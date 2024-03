Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 27 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desmobilização de tropas

O Ministério da Justiça desarticulará nos próximos dias os grupos da Força Nacional que seguem atuando na busca dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Passado mais de um mês desde o início da caçada, a ação continuará sendo realizada pelas demais forças de segurança, incluindo a Polícia Federal.

Telefonema diplomático

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, prestou condolências nesta terça-feira ao chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, pelas vítimas do ataque terrorista a uma sala de espetáculos, em Moscou. Em conversa por telefone, os líderes diplomáticos dialogaram ainda sobre a recente decisão sobre o cessar-fogo em Gaza, determinada pelo Conselho de Segurança da ONU.

Prospecção de negócios

O presidente Lula recebeu nesta semana, em Brasília, o chefe do conselho da empresa indiana Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran. O grupo empresarial, que possui cerca de 5 mil empregados no Brasil, avalia a abertura de uma nova planta no Paraná, a qual deve empregar cerca de 2,5 mil funcionários no setor de tecnologia da informação.

Parceria britânica

A embaixada do Reino Unido anunciou nesta terça-feira novas parcerias com o Brasil no tratamento das mudanças climáticas e no combate ao desmatamento. O país europeu deve encaminhar ainda investimentos e assistência técnica para a gestão de terras indígenas pela Funai e para o avanço do mercado de carbono em diferentes estados brasileiros.

Cortes de impostos

Parlamentares da bancada ruralista apresentaram à Câmara, nesta terça-feira, uma proposta que abre a possibilidade de corte imediato de PIS e Cofins cobrados na cesta básica. A medida, integrada às discussões da reforma tributária, prevê ainda a suspensão das alíquotas dos futuros CBS e IBS sobre uma lista de 20 produtos diferentes.

Espionagem de embaixadas

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) questionou nesta terça-feira a possível existência de uma “operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil”. A teoria foi levantada pelo parlamentar nas redes sociais a partir das repercussões sobre a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro pela embaixada húngara.

Limites do MEI

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisará um projeto de lei que eleva a R$120 mil o valor de receita bruta anual que permite o enquadramento como Microempreendedor Individual. A proposta, apresentada pelo senador Alan Rick (União-AC), estabelece ainda a correção anual do limite pela variação do IPCA acumulada nos 12 meses anteriores a janeiro de cada ano.

PEC das Drogas

O Senado conclui nesta semana as sessões de discussão da Proposta de Emenda à Constituição que criminaliza o porte de drogas. A expectativa é de que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), paute a votação do texto em primeiro turno logo após o feriado de Páscoa.

Contingenciamento proibido

A Comissão de Integração Nacional da Câmara aprovou nesta semana o projeto de lei que proíbe o contingenciamento de recursos federais destinados às ações de prevenção e recuperação em áreas de risco de desastre. A medida viabiliza o ressarcimento de despesas emergenciais aos estados pela União, as quais sejam realizadas antes dos repasses de recursos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Aprovação do STF

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta terça-feira, apontou uma redução de dez pontos percentuais na reprovação do trabalho do STF entre dezembro de 2023 e março de 2024. Cerca de 28% dos entrevistados afirmaram que desaprovam a atuação da Corte, enquanto 29% avaliaram positivamente.

Crescimento do PIB

O governo gaúcho anunciou nesta terça-feira um crescimento de 1,7% do PIB do RS ao longo de 2023, em relação aos índices de 2022. Durante o ano passado, o Produto Interno Bruto do Estado atingiu o total de R$640,29 bilhões, integrando 5,90% do PIB nacional.

Base da Guarda

A prefeitura de Porto Alegre entregou nesta terça-feira o novo posto avançado da Guarda Municipal, instalado no Parque Moinhos de Vento. A estrutura, construída em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, será utilizada como ponto de despacho de viaturas às ocorrências no entorno do local.

Asfalto Hima

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou nesta terça-feira a aplicação-teste do asfalto tipo Hima em vias dos bairros Lindoia e Nonoai, em Porto Alegre. A tecnologia, voltada à sustentação de avenidas com alto tráfego, utiliza polímeros modificados que viabilizam um maior desempenho e vida útil da pavimentação.

Demandas dos municipários

O Executivo de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira representantes do Sindicato dos Municipários para dialogar sobre a pauta de reivindicações da categoria. O chefe do Gabinete do Prefeito, André Coronel, se comprometeu em analisar as solicitações nos próximos dias e respondê-las de acordo com as projeções e condições do caixa da prefeitura.

Explicações exigidas

O vereador Jonas Reis (PT) questionou na tribuna da Câmara de Porto Alegre recentes declarações do prefeito Sebastião Melo, em que ele sugere que a culpa da crise de dengue na capital gaúcha é da população porto-alegrense. O parlamentar alega que o problema sanitário é decorrente de responsabilidade pública e exige “explicações sérias” do chefe do Executivo municipal sobre a fala.

Semana TEA

A Comissão das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal de Gramado promoverá nos primeiros dias de abril a Semana da Conscientização sobre o Autismo. O colegiado deve abordar os principais avanços no tratamento de pessoas com TEA no SUS, assim como as possíveis formas para aprimorar o cuidado oferecido a esta população.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-395/

Panorama Político

2024-03-27