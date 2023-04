Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

A campanha de vacinação contra a gripe iniciará nesta segunda-feira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem concessões

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, respondeu à recente fala do presidente Lula em relação à guerra do país com a Rússia. Ele agradeceu os esforços do mandatário brasileiro pela retomada da paz, mas destacou que a concessão de territórios ucranianos está fora de cogitação.

Cúpula do G7

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, realizou uma ligação ao presidente Lula na noite de quinta-feira para convidá-lo a participar da cúpula do G7. O encontro será realizado no país asiático entre os dias 19 e 21 de maio.

De volta às reuniões

O Brasil já participou de cúpulas anteriores do grupo, durante os governos de Lula, entre 2004 e 2009. Desde então o país não havia recebido convite para integrar as reuniões junto às maiores economias mundiais.

Desestatização suspensa

O governo federal oficializou a retirada de sete empresas do Programa Nacional de Desestatização e de outras três do Programa de Parceria e Investimentos. Companhias como os Correios e a Dataprev estão incluídas na ação do Executivo.

Pausa para aprimoramento

O presidente Lula anunciou que o Ministério da Educação não deve revogar a proposta do Novo Ensino Médio. Ele afirma que a suspensão do cronograma de implementação do programa foi determinada para discutir maneiras de aprimorá-la.

Monitoramento de conteúdos

Integrantes do governo federal se reunirão na segunda-feira com representantes de plataformas virtuais e redes sociais para cobrar um maior rigor no monitoramento de conteúdos que incentivam atos de violência em escolas. O encontro foi confirmado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Maior rigor

Dino afirma que o governo irá solicitar aos sites que seja aplicado a grupos relacionados a este tema o mesmo rigor tomado em casos de pedofilia. A ação ocorre a partir do aumento repentino de atos violentos em instituições de ensino do país.

Direitos LGBTQIA+

O governo federal publicou um decreto nesta quinta-feira que determina a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQUIA+. O colegiado irá auxiliar na elaboração e aplicação de ações e medidas governamentais para pessoas integrantes deste público.

Ausência confirmada

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) afirmou à imprensa que não deverá acompanhar a comitiva de Lula à China. Ele havia sido convidado pelo chefe do Executivo para viajar ao país asiático no próximo dia 10.

Importação retomada

O governo da Rússia determinou a suspensão do embargo à importação de carne bovina brasileira produzida pelo estado do Pará. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores.

Impactos dos juros

As taxas de juros e seus impactos sobre a dívida pública serão tema de uma audiência promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara na próxima quarta-feira. O encontro irá discutir as consequências geradas a partir dos patamares de juros elevados no país.

Escolas cívico-militares

A Comissão de Educação da Câmara irá debater na próxima quarta-feira a continuidade das escolas cívico-militares criadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de requerimentos de parlamentares da Casa, o colegiado deve ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana, apresentar maiores detalhes sobre o assunto.

Escolas cívico-militares II

O Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor de uma das solicitações, questiona a extinção da Diretoria das Escolas Cívico Militares no ministério. Além disso, ele afirma que o ministro da pasta não deixou claro qual será o futuro de instituições do tipo.

Manutenção da apicultura

A Secretaria Estadual da Agricultura iniciará na próxima semana um projeto de análise de riscos para a apicultura gaúcha. Um inquérito sobre pragas na produção será realizado para beneficiar o controle de enfermidades pelos apicultores do RS.

Paralisação de atividades

Médicos credenciados ao IPE Saúde irão realizar uma paralisação de atividades entre os dias 10 e 12 de abril. A decisão foi tomada durante uma reunião do Sindicato Médico do RS, como forma de reivindicação de demandas da categoria ao governo estadual.

Botão de pânico

A prefeitura de Porto Alegre determinou a implementação de um sistema de botão de pânico com acionamento por aplicativo para as escolas da rede municipal de ensino e parceirizadas da educação infantil. A plataforma será desenvolvida através de uma parceria com o Instituto Floresta e a empresa BeOn

Botão de pânico II

O sistema poderá ser acionado por professores e servidores cadastrados em situações de perigo, e enviará um alerta para o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre. Ao receber o chamado, forças de segurança e demais órgãos serão automaticamente acionados se direcionando aos endereços pré-cadastrados das escolas e creches.

Vacina da gripe

A campanha de vacinação contra a gripe iniciará nesta segunda-feira em todo território brasileiro. Em Porto Alegre, idosos com 60 anos ou mais poderão receber o imunizante trivalente mediante apresentação de um documento de identificação.

