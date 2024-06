Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de junho de 2024

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), o empenho de todos os congressistas na análise de ações voltadas aos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes é necessário para reduzir as burocracias no envio de recursos ao RS. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Empenho geral

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), o empenho de todos os congressistas na análise de ações voltadas aos municípios gaúchos atingidos pelas enchentes é necessário para reduzir as burocracias no envio de recursos ao RS. Em visita ao Vale do Taquari nesta quinta-feira, junto da Comissão Externa do Senado que acompanha a situação do estado, o petista se comprometeu em levar até Brasília, com “contundência”, o que a população está pedindo.

Empenho geral II

Acompanhando a diligência da Comissão Externa do Senado no RS, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) defendeu que senadores de outros estados venham ao território gaúcho para “ver de perto” as destruições causadas pela recente catástrofe climática. O parlamentar pontua que a vistoria in loco deve auxiliar na somatória de forças para que mais recursos cheguem até as pessoas que se recuperam do evento.

Apelo reiterado

Frente à continuidade da greve dos professores universitários e técnicos administrativos de instituições federais de ensino, o presidente Lula voltou a apelar nesta quinta-feira pelo fim da paralisação. O chefe do Executivo destacou que o movimento vem prejudicando os alunos das entidades educacionais e mencionou que, quando fazia parte de movimentos sindicais, perdeu negociações por ser “muito radical”.

Posicionamento cauteloso

Ao ser questionado sobre as eleições municipais deste ano, Lula afirmou que deve evitar posicionamentos que desagradem partidos aliados, de modo a driblar eventuais reflexos no Congresso. Apesar da estratégia de boa relação com a base governista, o presidente garantiu que deve fazer campanha contra adversários “ideológicos” e “negacionistas”.

Proposta de renegociação

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresentou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma proposta de renegociação das dívidas dos estados brasileiros. O Executivo propõe a redução dos juros dos débitos para 3% ou 2% com a contrapartida dos governadores de investimentos em educação, infraestrutura e de repasses para um fundo de equalização.

Kits veterinários

O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Brasília, enviará 40 kits veterinários para atender animais impactados pelas inundações no RS. O conjunto de insumos integra itens como medicamentos, testes de doenças, suplementação alimentar e microchips identificadores.

Novos desdobramentos

As investigações sobre a “Abin Paralela” no governo Bolsonaro devem ganhar novos desdobramentos nos próximos dias. A Polícia Federal segue aguardando a homologação de acordos de colaboração premiada pelo STF, os quais têm potencial de ampliar o inquérito.

Tragédia anunciada

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE) descreveu a aprovação do projeto que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos na CCJ do Senado como uma “tragédia anunciada”. O parlamentar defende que a proposta tramite em outras comissões da Casa antes de ir a plenário, pois a considera de potencial benefício ao crime organizado no país.

Idosos em foco

A Secretaria de Desenvolvimento Social do RS se reuniu nesta quinta-feira com representantes de entidades contábeis regionais e federais para debater o incentivo nacional de arrecadação às políticas públicas para pessoas idosas. A ação, integrada ao Plano Rio Grande, visa amenizar os reflexos dos recentes eventos meteorológicos na população gaúcha da terceira idade.

Hospedagem solidária

A prefeitura de Porto Alegre divulga nesta sexta-feira uma série de medidas relacionadas ao pagamento do programa Estadia Solidária na Capital. A iniciativa auxiliará no sustento da moradia provisória de famílias desabrigadas ou desalojadas pela recente catástrofe climática.

Hospedagem solidária II

A Câmara Municipal está analisando um projeto de lei que disponibiliza vagas de hospedagem social, em modalidade excepcional, por meio do credenciamento de estabelecimentos hoteleiros em Porto Alegre. A proposta, estendida também a pousadas, pensões e Organizações da Sociedade Civil, visa auxiliar no enfrentamento dos efeitos econômicos e sociais oriundos do estado de calamidade pública na capital gaúcha.

União para reconstrução

O prefeito Sebastião Melo descreveu nesta quinta-feira a união entre os três entes federativos como fundamental para superar dificuldades no pós-crise climática e repor receitas dos municípios do RS. Em reunião com o governador Eduardo Leite e lideranças municipais, o chefe do Executivo porto-alegrense reiterou um pedido de ajuda à União para o equilíbrio das contas, a preservação de serviços e a reconstrução da cidade.

Retomada urgente

Ao reforçar a solicitação de apoio do governo federal, Melo destacou a importância do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para a economia gaúcha. O prefeito da Capital pontua como urgente a necessidade oferecer condições à concessionária Fraport para que o terminal seja colocado em funcionamento “o mais breve possível”.

Plano de recuperação

Sebastião Melo entregou nesta quinta-feira à Câmara Municipal um conjunto de propostas integradas ao planejamento estratégico da prefeitura para a recuperação de Porto Alegre após as enchentes. O conjunto de ações está dividido em seis eixos principais de atuação, para os quais a gestão municipal projeta investimentos de aproximadamente R$ 850 milhões.

Prazos prorrogados

O Executivo municipal decidiu prorrogar por mais 120 dias o prazo de vencimento dos alvarás e das licenças para empresas de baixo e médio risco em Porto Alegre. Válida para todos os estabelecimentos da cidade, a normativa se aplica às atividades econômicas com documentação vencida antes do dia 2 maio.

Transparência na Saúde

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta semana a proposta que obriga a divulgação de lista informando a posição de espera para o atendimento de pacientes que aguardam pela realização de consultas, exames ou cirurgias na rede pública de Saúde. De autoria do vereador José Freitas (Republicanos), o texto prevê o aviso do tempo médio para cada processo e a relação dos habilitados para os respectivos procedimentos.

