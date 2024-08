Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 5 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estreitamento estratégico

Chefe de uma das pastas mais cobiçadas da Esplanada, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirma ter estreitado as relações com lideranças partidárias e o Congresso do ano passado para cá. Alvo de intensa pressão sobre o cargo que ocupa, a chefe ministerial tem recebido diariamente políticos de diferentes âmbitos de modo a ouvir demandas e manter proximidade nas relações.

Candidatura à vista

Interlocutores do ministro Silvio Almeida afirmam que o chefe da pasta dos Direitos Humanos vem sendo cogitado por diferentes partidos para uma eventual candidatura ao Senado em 2026. Apesar das sondagens, o advogado, atualmente sem partido, afirma que ainda não conversou com o presidente Lula sobre seus interesses na carreira política.

Parceria chilena

O presidente Lula deve assinar ao menos 17 acordos e memorandos de entendimento junto ao governo do Chile nesta semana durante visita ao País sul-americano. Dentre os documentos, tem destaque um novo tratado de extradição entre os países e o reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação.

Cabo eleitoral

Assim como Lula e Bolsonaro em seus respectivos partidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve atuar como cabo eleitoral do PSB nas eleições municipais deste ano. O número dois do Planalto, que já gravou um conjunto de depoimentos favoráveis a um grupo de vinte candidatos da sigla, vem sendo frequentemente procurado por aliados em busca de apoio público.

Debate antecipado

O Ministério da Defesa criou um grupo de trabalho junto às Forças Armadas para debater alternativas que possam mitigar os reflexos de uma eventual nova reforma previdenciária que impacte os militares. Possíveis alterações nas regras do atual sistema, que encontram ampla resistência entre as forças, vêm sendo discutidas pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas da União.

Aquisição bélica

A Secretaria Nacional de Segurança Pública abriu uma licitação na última semana para a compra de 7,1 mil espingardas e 6,8 mil fuzis semi-automáticos. O conjunto de armamentos, destinado à Força Nacional de Segurança, deve ser distribuído aos agentes da instituição conforme houver necessidade.

Prioridade de serviços

A Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que determina prioridade no acesso de escolas, creches, hospitais e postos de saúde públicos aos serviços de saneamento básico. O texto altera também o conceito de universalização dos serviços sanitários, previsto na Lei do Saneamento Básico, para abranger “todas as edificações regulares ou em processo de regularização”.

Abuso biométrico

O deputado Adail Filho (Republicanos-AM) apresentou na Câmara um projeto de lei que institui o crime de “abuso da biometria” para punir quem usar biometria digital ou facial de pessoa morta na execução de atos ilícitos. A medida surge na esteira do recente caso em que uma mulher tentou fazer empréstimo em um banco levando um cadáver para assinar o contrato.

Isenção para aposentados

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto que acaba com o desconto do FGTS e da contribuição previdenciária para trabalhadores que já estejam aposentados. Além das isenções, a proposta estabelece a criação de um cadastro específico de vagas de trabalho para aposentados no Sistema Nacional de Emprego.

Museu reaberto

A Secretaria Estadual da Cultura reabre ao público nesta segunda-feira o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Fechado por cerca de 90 dias, o local esteve entre os 282 espaços culturais gaúchos impactados pelas enchentes de maio.

Casas definitivas

O governador Eduardo Leite visitou no final de semana uma fábrica do Grupo Innova Steel, em Santo André (SP), que doará 200 casas definitivas para atingidos pelas enchentes no RS. As unidades se somam a outras 643 a serem construídas com recursos do Tesouro do Estado e do MPRS, que serão entregues através do programa estadual A Casa É Sua – Calamidade.

Terceiro polo

Crítico à intensa polarização política perpetuada no Brasil, o governador Eduardo Leite permanece com ambições de ascender à presidência da República em 2026. O líder gaúcho, que possui apoio de diferentes lideranças do PSDB para o Planalto, defende o avanço de um “centro-radical” que atue como “terceiro polo” no cenário nacional.

Apelo reiterado

A Prefeitura de Porto Alegre tornou a solicitar à Trensurb nesse final de semana a transferência da gestão da casa de bombas da empresa para o DMAE. O apelo do Executivo porto-alegrense surge frente a uma nova paralisação no local, ocorrida no final de semana, a qual resultou em alagamentos na Avenida Sertório.

Preservação de calçadas

Os vereadores de Porto Alegre estão analisando um projeto de lei que transfere para a Prefeitura a obrigação de pavimentação, conservação e limpeza das calçadas em logradouros do município. Voltada à padronização e recuperação dos espaços de passeio na Capital, a medida retira dos proprietários de imóveis a responsabilidade pela manutenção das estruturas.

Arborização urbana

O Legislativo da Capital iniciou também a discussão da proposta que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Porto Alegre. A iniciativa deve definir, entre outras questões, as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da prática, além de promovê-la como instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade de vida.

Rede psicanalítica

Uma rede de 50 psicanalistas e dez médicos está disponibilizando atendimento psicanalítico on-line para a população de Porto Alegre, com 60 anos ou mais, residente em áreas atingidas pelas enchentes. O grupo realizará ainda um primeiro mapeamento no bairro Sarandi, em parceria com uma associação local, para prestar atendimento presencial.

