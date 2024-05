Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 3 de maio de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ausência criticada

As breves publicações e a falta de mobilização do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) em relação ao contexto caótico gerado pelas chuvas no RS foram alvo de críticas nas redes sociais. Internautas cobraram o parlamentar por mais engajamento no auxílio às vítimas e criticaram sua ausência em tratativas de resolução do cenário conturbado.

Ação multiministerial

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, anunciou nesta quinta-feira a criação em Brasília de uma sala de situação multiministerial com plano de ação integrado de apoio ao RS. O grupo foi criado a pedido do presidente Lula, que orientou também o reconhecimento imediato do decreto de calamidade no território gaúcho, publicado pelo governo estadual.

SOS RS

O governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul, em meio à situação de calamidade pública gerada pelas chuvas no estado. Doações de qualquer valor podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas para a chave PIX CNPJ 92.958.800/0001-38, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul.

Registro de impactos

A Polícia Civil do RS está disponibilizando um serviço online para registro de danos causados pelas chuvas no estado. A página principal do órgão na internet conta ainda com o acesso facilitado a um espaço para informar desaparecimentos e localização de pessoas.

Sessões canceladas

A CPI da CEEE Equatorial decidiu cancelar a reunião prevista para esta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As atividades na Casa Legislativa programadas para esta sexta-feira também estão suspensas devido às fortes chuvas e à elevação do Guaíba.

Movimentos de oposição

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitaram os impactos das chuvas no RS para fazer críticas ao Planalto, acusando o Executivo de demora nas respostas à tragédia e falta de trabalho preventivo. O ex-mandatário, apesar de aconselhado pelo entorno a fazer o mesmo, segue se limitando a alfinetadas modestas ao governo e a prestar solidariedade ao estado.

Celeridade de repasses

O governo federal acelerou a liberação de emendas parlamentares na tentativa de acalmar as relações atualmente tumultuadas com o Congresso. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anteriormente criticada pela demora na liberação de valores do tipo, intensificou significativamente o repasse de recursos a redutos congressistas.

Tentativa de pacificação

Em meio às recentes tensões com o Legislativo, o presidente Lula convidou o líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma reunião nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo vem tentando pacificar a relação com o líder parlamentar após o ruído gerado com a judicialização do debate sobre a desoneração da folha de pagamento.

Falhas somadas

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, vem cometendo uma série de falhas de articulação que podem colocar seu posto no governo em risco. A recente bronca do presidente Lula ao líder ministerial, decorrente do mau planejamento de um evento de centrais sindicais no 1º de Maio, se soma a advertências anteriores por falhas na organização de atos do tipo.

Falhas somadas II

Apesar das críticas pela má comunicação com os movimentos sociais, Márcio Macedo permanece convicto de que não é responsabilidade do governo mobilizar atos junto a grupos do tipo e centrais sindicais. Mesmo com os rumores sobre desgaste no cargo, pessoas próximas ao presidente Lula afirmam que o ministro permanece no Planalto em função da confiança e crédito que possui junto ao chefe do Executivo.

Livre da Aftosa

O vice-presidente Geraldo Alckmin comunicou nesta quinta-feira que o Brasil se tornou um país livre da febre aftosa. A partir do anúncio, publicado no Diário Oficial da União, produtores agropecuários brasileiros não precisam mais vacinar o rebanho contra a doença.

Articulação cobrada

A baixa adesão no evento do Dia do Trabalhador integrado por Lula causou descontentamento também entre as lideranças petistas. Após a repercussão negativa do esvaziamento no ato, caciques do PT cobraram o governo por melhora na relação com movimentos sociais e na coordenação política da gestão.

Propaganda pessoal

O PSDB contestará na Justiça o pronunciamento realizado em cadeia nacional pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na véspera do Dia do Trabalho. A legenda acusa o chefe ministerial de utilizar indevidamente a rede de rádio e televisão para promoção pessoal do presidente Lula.

Restrição religiosa

Parlamentares da bancada evangélica receberam com maus olhos a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que visa evitar o “proselitismo religioso” de qualquer crença nos presídios. Deputados do grupo político acusam o órgão de “perseguição” e potencial “restrição à liberdade religiosa”.

Incentivo fiscal

O Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que concede incentivo fiscal para estimular a troca de máquinas e equipamentos em empresas de determinados setores. O texto, de autoria do Executivo, segue para sanção presidencial, e autoriza a União a conceder cotas de depreciação acelerada para máquinas e equipamentos adquiridos até 31 de dezembro de 2025.

Legalização de jogos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve discutir na próxima terça-feira um projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. A proposta, relatada pelo senador Irajá (PSD-TO), abrange também atividades como o jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo.

Panorama Político

2024-05-03