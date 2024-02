Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 18 de fevereiro de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Recursos próprios

A cúpula do PL alertou parlamentares e políticos da legenda para que não utilizem recursos públicos durante a participação no ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista. A orientação é de que as viagens e deslocamentos para o evento, a ser realizado em 25 de fevereiro, sejam financiadas com recursos próprios, evitando até mesmo o uso de verbas do fundo partidário e de gabinete.

Recursos próprios II

O pastor Silas Malafaia deve arcar pessoalmente com os custos do aluguel do trio que será utilizado no ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista. O evento seria inicialmente custeado com recursos da Associação Vitória em Cristo, ligada ao líder religioso, o que teve repercussão significativamente negativa.

Sem vaquinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro orientou aliados a não contribuírem com eventuais campanhas de arrecadação de dinheiro para financiar o ato na Avenida Paulista, no final deste mês. O ex-mandatário alega que a ação possui uma coordenação, a qual atualmente não necessita de recursos externos.

Apoio da Febraban

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou apoio da Febraban para avançar com oito projetos de lei no Congresso que devem impactar o mercado de capitais e de crédito no Brasil. As medidas, paralisadas há mais de um ano nas Casas Legislativas, tratam, entre outras questões, do ressarcimento de investidores, resolução bancária e cooperativas de seguro.

Pés no chão

Mesmo em meio à alta de arrecadação do governo em janeiro, o Planalto recomendou a lideranças governistas que mantenham “os pés no chão” em relação à pauta econômica. Apesar da folga gerada para o Ministério da Fazenda a partir do recente resultado, a pasta segue convicta em avançar com a reoneração da folha de pagamento e concluir a regulamentação da reforma tributária.

Desconto na CNH

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado inicia nesta terça-feira o debate sobre o projeto de lei que prevê a concessão de desconto para a renovação da carteira nacional de habilitação de motoristas com 50 anos ou mais. A medida estipula uma redução de 50% no valor da taxa para atualização do documento, sob a alegação de privilegiar a isonomia e a inclusão no trânsito.

Integração militar

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, viajou neste sábado para o México, onde participa nesta semana da Conferência dos Exércitos Americanos. O encontro reúne representantes de exércitos de 28 países da América Latina para o debate de temáticas de defesa, cooperação e integração entre as Forças Armadas.

Insistência

Após ter um pedido de concessão de rádio e TV recusado pelo Ministério das Comunicações, o Partido dos Trabalhadores decidiu recorrer à decisão. Contrariando o argumento de “desequilíbrio eleitoral” apresentado pela pasta, sob orientação da AGU, a legenda afirma que a legislação não proíbe o acesso a concessões do gênero por partidos políticos.

Operações contra a dengue

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado os trabalhos do Centro de Operações de Emergência contra a dengue, voltado à coordenação de ações contra a doença. A estrutura deve manter um canal de diálogo permanente entre o governo federal e as cidades brasileiras, de modo a avançar com uma mobilização nacional de vigilância e combate à condição em meio ao aumento expressivo de casos neste ano.

Segurança em pauta

Assuntos relacionados à segurança pública devem estar entre as pautas centrais da próxima reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que será realizada em Porto Alegre neste mês. A temática, já abordada no último encontro do grupo, deve ter continuidade entre as discussões com foco em questões relacionadas à progressão de pena nas unidades prisionais.

Novo quartel

O governo gaúcho inaugurou na sexta-feira, em Canguçu, o novo Quartel do Pelotão de Bombeiro Militar do município. A unidade, que receberá ainda neste ano um caminhão Auto Bomba Tanque, deve atender também os municípios de Piratini e Morro Redondo, abrangendo ao todo cerca de 80 mil habitantes.

Distribuição de alimentos

O Executivo estadual distribuirá 48 mil kits de alimentos a 192 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência ou calamidade pública após os incidentes climáticos que atingiram o RS nos últimos meses. Os materiais serão destinados para indígenas e quilombolas, além de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, a partir de um levantamento feito com base no Cadastro Único do governo federal.

Novo hospital

A prefeitura de Porto Alegre lança nesta segunda-feira o projeto do novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, durante a solenidade dos 71 anos da instituição. O prefeito Sebastião Melo deve detalhar como funcionará o modelo de parceria para construção, operação e manutenção da nova unidade.

CPI encaminhada

A Câmara de Porto Alegre concluiu na sexta-feira a indicação dos vereadores que integrarão as investigações da CPI sobre a atuação da CEEE Equatorial na Capital. O colegiado será instalado nesta quinta-feira, sob o comando da vereadora Cláudia Araújo (PSD), proponente da comissão.

Retomada de trabalhos

As comissões permanentes da Câmara de Porto Alegre retomam nesta terça-feira os trabalhos na Casa Legislativa. Dentre as principais pautas a serem abordadas pelos colegiados estão os impactos de eventos climáticos, o aumento dos casos de dengue e a situação da educação infantil na Capital.

Sinalização reforçada

A EPTC segue intensificando ações de revisão de sinalização viária no entorno das instituições de ensino da Capital. A ação, promovida com apoio da Secretaria Municipal de Educação, visa garantir a segurança dos estudantes durante o ano letivo iniciado na última semana.

Panorama Político

