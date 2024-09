Colunistas Repatriação tabajara

Por Leandro Mazzini | 10 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Importantes políticos – com e sem mandatos – de grande partido usam uma mansão na exclusiva QI 11, no Lago Sul em Brasília, como quartel-general para operação financeira-eleitoral. Egressa de variados cargos em bancos oficiais em outros Governos, a turma está repatriando recursos não contabilizados de contas off-shore das Bahamas, Malta e Oriente Médio. É um saldo enviado há anos, e que volta para ajudar em campanhas eleitorais Brasil adentro. Mas esbarraram num entrave administrativo legal. Antes, podiam trazer o dinheiro como pessoa jurídica, e agora, só com o informe do CPF. E pouquíssimos estão arriscando meter a cara nisso.

Conta outra!

Acusada pelo Instituto Combustível Legal, denunciada pelo MP de São Paulo e cercada pela Justiça, a formuladora Copape – apontada como o braço da lavagem de dinheiro da facção PCC no setor de combustíveis – quer agora comprar espaço na mídia para chamar a imprensa de mentirosa. A Coluna, que há um ano vem denunciando a empresa, foi endossada pela grande mídia nacional e tem documentos comprobatórios.

Perdeu, ministro

O Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho se tornou uma espécie de “rainha da Inglaterra” na Esplanada por conta do Minha Casa, Minha Vida. A pasta era responsável pelo regramento e pagamento das obras. Em decisão dos ministros palacianos, o ministério ficou apenas com as normas e fiscalização, e o pagamento agora está nas mãos de Inês Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa.

“Entregação” Nacional

O Exército perdeu em dois meses o protagonismo de dois importantes programas federais: o Acolhida (apoio à entrada de venezuelanos por Roraima), que foi para o Ministério do Desenvolvimento Social, de Wellington Dias; e o bilionário orçamento do Calha Norte, agora nas mãos do ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, de investimentos sociais e infraestrutura para comunidades distantes na Amazônia Legal.

Loulos da Silva

O marqueteiro do PT que cuida da campanha fez do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) um Lula repaginado: uma jogada para o povo identificá-lo com o padrinho. A cada dia que passa, mais Boulos tem os trejeitos, os cacoetes, o discurso e até a voz do presidente da República.

Dona Macaé

A deputada estadual de Minas Macaé Evaristo (PT) chega ao Ministério dos Direitos Humanos apadrinhada por Gleisi Hoffmann, presidente do partido – que pediu atenção para que uma mulher, negra e do PT fosse para o cargo. E também avalizada pela ex-presidente Dilma Rousseff, de quem Macaé foi convicta militante. Macaé foi Secretária de Alfabetização do Ministério da Educação no Governo Dilma.

colunaesplanada@gmail.com

