Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: PF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Visita estadunidense

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, vem ao Brasil na próxima semana para uma audiência com o presidente Lula sobre questões bilaterais e globais. O representante do governo estadunidense deve manifestar apoio do país norte-americano à presidência do G20 do Brasil e ao avanço de alianças nos setores de transição energética e direitos trabalhistas.

Reforço de agentes

Agentes de elite da PF e de Operações Especiais da PRF foram encaminhados a Mossoró (RN) nesta sexta-feira para auxiliar nas buscas por dois criminosos fugitivos da penitenciária federal de segurança máxima no município. O reforço ocorre a partir de decisão do Ministério da Justiça, atendendo a um acordo realizado entre as cúpulas das polícias.

.

Reforço de agentes II

Em meio às ações elencadas após a fuga em Mossoró, o Ministério da Justiça solicitou à pasta da Gestão a contratação de agentes de execução penal. O reforço no efetivo de responsáveis pela segurança dos presídios federais deve ser realizado a partir da convocação de concursados, os quais aguardam chamamento na lista de cadastro reserva de aprovados no último processo seletivo para a carreira.

Orientação de cima

A coletiva de imprensa concedida pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na quinta-feira, para falar sobre a fuga de dois detentos em Mossoró (RN), ocorreu a partir de orientação do presidente Lula. Do Egito, o chefe do Executivo conversou por telefone com o líder ministerial, a quem pediu para que fornecesse mais informações sobre o caso à imprensa, em meio à repercussão negativa do ocorrido para o Planalto.

Pautas palestinas

O presidente Lula se reúne neste sábado, em Adis Abeba, na Etiópia, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Os líderes políticos devem dialogar sobre o conflito Israel-Hamas, dias após o chefe do Executivo brasileiro prometer apoio financeiro extra à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio.

Agendas próprias

A primeira-dama Janja da Silva segue cumprindo uma agenda própria durante a viagem ao lado do presidente Lula ao continente africano. Dando continuidade à defesa de pautas voltadas à segurança alimentar e combate à pobreza, ela programou visitas a uma escola, a um orfanato e a um centro de alimentação na Etiópia.

Ausência confirmada

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não deve comparecer ao ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Apesar de próximo do ex-mandatário, o deputado deve evitar que sua presença no evento cause eventuais desconfortos constitucionais.

Transporte nas eleições

O Senado encaminhou um recurso ao STF solicitando a revisão da decisão da Corte que prevê o fornecimento de transporte público gratuito nos dias de eleição. Os parlamentares, contrários à medida estabelecida pelos magistrados, alegam que não há fonte de financiamento declarada na determinação para viabilizar a gratuidade do serviço.

Diplomata dispenso

O Planalto decidiu dispensar um diplomata vinculado à Secom da Presidência após identificar sua participação em uma reunião ministerial em 2022, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro fomentou uma ação contra o sistema eleitoral do país. A pasta afirma que, apesar de o servidor estar integrado a uma equipe atuante na produção de materiais relacionados ao G-20, novas informações sobre o encontro demandaram o seu desligamento.

Enem dos concursos

Cerca de 96,5 mil gaúchos estão inscritos no Concurso Nacional Público Unificado, promovido pelo governo federal. As provas do processo, com aplicação prevista para o dia 5 de maio, serão realizadas em 10 cidades gaúchas.

Colheita da oliva

O governador Eduardo Leite participou nesta sexta-feira, em Gramado, da 12ª Abertura da Colheita da Oliva. O líder estadual destacou o significativo impacto econômico e de geração de empregos viabilizados através do setor enquanto produção agrícola, além do potencial turístico das regiões produtoras do segmento, proporcionado pelas paisagens das plantações.

Digitalização de serviços

O governo gaúcho encaminhou membros da Secretaria Estadual de Planejamento aos Emirados Árabes na última semana para representar o RS no World Governments Summit 2024. Os enviados integraram a missão do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, a qual participou de um painel sobre as iniciativas adotadas para o impulsionamento da digitalização dos serviços governamentais.

Revista penal

A Polícia Penal do RS mobilizou cerca de 80 servidores penitenciários nesta semana para uma revisão pontual na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. A ação, que abrangeu 278 presos em 36 celas, ocorre frente ao aumento nos índices de crimes violentos letais intencionais na região.

FestPoa Rural

A prefeitura promoverá no próximo mês, junto à Associação Porto Alegre Rural, a realização da FestPoa Rural. O evento de celebração da produção agropecuária local visa fomentar o cultivo e incentivar o consumo de alimentos orgânicos, além de promover o turismo rural e estimular novos empreendedores no setor.

Pagamento atrasado

Trabalhadores terceirizados atuantes em instituições vinculadas à Secretaria de Saúde de Porto Alegre protestaram na quinta-feira contra o atraso no pagamento do mês de janeiro. A manifestação ocorreu em frente à sede da pasta municipal, enquanto representantes da categoria se reuniram com o órgão para tratar da questão.

Prioridade a doadores

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei que prevê atendimento prioritário a doadores de sangue em estabelecimentos comerciais, bancários e de serviços na Capital. O benefício, a ser disponibilizado a partir da apresentação do comprovante de doação, visa incentivar a prática, além de “premiar” pessoas que a realizam.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-357/

Panorama Político

2024-02-17