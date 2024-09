Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 5 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Novo favorito

Passando por cima do favoritismo de Elmar Nascimento (União-BA) para a presidência da Câmara em 2025, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) se tornou nesta semana um nome significativamente competitivo para o posto. O parlamentar ganhou força na disputa pelo cargo após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), desistir de concorrer para apoiar o correligionário.

Novo favorito II

A ascensão de Hugo Motta na disputa pelo comando da Câmara causou irritação entre membros do União, que temem que o atual líder da Casa, Arthur Lira (PP-AL), oficialize apoio à candidatura do parlamentar do Republicanos. A legenda de Elmar Nascimento, que deve se reunir na próxima semana para discutir a questão, alega que vem apoiando a gestão do chefe parlamentar há tempos, na busca de reciprocidade nas negociações sobre quem o sucederá no cargo.

Reunião inconclusiva

Frente à mudança de rumos na disputa pela presidência da Câmara em 2025, Arthur Lira (PP-AL) se reuniu com o presidente Lula nesta quarta-feira para novamente dialogar sobre o tema. Apesar da conversa com o chefe do Executivo, lideranças do União foram comunicadas pelo chefe parlamentar de que o encontro não resultou em nenhuma conclusão.

Solicitação de derrubada

A Ordem dos Advogados do Brasil solicitou ao STF a derrubada da multa de R$50 mil determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para pessoas que usarem VPN para acessar o X no Brasil. A entidade, que questiona a decisão da Primeira Turma da Corte sobre o tema, defende que a constitucionalidade da penalização é a questão que deve ser discutida pelo plenário principal do Tribunal.

De olho no futuro

Ainda que vetando parcerias com candidatos bolsonaristas, o PT liberou seus postulantes às eleições municipais deste ano a firmarem algumas alianças com legendas de centro e até mesmo de direita. As associações com os grupos de diferentes campos ideológicos foram condicionadas à garantia de apoio das siglas à eventual reeleição do presidente Lula em 2026.

Prevenindo riscos

Na tentativa de evitar potenciais prejuízos jurídicos, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro foram até o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para dialogar sobre o ato favorável ao impeachment do magistrado, previsto para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Os aliados do ex-mandatário garantiram que vão orientá-lo a manter um discurso moderado, sem radicalizações contra o jurista, similar ao adotado na manifestação realizada em fevereiro no local.

Agendas no RS

O ex-presidente Jair Bolsonaro vem ao RS na próxima semana para cumprir um roteiro de apoio às candidaturas do PL para as eleições de outubro. O ex-mandatário possui agendas previstas para as regiões Sul, Norte, Central e Missioneira do território gaúcho, ao lado do deputado federal Zucco (PL-RS).

Combate conjunto

A PF assinou nesta semana, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, um acordo destinado à implementação de ações de segurança e policiamento no combate ao crime organizado e aos delitos ambientais na Bacia Amazônica. O tratado viabiliza, entre outras ações, o emprego de tecnologias para resolução de casos criminais, além do treinamento em metodologias inovadoras e apoio na implantação de sistemas de inteligência policial.

Pautas da Previdência

O ministro Carlos Lupi, da Previdência Social, será convidado para uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O colegiado deseja ouvir do líder ministerial as principais ações, planejamentos e diretrizes governamentais da pasta na atual gestão federal.

De volta à internet

Afastado das redes sociais há cerca de dois anos, o empresário Luciano Hang retomou nesta semana o acesso aos seus perfis na internet, após liberação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O dono das Lojas Havan havia tido as contas suspensas nas plataformas digitais em meio às investigações do Supremo sobre a atuação de um grupo de empresários durante o feriado da Independência em 2022.

Intervenção nas redes

A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado convidará representantes brasileiros das empresas Meta, YouTube e TikTok para uma audiência pública sobre os limites da intervenção judicial no acesso a redes sociais. A discussão foi solicitada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), que acusa o Judiciário brasileiro de praticar censura ao “limitar o acesso a plataformas digitais de pessoas investigadas”.

Denúncia incondicionada

Está em discussão na Câmara um projeto de lei que obriga o Ministério Público a iniciar ação penal por crime de estelionato contra pessoa com deficiência, mesmo que a vítima não denuncie. De autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a medida torna casos do gênero como processos de ação pública incondicionada, sob o argumento de “estender a proteção da lei a todas as PcD”.

Compra de sementes

A Companhia Nacional de Abastecimento vai adquirir nesta quinta-feira cerca de 480,4 mil quilos de sementes de arroz, safra 2023/2024, através de leilão eletrônico. Viabilizada com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a compra é destinada à doação para associações de agricultores familiares nos municípios gaúchos de Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão.

Financiamento do Sul

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) apresentou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Constitucional de Financiamento do Sul. A iniciativa viabiliza financiamentos com condições especiais para os estados do RS, SC e PR nas áreas de prevenção de desastres, inovação tecnológica, transição energética, agricultura de baixo carbono, empreendedorismo e infraestrutura.

Demandas da Serra

O vice-governador Gabriel Souza vai à Serra Gaúcha nesta sexta-feira para coordenar uma reunião da Câmara Temática do Plano Rio Grande em Caxias do Sul. Ao lado de representantes das cidades que integram Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, o líder estadual apresentará as ações de reconstrução do Estado e de resiliência e adaptação climática em elaboração, com foco nas demandas da região.

Estrutura aguardada

A concessionária Sacyr sinalizou nesta semana que aguarda a resposta do Exército sobre a possibilidade de uso de uma segunda ponte provisória da Força Armada, a ser instalada no km 226 da RSC-287, em Santa Maria (RS). A estrutura é aguardada com ampla expectativa por moradores do município gaúcho, que têm enfrentado constantes congestionamentos desde que a enchente de maio destruiu a ponte que havia no local.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

