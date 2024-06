Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Abrigo durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Roberta Aline/MDS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Proteção das mulheres

O Ministério das Mulheres encaminhou um documento ao governo gaúcho reunindo diretrizes para a proteção de mulheres em situações de emergência climática e crises humanitárias. O material segue orientações elaboradas a partir de contribuições da sociedade civil e de estratégias implementadas pela ONU Mulheres em contextos similares.

Negligência de repasses

Um painel do Tribunal de Contas da União aponta que o Poder Executivo federal deixou de aplicar 35,5% dos recursos destinados ao programa de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil entre 2012 e 2023. Do total de R$33,75 bilhões do Orçamento destinados ao setor, somente R$21,79 bilhões foram pagos pela União ou encaminhados aos municípios.

Armamento de advogados

A OAB deve iniciar uma mobilização em Brasília nos próximos dias para que profissionais da categoria tenham direito ao porte de armas no país. O presidente nacional da entidade, Beto Simonetti, alega que, uma vez que membros do Ministério Público e juízes possuem a permissão, a extensão da prerrogativa aos advogados é necessária para garantir igualdade entre as funções da Justiça.

Viagem à China

O vice-presidente Geraldo Alckmin embarca neste sábado para a China, onde se encontrará com o presidente do país asiático, Xi Jinping. O número dois do Planalto lidera uma comitiva de ministros integrados à Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a qual buscará investimentos na área de transição energética, infraestrutura e agronegócio.

Golpe do ENEM

O Inep acionou a Polícia Federal nesta semana contra um site falso que reproduzia a página de inscrições do ENEM 2024 para aplicar golpes. Através da réplica do sistema oficial, os criminosos colhiam dados pessoais e geravam boletos próprios simulando o pagamento da inscrição da prova.

Atenção a burlas

O deputado federal Bohn Gass (PT-RS) solicitou atenção da Famurs na elaboração dos cadastros do Auxílio Reconstrução de R$5,1 mil do governo federal para as vítimas das enchentes no RS. O parlamentar afirma que tem recebido vários relatos sobre tentativas de burla nas listas das pessoas que possuem direito ao benefício.

Favorito à sucessão

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) deve oficializar o seu favorito para a disputa do comando da Câmara em 2025 logo após o retorno do recesso parlamentar. A expectativa é de que o chefe parlamentar cumpra com o que sinalizou ao presidente Lula e não apoie nomes que possam causar problemas ao Planalto.

Regulamentação da IA

A Comissão Temporária do Senado sobre Inteligência Artificial deve votar até o dia 17 de julho o parecer final do relator do colegiado, Carlos Viana (Podemos-MG). A expectativa é de que o senador apresente um texto avançado, integrando regras para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de IA no Brasil.

Harmonia entre Poderes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta semana a ampliação da “harmonia e do respeito” entre Legislativo, Judiciário e Executivo federal. O parlamentar pontuou que a classe política precisa dar o exemplo de boa convivência para garantir a pacificação da sociedade brasileira.

Leilão portuário

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que realizará em agosto o primeiro leilão de áreas portuárias de 2024. O processo estava agendado para o dia 23 deste mês, no entanto, foi adiado após os desdobramentos da crise climática no RS.

Donativos aos brigadianos

A Polícia Militar do Estado de São Paulo encaminhou cerca de seis toneladas de donativos para os agentes da Brigada Militar do RS que perderam seus bens durante a inundação. A corporação paulista segue também, desde o início da crise climática no estado, apoiando as forças de segurança gaúchas com reforço de efetivo nas ações humanitárias.

Vistoria na Serra

O governador Eduardo Leite se deslocou para a Serra Gaúcha nesta sexta-feira para vistoriar áreas impactadas pelos recentes eventos climáticos. Além de verificar áreas atingidas por deslizamentos em Gramado, o líder gaúcho se reuniu junto a prefeitos e empresários locais para dialogar sobre o futuro do Turismo na região.

Demandas turísticas

Os prefeitos da Serra Gaúcha solicitaram a atenção do governo gaúcho para o restabelecimento das estradas da região e a melhoria da chegada de turistas por via aérea. O governador Eduardo Leite sinalizou que está empenhado em ajudar na retomada rápida dos voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, além da busca de alternativas ao terminal.

Centros de Acolhimento

O Sistema Fecomércio-RS custeará a contratação da empresa responsável pelas estruturas temporárias dos cinco Centros Humanitários de Acolhimento que serão instalados no RS para receber desabrigados pelas inundações. A expectativa do governo estadual é de que os espaços comecem a funcionar em até 20 dias após o início do contrato.

Centros de Acolhimento II

Com três unidades em Porto Alegre e duas em Canoas, os Centros Humanitários de Acolhimento terão capacidade para receber juntos cerca de 3,8 mil pessoas. Os espaços, que serão geridos pela Organização Internacional para as Migrações, vinculada à ONU, devem substituir os abrigos improvisados instalados nos municípios.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-461/

Panorama Político

2024-06-01