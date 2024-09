Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de setembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Museu do Pampa

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) reiterou nesta quarta-feira, em Barra do Quaraí, o seu apoio ao projeto do município da Fronteira Oeste gaúcha para a criação do Museu de História Natural do Pampa. A iniciativa inédita, articulada em parceria com a Universidade Federal do Pampa, propõe a instalação do espaço no antigo Quartel dos Fuzileiros Navais, tornando o local um núcleo de educação, inovação tecnológica e turismo, assim como uma extensão do curso de Ciências da Natureza da Unipampa.

Solidariedade ao professor

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) manifestou solidariedade nesta quarta-feira ao professor Eraldo Pinheiro, da Universidade Federal de Pelotas, que foi vítima de manifestações racistas nos últimos dias. A parlamentar relata que o educador, candidato a vice-reitor da instituição, foi alvo de ataques preconceituosos em meio ao processo de consulta para eleição da nova gestão. Bruna destaca que a universidade pública não pode ser espaço para a perpetuação do racismo como prática e relembra que qualificar alguém a partir de expressões de cunho racista configura crime. “A defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade perpassa pelo enfrentamento cotidiano ao racismo”, pontua a parlamentar.

Problemas históricos

Moradores do Parque Florestal, em Viamão, solicitaram apoio da Comissão de Saúde da Assembleia gaúcha para a resolução de uma série de problemas de infraestrutura enfrentados há mais de uma década pelo bairro. Residentes na região próxima à divisa com Porto Alegre, os cidadãos relataram uma série de questões relacionadas à falta de saneamento básico e de condições de mobilidade, além de problemas de abastecimento de energia elétrica e irregularidades na coleta de lixo. O deputado Dr. Thiago Duarte (União), articulador do diálogo, afirmou que o colegiado encaminhará à Defensoria Pública todos os documentos relacionados aos inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público para a resolução das questões. “O bairro é regularizado, os moradores pagam IPTU e o Poder Público, quando cobrado, penaliza a população, exigindo que ela resolva sozinha o problema. Vamos entregar pessoalmente os documentos para definir os próximos passos”, pontua o deputado.

Consumo consciente

O representante do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, Alcebíades Santini, convidou nesta quarta-feira a Comissão de Defesa do Consumidor do Parlamento gaúcho a participar na próxima semana do I Seminário Internacional de Transversalidade do Consumo Consciente, em Porto Alegre. O evento reunirá cerca de 70 entidades que atuam na relação de consumo e na mediação de conflito entre fornecedor e consumidor. O vice-presidente do colegiado, deputado Cláudio Tatsch (PL), agradeceu o convite e confirmou que o grupo parlamentar estará representado na atividade.

Juntos pela Vida

O Espaço de Exposição Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, recebe nesta semana a exposição “Juntos pela Vida”, em alusão à campanha Setembro Amarelo: mês de prevenção ao suicídio. Articulada pelo deputado Gaúcho da Geral (PSD), a mostra ocorre em paralelo a uma série de palestras e ações interativas relacionadas à temática, organizadas em parceria com a Universidade Estácio.

(brunolaux@pampa.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-09-05