workshop interministerial voltado ao debate do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O encontro foi pautado pela discussão de estratégias, diretrizes e metas sobre a gestão de riscos e desastres, as quais devem ser executadas em conjunto com os governos estaduais e municipais.

Depoimento adiado

A Polícia Federal decidiu adiar para 27 de fevereiro o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro relacionado ao suposto episódio de importunação a uma baleia durante um passeio de jet ski no litoral de São Paulo. O ex-mandatário havia convocado apoiadores nas redes sociais para uma manifestação a seu favor no dia 7 de fevereiro, para quando a oitiva estava inicialmente agendada.

Tentativa de aproximação

Mesmo em meio ao recesso parlamentar, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, manteve contato frequente com lideranças do Centrão. O movimento surge em paralelo à série de críticas dos parlamentares sobre as negociações do líder ministerial com o Congresso, além de reclamações sobre a demora na liberação de emendas pelo Planalto.

Disposição de esclarecimentos

O novo diretor-adjunto da Abin, Marco Cepik, afirma que a direção da agência está disposta a esclarecer possíveis irregularidades que ocorreram na gestão anterior. O número dois do órgão destaca que o atual comando vê com “máxima tranquilidade e com entusiasmo” a elucidação dos fatos e garante que não há risco de obstrução nas apurações por parte da administração.

Juventude inovadora

O governo gaúcho abriu nesta semana o processo de inscrição para o projeto Jovem Inovador RS. A iniciativa selecionará seis projetos de inovação e empreendedorismo dos Centros da Juventude do Estado, além de escolher um grupo para participar do South Summit Brasil.

Voltando aos trabalhos

A Câmara de Porto Alegre retoma nesta segunda-feira as atividades na Casa Legislativa. Comandado pelo vereador Mauro Pinheiro (PL), o parlamento municipal deve iniciar na terça-feira as reuniões de definição de pauta das seis comissões permanentes do Legislativo da Capital.

Compras escolares

A prefeitura de Gravataí inicia na próxima semana a entrega de cartões magnéticos às famílias de alunos da rede municipal para a compra de material escolar em livrarias credenciadas. Ao todo, cerca de 28 mil estudantes serão beneficiados com valores entre R$124 e R$153, substituindo a entrega de kits escolares, realizada até o ano passado.

Reforma do teatro

A Câmara de Vereadores de Gramado iniciou na quinta-feira a reforma no Teatro Elisabeth Rosenfeld, vinculado à Casa. A renovação do espaço, realizada através de processo licitatório iniciado na gestão do vereador Celso Fioreze (PSDB) à frente do Legislativo gramadense, visa modernizar a estrutura, a qual é disponibilizada para eventos culturais e educacionais da cidade.

Panorama Político

