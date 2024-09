Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de setembro de 2024

Deputada estadual mineira Macaé Evaristo. (Foto: Divulgação/ALMG)

Alternativas para sucessão

Após a demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos, o presidente Lula vem avaliando alternativas para suceder o agora ex-líder ministerial na Esplanada. Nomes como o da ex-ministra do governo Dilma, Nilma Lino Gomes, e da deputada estadual mineira Macaé Evaristo (PT), vêm sendo cogitados para a pasta federal.

Participação no exterior

A primeira-dama Janja da Silva participa nesta segunda-feira, em Doha, no Catar, da 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques. Convidada para discursar no evento pela xeica do País asiático, Mozha bin Nasser al-Missned, a esposa do presidente Lula integrará o painel “Educação em Perigo: O Custo Humano da Guerra”.

Sucessão amigável

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem articulando apoio no Senado para a sabatina de Gabriel Galípolo, nomeado pelo presidente Lula para sucedê-lo na autoridade monetária. O chefe da autarquia promete uma transição de comando tranquila, uma vez que o indicado já ocupa a direção de Política Monetária da entidade.

Futuro incerto

Apesar da ascensão de Hugo Motta (Republicanos-PB) na corrida pela presidência da Câmara em 2025, os parlamentares da Casa ainda não têm visto o nome do deputado como certo para o cargo. Ainda que ele seja considerado o atual favorito, lideranças parlamentares avaliam que ainda há “muita água para rolar” até a data da eleição, em fevereiro de 2025.

Favorito consolidado

Enquanto na Câmara as expectativas de vitória do deputado Elmar Nascimento (União-BA) sofreram baixa nos últimos dias, o seu correligionário, Davi Alcolumbre (AM), segue sendo apontado como favorito ao comando do Senado. Mesmo com o cenário mais previsível, as bancadas do PSD, PL e MDB já adiantaram que vão definir quem apoiar na sucessão da presidência da Casa somente depois das eleições de outubro.

Palácios da Memória

A Agência Senado lançou na última semana uma exposição virtual no portal Senado Notícias, que reúne curiosidades e fatos históricos sobre a Casa Alta do Congresso. Intitulada “Palácios da Memória”, a iniciativa é focada na arquitetura, nos símbolos e nos momentos marcantes dos três edifícios que serviram de sede à instituição desde 1826.

Alimenta Cidades

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social firmou um acordo junto ao Instituto Comida do Amanhã para fornecer apoio à implementação da Estratégia Alimenta Cidades do Governo Federal. A parceria deve viabilizar o avanço de ações voltadas à agenda alimentar urbana e periurbana, a fim de contribuir para a redução da insegurança alimentar nos diferentes territórios do País.

Selo ARTE

O governo federal publicou na última semana a lei que regulamenta a identificação dos produtos alimentícios artesanais de origem vegetal com o selo especial “ARTE”. A designação, emitida após autorização dos órgãos de fiscalização sanitária, visa assegurar a genuinidade e a qualidade de produtos do gênero, a partir de uma fiscalização mais criteriosa.

Discussão prolongada

A votação do projeto que regulamenta a produção, comercialização, fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil no Senado deve ficar somente para depois das eleições de outubro. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), decidiu adiar a discussão do texto a pedido da autora e do relator da proposta, em função da atual falta de consenso sobre o tema.

Medicamentos online

A Comissão de Saúde da Câmara se reunirá nesta terça-feira, em audiência pública, para dialogar sobre a prescrição e dispensação eletrônica de medicamentos. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP), articuladora do debate, alega que, apesar de processos do gênero serem cada vez mais comuns, ainda falta infraestrutura tecnológica e capacitação de profissionais e funcionários de farmácias para a consolidação das práticas no País.

Ouvidoria da Mulher

O Ministério Público do RS segue disponibilizando uma ouvidoria específica para tratar do encaminhamento de demandas relativas ao gênero feminino. A chamada “Ouvidoria da Mulher”, realiza o encaminhamento de questões envolvendo mulheres em razão do gênero, visando sua proteção e a tomada de medidas efetivas para fazer cessar qualquer tipo de violência.

Voluntariado nacional

Na esteira da catástrofe climática que atingiu o RS em maio, o deputado Pedro Campos (PSB-PE) apresentou um projeto de lei que sugere a criação de um Programa Nacional de Voluntários. A medida propõe uma série de incentivos para ampliar o empenho de profissionais, empresas e organizações no auxílio ao poder público na assistência às regiões impactadas por desastres do gênero.

Roteiro estendido

O Palácio Piratini abrirá as portas no próximo final de semana para mais uma edição especial das visitas guiadas pelas dependências do prédio oficial. Oferecida uma vez por mês, a ação amplia o roteiro oferecido de segunda à sexta-feira, viabilizando o acesso ao jardim e à parte da Ala Residencial da sede do Executivo gaúcho.

Homenagem na FGBS

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, recebeu na última semana a Comenda de Honra ao Mérito dos Bancos Sociais, além de uma placa em sua homenagem na Galeria de Honra do Banco de Alimentos, junto à Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. No discurso de agradecimento, o chefe empresarial destacou o impacto positivo de iniciativas do gênero no combate à fome e à desigualdade social no RS.

Monitoramento na Redenção

A prefeitura de Porto Alegre concluiu na última semana os serviços de manutenção e troca de equipamentos do sistema de câmeras de monitoramento distribuídas pelo Parque da Redenção. A partir dos ajustes, o local passou a contar com 96% dos dispositivos do tipo funcionando, apoiados por uma base fixa da Guarda Municipal no local.

Alagamentos na CB

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Porto Alegre recebe nesta segunda-feira representantes da CEEE Equatorial, MPRS, Defensoria Pública do RS e órgãos municipais, para dialogar sobre o bairro Cidade Baixa. O colegiado deve abordar os impactos das cheias e alagamentos na região e bairros vizinhos, gerados após a recente catástrofe climática na Capital.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

