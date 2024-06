Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de junho de 2024

(Foto: Rochele Zandavalli/UFRGS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Greve em negociação

O presidente Lula deve anunciar nesta segunda-feira um acréscimo no orçamento de universidades federais e IFs, em mais uma tentativa de encerrar a greve dos professores universitários e técnicos administrativos. A expectativa é de que o incremento seja comunicado durante uma reunião do chefe do Executivo com reitores universitários.



Greve em negociação II

Na última semana, a Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu com uma comitiva de dirigentes da greve de docentes de modo a tentar negociar o fim do movimento. Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, tentou esclarecer o impasse que levou à paralisação e seu prolongamento, na tentativa de preparar o caminho para o governo negociar.



Novo comando

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta segunda-feira, pela primeira vez, com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A expectativa é de que o chefe ministerial discuta diferentes questões sobre o andamento da estatal, com destaque para as possíveis mudanças na diretoria da companhia.



Reforma ministerial

Integrantes do governo reforçam nos bastidores a expectativa de que o presidente Lula realize mudanças mais significativas na Esplanada somente no primeiro trimestre de 2025. O chefe do Executivo deve avaliar o resultado das eleições municipais e das disputas pela presidência da Câmara e do Senado, para então avançar com alterações nos ministérios.



Falhas de conexão

Mais de 600 pequenos prestadores de serviços de banda larga fixa no RS tiveram seus equipamentos destruídos durante as enchentes, deixando mais de 300 mil assinantes sem conexão. De acordo com a InternetSul, a qual reúne os provedores gaúchos, o restabelecimento completo dos serviços impactados levará ao menos três anos.



Site próprio

O Ministério Extraordinário para Apoio à Reconstrução do RS lançou um site próprio reunindo os serviços e ações que vêm sendo realizados pela pasta. Além de disponibilizar notícias sobre as entregas do governo no estado, a plataforma dispõe de orientações sobre como acessar os benefícios e auxílios disponibilizados às vítimas das enchentes.



Transporte de pets

A Força Aérea Brasileira e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente estabeleceram uma norma operacional para garantir o transporte seguro dos animais vítimas das enchentes no RS. Os pets serão submetidos a identificação, atestado de sanidade e acompanhamento de um médico veterinário durante a viagem, além de serem cadastrados na plataforma oficial do governo gaúcho antes de serem encaminhados a novos lares.



Nova diligência

A Comissão Temporária Externa do Senado que acompanha a situação no RS pode retornar ao estado nos próximos dias para uma diligência na cidade de Lajeado. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) solicitou uma nova visita ao estado “para atestar, in loco, a realidade e as necessidades da população”.

Futuro incerto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda não possui planos para o que fará quando deixar o comando da autarquia, no final de 2024. O líder da autoridade monetária afirma que se surpreende toda vez que lê na imprensa alguma suposta “revelação” sobre o próprio futuro após a saída do cargo, uma vez que não possui qualquer definição.



Parceria marroquina

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na última semana no Marrocos com o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Nasser Bourita. Os chanceleres dialogaram sobre pautas bilaterais entre as nações, com destaque para a possibilidade de parcerias em áreas como produção de fertilizantes.



Resposta ao STF

A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou na última semana um projeto que proíbe a desapropriação de área produtiva para a reforma agrária. A validação do texto, que segue para a CCJ, surge em relação à recente decisão do STF que autorizou a desapropriação de locais que não cumpram sua função social.



Nova estimativa

A Confederação Nacional de Municípios divulgou um boletim na última semana que aponta um prejuízo de R$11,4 bilhões causado pela catástrofe climática no RS. Os dados parciais apontam R$4,6 bilhões em danos no setor habitacional, R$4,2 bilhões no setor privado e R$2,5 bilhões no setor público.



Reconstrução cultural

O governo gaúcho anunciou na última semana o repasse de cerca de R$85 milhões para reconstruir o setor cultural gaúcho após a recente catástrofe climática. Do total, R$59,5 milhões serão articulados em parceria com o Sebrae e R$25 milhões serão doados pelo Banrisul.



Fechado temporariamente

A prefeitura de Porto Alegre fechou temporariamente ao público os gramados, pistas de caminhada e áreas de convivência ao lado da margem do lago no Trecho 1 da Orla do Guaíba. A decisão visa garantir a segurança da população, frente aos significativos impactos da enchente em estruturas do local.



Produtores unidos

Ao menos 220 produtores e 90 comércios e hospedagens estão cadastrados na plataforma “Produtores Gaúchos Unidos” que conecta diferentes estabelecimentos de todo o país a produtos do RS. Lançada por um produtor de cordeiro e uma jornalista, a iniciativa promove o transporte dos itens até as empresas através de cargas compartilhadas, auxiliando na diminuição de custos e recuperação econômica de pequenos fornecedores gaúchos.

