Por Bruno Laux | 19 de junho de 2024

Lula voltou a tecer críticas a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Mobilização orientada

Autor de novas críticas a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o presidente Lula orientou auxiliares e aliados a ampliar as mobilizações contra o líder da autarquia. Pessoas do entorno do chefe do Executivo vem avaliando avançar com questionamentos no Congresso e ações na Justiça contra determinados posicionamentos do representante maior da autoridade monetária.

Sem propósito

Frente às críticas de Lula a Campos Neto, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) reagiu ao posicionamento nas redes sociais, o descrevendo como “despropositado ataque”. O parlamentar gaúcho afirma que os questionamentos ao Banco Central servem como uma cortina de fumaça para encobrir o que chama de “incompetência fiscal” da atual gestão.

Ranking negativo

Crítico à atual política monetária do BC, o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou nas redes sociais que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da taxa de juros. O parlamentar defende que a redução do índice incentiva investimentos no setor produtivo, gerando emprego e renda, além de promover a responsabilidade social e o respeito à cidadania.

Busca de recursos

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, solicitou apoio da Câmara para aprovar um orçamento maior para o órgão em 2025. O incremento financeiro solicitado visa ampliar o número de ações voltadas à proteção dos indígenas Yanomami e dos povos indígenas do Brasil em geral.

Legalização dos jogos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei que legaliza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e corridas de cavalo no Brasil. O texto, o qual possui relatório favorável do senador Irajá (PSD-TO), segue enfrentando resistência entre parlamentares conservadores da Casa.

Ódio ou opinião

O Ministério dos Direitos Humanos lançou nesta quarta-feira um portal voltado ao auxílio na identificação de discurso de ódio e combate ao extremismo nas redes sociais. Intitulado “Ódio ou Opinião”, o recurso integra a Campanha Nacional de Enfrentamento ao Discurso de Ódio no Brasil, promovida pela pasta.

Marca social

Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, um conjunto de pautas sociais deve marcar a gestão brasileira à frente da presidência do G20. O chefe ministerial tem participado de uma série de agendas no G20 Social, criado pelo presidente Lula no bloco, de modo a discutir propostas concretas da sociedade.

Restrição de crianças

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que proíbe visitas íntimas, em estabelecimentos prisionais, acompanhadas de criança ou de adolescente. A medida, que segue para análise na CCJ da Casa, prevê a eventual suspensão temporária do direito à visitação em caso de descumprimento da restrição proposta.

RegeneraRS

O Instituto Helda Gerdau, em parceria com a Din4mo Lab, lançou nesta terça-feira o fundo filantrópico emergencial RegeneraRS. Com o objetivo de arrecadar R$ 100 milhões, a iniciativa deve apoiar projetos voltados à recuperação pós-catástrofe climática dos setores de educação, habitação, soluções urbanas e apoio a negócios no território gaúcho.

Recuperação de documentos

A Secretaria Estadual de Saúde entregou nesta semana o primeiro lote de 110 Cadernetas da Criança destinado aos municípios gaúchos em situação de calamidade pública causada pelas enchentes. Os documentos, que devem totalizar cerca de 10 mil, seguem sendo distribuídos de forma excepcional para crianças menores de cinco anos que tiveram os registros perdidos ou avariados nas inundações.

Monitoramento aprimorado

O novo radar contratado pelo Executivo estadual para aprimorar o sistema de monitoramento meteorológico gaúcho já chegou ao estado. O equipamento, que está armazenado em Montenegro, será instalado no Morro São João, de modo a viabilizar o acompanhamento do clima das regiões Metropolitana, dos Vales e da Serra Gaúcha.

Câmeras na Guarda

A prefeitura de Porto Alegre concluiu nesta terça-feira o treinamento dos agentes da Guarda Municipal para o uso de câmeras corporais. Com a instrução finalizada, os equipamentos, adquiridos pela Secretaria Municipal de Segurança, serão integrados à rotina diária da corporação a partir da próxima semana.

Troca de comando

O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Eduardo Paim, apresentou nesta terça-feira ao prefeito Sebastião Melo uma carta de exoneração do cargo na prefeitura. A partir da saída anunciada, a adjunta Liliana Cardoso assume nesta semana, de forma temporária, o comando da pasta municipal.

PLC rejeitado

A Câmara de Porto Alegre rejeitou nesta semana o projeto de lei complementar que concederia isenção do IPTU incidente sobre imóveis atingidos por enchentes ou alagamentos causados pelas chuvas ocorridas a partir de sua data de publicação. Proposto pelo vereador Roberto Robaina (PSOL), o texto previa que os benefícios observassem o limite de R$ 20 mil, relativo ao valor a recolher a título do tributo, por exercício e por imóvel.

Dragagem em pauta

Os vereadores da capital gaúcha aprovaram nesta semana um requerimento de constituição da Frente Parlamentar de Dragagem e Mineração do Lago Guaíba. De autoria do vereador Moisés Barboza (PSDB), o grupo deve avançar com o debate sobre as práticas, o qual o parlamentar considera urgente para o desassoreamento do corpo hídrico, além do melhor aproveitamento de sua areia e sedimentos.

Investimento anunciado

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, anunciou nesta semana o investimento de R$ 50,9 milhões em verbas federais, estaduais e municipais para ações de recuperação no pós-crise climática no município. Além do montante garantido, a líder municipal destacou que estão em análise outros R$ 52,7 milhões voltados à proteção anti-cheias, pavimentações e demandas de outras áreas.

Panorama Político

