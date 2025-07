Inter Inter já tem o substituto para o Fernando na mira

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Proposta pelo Alan Rodríguez é considerada baixa pelo Argentino Juniors. Inter estuda novas propostas. Foto: Divulgação/AAAJ Proposta pelo Alan Rodríguez é considerada baixa pelo Argentino Juniors. Inter estuda novas propostas. (Foto: Divulgação/AAAJ) Foto: Divulgação/AAAJ

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a lesão do camisa 5, Fernando, o Inter se movimenta com agilidade para encontrar um substituto à altura no setor de meio-campo. A busca se intensificou desde a abertura oficial da janela de transferências, na quinta-feira (10), e o nome que mais agrada à comissão técnica e à diretoria é o do volante uruguaio Alan Rodríguez, atualmente no Argentino Juniors.

O atleta de 25 anos vem sendo monitorado pelo clube gaúcho há meses e, segundo fontes ligadas ao Beira-Rio, já recebeu uma proposta oficial do Colorado. As conversas entre os dirigentes dos dois clubes seguem em andamento e envolvem um modelo de negócio considerado estratégico pelos colorados.

A proposta inicial do Inter foi de 4 milhões de dólares, o equivalente a R$ 21,8 milhões no câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o impasse nas tratativas gira em torno das exigências do Argentino Juniors. O clube argentino considera o valor insuficiente, especialmente diante das cláusulas que envolvem o mecanismo de mais-valia.

Isso porque, em uma negociação anterior, o Argentino Juniors adquiriu 50% dos direitos de Rodríguez junto ao Boston River, do Uruguai, por 1,5 milhão de dólares. Como parte do contrato, qualquer lucro obtido numa futura transferência deve ser dividido igualmente com o clube uruguaio. Em outras palavras, se vender o atleta pelo valor oferecido pelo Inter, o Argentino Juniors teria que repassar metade do montante à equipe de Montevidéu, o que reduziria significativamente seu retorno financeiro. Diante disso, os dirigentes argentinos pedem 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,7 milhões), valor que garantiria um lucro líquido mais expressivo mesmo após o repasse contratual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-ja-tem-o-substituto-para-o-fernando-na-mira/

Inter já tem o substituto para o Fernando na mira

2025-07-11