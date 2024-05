Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de maio de 2024

Foto: Maurício Tonetto/Secom

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Discussão válida

O governador Eduardo Leite se manifestou favoravelmente ao avanço do debate sobre o possível adiamento das eleições municipais deste ano no RS. O líder estadual considera a discussão pertinente frente à possibilidade da tramitação do debate eleitoral e das trocas nas prefeituras impactarem o processo de reconstrução do estado.

Opiniões divididas

No Congresso Nacional, a possível postergação dos pleitos eleitorais nas cidades gaúchas divide opiniões entre lideranças partidárias. No Palácio do Planalto, por sua vez, o presidente Lula afirma que a discussão será cabível em um outro momento, pois o foco atual está na recuperação do território gaúcho.

Alterações esperadas

Integrantes do Planalto afirmam nos bastidores que o presidente Lula poderá fazer novas mudanças no corpo da Esplanada logo após as eleições municipais de outubro. Membros do governo afirmam que o chefe do Executivo deve aguardar os resultados do pleito eleitoral para definir eventuais trocas nos cargos ministeriais.

Alterações esperadas II

Além da possível saída permanente do ministro Paulo Pimenta do comando da Secom da Presidência, a ascensão da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, à Esplanada, também é especulada no governo. A indicação da líder partidária para o comando de algum ministério após o fim do período à frente da sigla é dada como certa desde o início do atual mandato do presidente Lula.

Despachos em Brasília

O ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, iniciou a semana despachando no Palácio do Planalto, em Brasília. O líder ministerial, que vem se dividindo entre Porto Alegre e a capital federal, se reuniu com outros representantes da Esplanada para dialogar sobre ações voltadas aos gaúchos vítimas das enchentes.

Isenção no ENEM

O chefe do Ministério da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira a isenção de taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes do RS. O líder ministerial destacou ainda que os alunos gaúchos terão um calendário exclusivo para novas inscrições.

Meta ambiciosa

O governo federal pretende atingir a marca de 140 chefes de Estado reunidos no Pará durante a COP-30, prevista para novembro de 2025. A meta, que se alcançada representará a maior edição da história do evento, é objeto de interesse significativo do presidente Lula e do governador paraense Helder Barbalho.

SUS da Segurança

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vem tentando articular junto ao presidente Lula pela inclusão de um “SUS da Segurança Pública” na Constituição Federal. Além do sistema único, que ainda está em discussão inicial, o líder ministerial propõe a criação de um fundo nacional para bancar as ações do setor.

Agravamento de problemas

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirma que a criação de uma cidade provisória para alocar as vítimas das enchentes em Porto Alegre pode ampliar “gravemente” os problemas sociais da cidade. Pré-candidata à prefeitura da Capital, a parlamentar defende que unidades de acolhimento menores são mais adequadas “de acordo com as normas do Sistema Único de Assistência Social”.

Donativos do Senado

O grupo de voluntariado Liga do Bem, vinculado ao Senado Federal, encaminhou nesta segunda-feira mais dois caminhões com 54 toneladas de donativos para as vítimas das chuvas no RS. A carga, integrada à campanha SOS RS, foi enviada ao estado gaúcho com uma escolta composta por uma viatura e quatro agentes da Polícia da Casa Legislativa.

Fake news do RS

A ampla maioria de pedidos recebidos nas últimas semanas pelo serviço de checagem de informações “Senado Verifica” tem relação com a catástrofe climática do RS. Entre os fatos apurados, estão questões ligadas a denúncias falsas de doações barradas por autoridades, especulações sobre o número de mortos e até mesmo falsos alarmes sobre evacuação de cidades.

Visita asiática

O senador Paulo Paim (PT-RS) recebe nesta terça-feira em seu gabinete, em Brasília, o embaixador do Japão, Hayashi Teiji. O parlamentar gaúcho deve apresentar a atual situação do RS para o diplomata asiático, com foco nos impactos da recente catástrofe climática no território gaúcho.

Atenção às entidades

Tramita no Senado um projeto de lei do senador Ireneu Orth (PP-RS) que prevê a concessão de auxílio emergencial de R$500 milhões para as santas casas e hospitais filantrópicos no RS. A medida visa viabilizar a reconstrução de infraestruturas danificadas, além da aquisição de equipamentos e insumos, de modo a viabilizar a recuperação e estabilidade do sistema de saúde no estado após as enchentes.

Auxílio aos desabrigados

O ministro da Integração, Waldez Góes, se reuniu nesta segunda-feira com prefeitos de cidades gaúchas para dialogar sobre a aplicação do auxílio de R$5,1 mil para as famílias desabrigadas no RS. Conforme a previsão do governo, o benefício, que custará cerca de R$1,2 bilhão aos cofres da União, deve chegar a pelo menos 200 mil pessoas.

Vacinação nos abrigos

A Secretaria Estadual de Saúde vem intensificando a vacinação contra a influenza nos abrigos de vítimas das enchentes no RS. O movimento, integrado à campanha nacional contra a gripe, teve foco inicial na imunização de todas as pessoas acima de seis meses de idade que estejam alojadas nos locais.

Suspensão de pagamentos

O prefeito Sebastião Melo solicitou a suspensão dos pagamentos das dívidas de Porto Alegre com instituições financeiras com as quais a prefeitura mantém operações de crédito. O Executivo municipal pede ainda pela prorrogação do prazo total de amortização dos contratos firmados por dois anos, além da transferência desses pagamentos para os últimos anos de contrato.

