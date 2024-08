Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Telemedicina gaúcha

Tramita no Legislativo gaúcho um projeto de lei do deputado Neri, o Carteiro (PSDB), que regulamenta a telemedicina no RS. Já validado pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto visa proporcionar mais agilidade nos atendimentos de saúde, além de reduzir filas e permitir que algumas consultas e avaliações sejam realizadas de maneira remota. “Um sistema de saúde mais eficiente demanda um processo de modernização do atendimento”, defende o parlamentar.

Agroindústria em foco

O deputado Airton Artus (PDT) representará a Presidência da Assembleia gaúcha nesta semana durante o Salão Internacional de Proteína Animal 2024, em São Paulo. Considerado o maior evento das cadeias produtivas no Brasil, o evento promove um encontro de especialistas, inovadores e líderes do setor agroindustrial, com o intuito de gerar oportunidades de negócios e avanços tecnológicos para participantes de todo o mundo. “É uma oportunidade participar da feira, ter acesso às informações que incrementam projetos e atividades do segmento e também para quem quer investir em novas tecnologias”, afirma Airton.

SEMA 25 anos

A Frente Parlamentar em Defesa das Unidades de Conservação promove nesta segunda-feira o debate “Sema 1999 a 2024 – A Trajetória da Gestão do Meio Ambiente no RS”. Presidido pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), o colegiado reunirá funcionários, ex-secretários, lideranças, representantes de ONGs ligadas ao meio ambiente e de Justiça para rememorar momentos importantes de 25 anos de atuação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O encontro deve também homenagear a entidade e seus servidores, além de discutir as perspectivas para a preservação do ambiente gaúcho nos próximos tempos, frente aos desafios climáticos.

Ausência justificada

O deputado Elizandro Sabino (PRD) anunciou nesse sábado que se ausentará de algumas agendas nos próximos dias por motivos de saúde. O parlamentar relatou nas redes sociais que quebrou o pé esquerdo em um acidente doméstico no final da última semana e que segue se recuperando com a parte do corpo imobilizada. “Seguimos firmes e fortes trabalhando muito e contando com as orações de todos”, destacou Sabino.

Parlamentares Alemães

O Memorial do Legislativo gaúcho abre nesta segunda-feira a exposição “Parlamentares Alemães”, realizada em alusão ao Bicentenário da Imigração Alemã no RS. A mostra, a qual ficará disponível para visitação pública durante todo o segundo semestre, pode ser acessada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no prédio do Memorial.

Recuperação viária

Em ofício encaminhado à Secretaria Estadual de Transportes e Logística na última semana, o deputado Airton Lima (Podemos) solicitou medidas urgentes para a manutenção da Estrada do Geribá, no interior de Cachoeira do Sul. O parlamentar relata que o trecho, o qual é fundamental para o transporte e escoamento da produção local, apresenta condições críticas de tráfego e teve suas condições pioradas após os eventos climáticos iniciados em maio. “A Estrada do Geribá serve como um dos principais corredores de produção agrícola da região e existe uma grande preocupação quanto à precariedade das suas condições”, pontua Airton.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-05