Por Bruno Laux | 23 de fevereiro de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Perigo ao lado

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado receoso nos bastidores quanto à lealdade do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O ex-mandatário reprova o comportamento ponderado adotado pelo líder partidário em relação ao STF, após a Operação Tempus Veritatis, temendo a articulação de um acordo pelas costas entre o correligionário e a Suprema Corte.

Perigo ao lado II

Ao contrário de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto respondeu a todas as perguntas feitas nesta quinta-feira, pela Polícia Federal, em depoimento no âmbito das investigações sobre a articulação de um golpe de Estado. Além do ex-presidente, nomes como o ex-GSI, Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Casa Civil, Braga Netto, também permaneceram em silêncio durante a oitiva.

Silêncio estratégico

Enquanto a defesa de Jair Bolsonaro justifica o seu silêncio com a falta de acesso na íntegra ao inquérito em que ele é investigado, a cúpula da PF avalia a negativa de declarações como estratégica. Membros da corporação afirmam nos bastidores que o ex-presidente não tem como justificar fatos apontados por provas contundentes, que o relacionam com o plano de golpe de estado, e que, portanto, evita o diálogo sobre as questões.

Cancelamento inconveniente

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) não ficou muito contente com a decisão de Michelle Bolsonaro em cancelar a série de agendas que cumpriria ao lado da parlamentar nos EUA. A ex-primeira-dama decidiu ficar no país a partir de orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual afirmou que uma viagem da esposa ao país norte-americano neste momento, em que ele é alvo de investigação da PF, passaria uma impressão de “fuga”.

Pressão popular

Manifestações a favor do pedido de impeachment do presidente Lula, recentemente articulado pela oposição, devem integrar as movimentações do ato organizado por Jair Bolsonaro no próximo domingo, na Avenida Paulista. O entorno do ex-presidente pretende utilizar da concentração de pessoas no evento para fomentar a pressão popular pelo avanço da proposta na Câmara dos Deputados.

Visita dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, virá ao Brasil em novembro para participar de uma reunião de lideranças do G20. A visita do líder estadunidense, que será a primeira desde que ascendeu à Casa Branca, foi confirmada nas últimas semanas pelo governo norte-americano ao Itamaraty.

Apoio de longe

O PSDB e o Cidadania negaram o convite do Palácio do Planalto para participar nesta quinta-feira de uma reunião do presidente Lula com lideranças partidárias aliadas. Apesar de frequentemente auxiliarem no avanço de pautas do governo no Legislativo, as legendas alegam que não pertencem à base governista.

Fim das saidinhas

Aprovado pelo Senado e com potencial de avanço facilitado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos no país também não deve encontrar obstáculos no Planalto. A possibilidade de veto presidencial, anteriormente especulada, está praticamente descartada pelo Executivo em função do amplo apoio à proposta no Congresso.

Troca de liderança

O senador Beto Faro (PT-PA) assumiu nesta semana o comando da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado para 2024. Ao ocupar o cargo anteriormente preenchido pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), o parlamentar deve priorizar pautas relacionadas à regulamentação da reforma tributária e do avanço de outras pautas econômicas do Planalto.

Transparência no SUS

A Câmara aprovou na quarta-feira um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de divulgação, em portais do governo na internet, da lista de espera para procedimentos cirúrgicos eletivos no SUS. A proposta, que retorna para análise do Senado, prevê a disponibilização da posição ocupada pelo paciente na fila e da data de agendamento do procedimento.

Pautas em POA

O presidente da Conab, Edegar Pretto, acompanha nesta sexta-feira o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em uma série de compromissos em Porto Alegre. Os membros do governo federal participarão de agendas junto à nova diretoria da Fetag-RS, além de se reunirem com empresários ligados ao Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS.

Impulsiona RS

O governo gaúcho publicou na quarta-feira a lista com as 12 iniciativas de parcerias público-privadas integradas à primeira fase do Programa Impulsiona RS – Municípios em Expansão. A ação deve incentivar e acompanhar nesta etapa o avanço de projetos de concessões de serviços públicos e de PPPs em Caxias do Sul, Canoas, Farroupilha, Rio Grande, São José do Norte, Estância Velha, Viamão e Tramandaí.

Combate à sonegação

A Receita Estadual avançou nesta semana com mais uma operação de combate à sonegação de impostos no RS. Ao todo, cerca de R$60 milhões em valores de operações com suspeita de irregularidades nos últimos cinco anos foram analisados pelo órgão em empresas do setor de polímeros do Vale do Taquari.

Tarifa inalterada

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta quinta-feira que manterá a tarifa municipal de ônibus em R$4,80. Prevendo o investimento de R$132 milhões de subsídio no sistema de transporte coletivo neste ano, a prefeitura decidiu sustentar o valor que vem sendo cobrado desde julho de 2021.

Gestão do Gasômetro

A prefeitura de Porto Alegre segue com uma consulta pública aberta até o dia 18 de março para recolher contribuições sobre o projeto para ativação, operação e manutenção da Usina do Gasômetro. O local deve ser operado de forma compartilhada entre a prefeitura e um parceiro a ser escolhido via edital, em parceria com previsão inicial de 20 anos.

Convocações aprovadas

A CPI da CEEE Equatorial, instalada na Câmara de Porto Alegre nesta quinta-feira, iniciou os trabalhos aprovando 13 convocações no colegiado. Entre os nomes escalados, estão membros da diretoria da concessionária, lideranças de órgãos municipais e estaduais, além do diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto.

