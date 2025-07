Porto Alegre “Operação Inverno”: Porto Alegre mantém vários postos de saúde abertos neste fim de semana

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

A Operação Inverno deve seguir ao longo das próximas semanas. Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA A Operação Inverno deve seguir ao longo das próximas semanas. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA) Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA

A prefeitura de Porto Alegre dará continuidade à Operação Inverno neste fim de semana, com atendimento em 15 unidades de saúde no sábado (12) e cinco no domingo (13), das 10h às 19h. A ação, iniciada em junho, busca ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, como consultas médicas, vacinação e dispensação de medicamentos.

No sábado, uma ação especial será realizada em parceria com a Grilo Mobilidade. Quem estiver no Parque Farroupilha – Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário, poderá utilizar gratuitamente triciclos sustentáveis até o Centro de Saúde Modelo, das 10h às 17h, para se vacinar contra a gripe e a Covid-19.

Segundo a prefeitura, a estratégia tem como objetivo reduzir a sobrecarga nos serviços de emergência e reforçar a importância da Atenção Primária como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Com o atendimento em unidades básicas, os hospitais podem concentrar seus recursos nos casos mais graves.

No sábado, estarão abertas as unidades Passo das Pedras 1, Ramos, Farrapos, Chácara da Fumaça, Panorama, Tristeza, Lami, Modelo, Primeiro de Maio, Conceição (das 10h às 16h), Assis Brasil, São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes e Moab Caldas. O Consultório na Rua Centro também funcionará, com atendimento específico para a população em situação de rua, das 10h às 14h.

No domingo, o atendimento será mantido nas unidades Assis Brasil, São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes e Moab Caldas.

A Operação Inverno deve seguir ao longo das próximas semanas, especialmente enquanto as temperaturas permanecerem baixas e aumentarem os casos de síndromes respiratórias.

