Cláudio Humberto Parlamentares resistem à MP de Pimenta no RS

Por Cláudio Humberto | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Medida Provisória (MP) que colocou Paulo Pimenta como ministro para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul é vista com desconfiança por parlamentares que enxergam intenções eleitoreiras de Lula ao colocar o gaúcho pré-candidato como uma espécie de governador biônico. Há movimentos para encurtar a estadia do ministro no comando da pasta extraordinária, prevista para perdurar até fevereiro de 2025. “Foi um gesto político baixo, politiqueiro”, avalia o senador Girão (Novo-CE).

Pré-campanha

Deputado pelo Rio Grande do Sul, o petista Paulo Pimenta não esconde a vontade de disputar o governo estadual em 2026.

Sem utilidade

Cresce a pressão para deixar a MP perder a validade, em setembro. O nível da água já deverá ter abaixado e o ministério poderá ser fechado.

Vai cair

“O PT quer fazer tudo: culpar, lacrar, lançar candidato, menos salvas os gaúchos”, diz senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao esperar a queda da MP.

Sem clima

Para o senador Marcos Rogério (PL-RO), não há clima para aprovar a medida, “A situação das MPs está muito ruim”, avalia o senador.

‘Justiça jabuticaba’ custou R$30 bilhões em 2023

Ramos ‘jabuticaba’ do Judiciário, que ganharam esse apelido por ser daquelas coisas que a gente só vê no Brasil, como a fruta nativa da Mata Atlântica, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral custaram ao pagador de impostos R$30,3 bilhões em 2023, indica o relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A fortuna é quase 25% dos R$132,8 bilhões que o todo o Judiciário custou no ano.

Valor unitário

Segundo dados do CNJ, o valor total da despesa por brasileiro é de R$113,40 na Justiça do Trabalho e de R$35,88 na Justiça Eleitoral.

Fábrica de marajás

Da bilionária despesa, a Justiça do Trabalho torra 95% com folha de pagamento, maior proporção de todo o Judiciário. A Eleitoral, 88%.

Trocado

Na lista de despesa por segmento, a Justiça Militar Estadual é a de menor custo, R$235,3 milhões. Corresponde a 0,2% do total.

Nem leu

Carta que Lula enviou aos organizadores da Marcha para Jesus nem mesmo foi lida no palco do evento. Na edição do ano passado, a simples menção ao nome do petista impulsionou saraivada de vaias.

Péssimo cabo

Até o Datafolha captou crescente rejeição a nomes apoiados por Lula (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O número, que era de 37% em agosto/2023, pulou para 45% no levantamento de maio/2024.

Roubem Hood

Lula se vende como o “cara da teologia da libertação, que fez voto de pobreza”, diz José Medeiros (PL-MT). “Mas, na prática pega dinheiro do BNDES… É o cara que tira dinheiro dos pobres para dar aos ricos”.

Lula rejeitado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep) leva melhor em relação a Lula (PT) entre eleitores de Praia Grande (SP) revela o Paraná Pesquisas. Tarcísio tem 73,7% de aprovação, Lula fica com 41,3%.

Muitos na Justiça

A riquíssima Estapar, empresa de rede de estacionamentos, lamentou a perda de carros estacionados no aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre) que foram inundados, mas avisou que não vai pagar pelo prejuízo.

Passou a corrente

O deputado André Fernandes (PL-CE) fechou o gabinete que mantinha em Fortaleza após sucessivos ataques de criminosos. O parlamentar lamentou, mas diz que o fechamento é pela segurança da equipe.

Reforço no DF

A Educação do Distrito Federal vai ganhar reforço de mais de 4 mil novos servidores. Só professores são mais de 3,2 mil. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), que autorizou as contratações.

Até tu?

A lavada homérica no Congresso que reestabeleceu o fim da farra da saidinha de presos contou com um voto petista contra o presidente Lula: o senador Fabiano Contarato (ES).

Pensando bem…

…expor pré-candidato antes da disputa quase sempre é má ideia.

PODER SEM PUDOR

A namorada de Pimenta

Cansado, o então ministro Pedro Parente tirou uns dias de folga. Ficou longe de tudo e de todos, principalmente dos jornais e da TV, mas atendeu ao telefonema da mulher, jornalista, naquela noite de 20 de agosto de 2000: “Pedro, o Pimenta matou a namorada!”. O ministro-chefe da Casa Civil de FHC quase teve um enfarte: “Meus Deus, que desgraça!… E eu nem sabia que ele tinha namorada!”. Por um instante ele achou que ela se referia ao ministro Pimenta da Veiga (Comunicações) e não Pimenta Neves, diretor do jornal Estado de S.Paulo que havia assassinado Sandra Gomide.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/parlamentares-resistem-a-mp-de-pimenta-no-rs/

Parlamentares resistem à MP de Pimenta no RS

2024-06-02