28 de maio de 2024

O ministro das Cidades, Jader Filho, pediu aos prefeitos gaúchos que sejam rigorosos no tratamento dos recursos para recuperação do RS. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Tratamento rigoroso

O ministro das Cidades, Jader Filho, pediu aos prefeitos gaúchos que sejam rigorosos no tratamento dos recursos para recuperação do RS, alertando que as movimentações passarão por órgãos de controle. A sugestão surgiu após um líder municipal oferecer a chave PIX pessoal em reunião para receber valores destinados pelo governo à cidade que comanda.

Defesa da estatal

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a catástrofe climática no RS evidenciou a importância do caráter público e da busca por inovação da instituição. O chefe da estatal destaca que a entidade segue atuando com recursos próprios na logística de entrega de doações aos municípios atingidos pelas inundações.

Show beneficente

O Ministério do Turismo está avaliando a realização de um show em Brasília para arrecadar recursos para o RS. O evento, previsto para um dos domingos de junho, deve reunir artistas de repercussão nacional, os quais, em sua maioria, devem doar os cachês recebidos no evento para o estado.

RS em pauta

O Senado reuniu especialistas e representantes de diferentes esferas de poder nesta segunda-feira para dialogar sobre a tragédia climática no RS. Requerido pelo senador gaúcho Paulo Paim (PT), o encontro abordou questões relacionadas à fase de recuperação dos municípios impactados pelas enchentes, com foco em novas políticas de desenvolvimento sustentável e prevenção de desastres climáticos.

Alerta antigo

O diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanez, afirmou nesta segunda-feira que a entidade já alertava sobre os riscos relacionados às mudanças climáticas no RS há pelo menos 53 anos. O líder ambiental critica uma série de decisões do estado, o qual afirma que desprotegeu várzeas, matas ciliares e espécies nativas, além de permitir construções de obras de barragens e reservatórios de água dentro de áreas de preservação permanente.

Relatoria requisitada

Deputados de partidos de direita da Câmara se colocaram à disposição da presidente da CCJ da Casa, Caroline de Toni (PL-SC), para relatar o projeto de lei que propõe anistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Apesar do entusiasmo dos parlamentares, a líder do colegiado mantém cautela sobre o tema e não pretende pautar a discussão no atual momento.

Despedida da Corte

O ministro Alexandre de Moraes preside nesta quarta-feira a última sessão à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral após dois anos de mandato. O magistrado será substituído pela ministra Cármen Lúcia, a qual deve tomar posse no comando da Corte na próxima semana.

Atenção aos estudantes

Integrantes da Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso são favoráveis à expansão do programa Pé-de-Meia, do governo federal, para auxiliar as vítimas da crise climática no RS. Os parlamentares defendem que o MEC amplie a concessão do benefício a todos os estudantes gaúchos matriculados no ensino médio público e que fazem parte do Cadastro Único.

Integração nacional

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reuniu nesta segunda-feira com secretários estaduais de Segurança para debater sobre investimentos nos segmentos de administração penitenciária e segurança pública. Reunido pela primeira vez com representantes do setor de todo o país, o chefe ministerial dialogou também sobre a integração dos setores de inteligência e operacionais das polícias.

Cooperação para ajuda

O governo estadual assinou nesta segunda-feira um termo de cooperação com o Sesi-RS para a implementação de ações nas cidades gaúchas afetadas pelas inundações. O programa oferecerá uma série de atividades nas áreas de educação e saúde, com foco em questões de ajuda humanitária, acolhimento, assistência médica emergencial e suporte educacional.

Apadrinhamento solidário

O Sebrae RS e a Famurs estão mobilizando uma “Ação de Apadrinhamento” para que municípios que não foram impactados pelas enchentes ajudem as cidades gaúchas prejudicadas pelos eventos climáticos extremos. As entidades estão centralizando a relação de locais que precisam de apoio e de prefeituras que estejam dispostas a ajudar, de modo a viabilizar a conexão entre as partes.

Descaso agravante

Ex-prefeitos de Porto Alegre assinaram uma declaração conjunta demonstrando apoio aos profissionais que firmaram uma Carta Pública à cidade e ao Estado expondo os efeitos do “descaso da atual administração” com a manutenção das Casas de Bombas e do Sistema de Proteção às Cheias da Capital. Os signatários afirmam que compartilham da crítica dos trabalhadores à indiferença demonstrada pelo prefeito atual, em relação ao corpo técnico do DMAE, sobre a possibilidade de ocorrência da catástrofe.

Descaso agravante II

Alceu Collares, Olívio Dutra, Raul Pont, Tarso Genro e José Fortunati manifestaram integral solidariedade a todas as famílias atingidas direta ou indiretamente pela crise climática. Os ex-prefeitos pontuam que a situação dramática vivida na Capital foi agravada pela falta de reparos e de manutenção dos aparatos de proteção da cidade, além da desorganização técnica e institucional dos seus serviços.

Críticas ao Executivo

O vereador Engenheiro Comassetto (PT) afirmou nesta segunda-feira que moradores de Porto Alegre não receberam o benefício de R$5,1 mil do governo federal porque a prefeitura da Capital não lançou o cadastro no sistema. A gestão municipal no pós-enchente foi também alvo de críticas da vereadora Mari Pimentel (NOVO), a qual reclamou da falta de informações e transparência do Executivo nas ações para mitigar os efeitos das cheias.

Reconstrução da Capital

A vereadora Mônica Leal (PP) protocolou na Câmara Municipal um pedido de criação de uma comissão especial para a reconstrução de Porto Alegre. A parlamentar propõe que o colegiado reúna especialistas de diferentes segmentos para verificar eventuais falhas na Capital, além de oferecer soluções para reerguer a cidade de forma rápida e garantir direitos permanentes aos cidadãos.

Garantia de cuidado

A Câmara de Porto Alegre está analisando um projeto de lei que cria o Programa de Identificação, Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento Integral de Estudantes com Dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. O texto determina que as redes de educação básica, pública e privada, forneçam, junto das famílias e serviços de saúde, o cuidado e a proteção aos jovens que possuam as condições.

