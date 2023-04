Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 15 de abril de 2023

Alexandre Padilha, afirmou que a aproximação do Brasil com o país asiático não interfere nas relações com os Estados Unidos.

Relação multipolar

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que a aproximação do Brasil com o país asiático não interfere nas relações com os Estados Unidos. Ele destacou que o Brasil tradicionalmente mantém uma política externa multipolar, sem se restringir às polarizações internacionais.

Parcerias com a China

Durante o encontro dos chefes de Estado, um total de 15 acordos comerciais e de parceria foram assinados entre o Brasil e a China, além dos já tratados anteriormente entre empresários dos dois países. Entre os termos acordados, estão intercâmbio de conteúdos de comunicação, cooperação para o desenvolvimento de tecnologias e a ampliação das relações comerciais.

Parcerias com a China II

Os líderes políticos fecharam acordo também sobre um plano de coordenação espacial entre as nações até 2023. Além disso, ficou ainda definido o lançamento do satélite CBERS-67, que representará o sétimo dispositivo do tipo mandado ao espaço através de parceria entre China e Brasil.

Guerra na Ucrânia

Outro ponto de destaque do encontro foi um possível acordo de paz para o conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Os presidentes divulgaram em conjunto, através de nota, que o diálogo e a negociação são a única saída viável para o encerramento da guerra.

Investimentos no Brasil

O BNDES firmou um acordo com o China Development Bank, banco de fomento do país asiático, para a captação de até US$ 1,3 bilhão destinados a investimentos no Brasil. Os recursos deverão contribuir com o comércio bilateral entre os países, além de setores como saneamento, manufatura e alta tecnologia.

Depoimento a PF

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira um prazo de 10 dias para que a PF recolha o depoimento do ex-presidente em relação aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. A determinação atende um pedido da Procuradoria-Geral da República.

Depoimento a PF II

Bolsonaro é investigado por uma publicação veiculada nas redes sociais no dia 11 de janeiro, e posteriormente apagada, na qual compartilhava uma série de informações falsas e ataques ao sistema eleitoral. A mensagem foi interpretada pelos investigadores como um estímulo ao cenário envolvendo os atos golpistas de Brasília.

Pressão na Câmara

A Bancada Ruralista da Câmara dos Deputados tem cobrado do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a abertura de uma CPI sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra no país. O início da Comissão depende da decisão de Lira, uma vez que 171 assinaturas de parlamentares necessárias para o protocolo do pedido foram recolhidas.

Momento inapropriado

Em contrapartida, a proposta vem sendo criticada por deputados da base do governo, que buscam impedir o seu avanço no Congresso. Os parlamentares alegam que uma CPI neste momento poderia atrapalhar o andamento de algumas iniciativas essenciais para o Executivo, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária e a análise de medidas provisórias.

Operação Libertação

O Ministério da Justiça lançou nesta semana um balanço sobre as ações realizadas desde o dia 20 de janeiro pela Operação Libertação na Terra Indígena Yanomami. No total, 272 acampamentos de garimpo ilegal foram destruídos até o momento, além da apreensão de diversos minérios, ferramentas, veículos, aeronaves e outros materiais dos garimpeiros.

Consulta pública

A Advocacia-Geral da União abriu uma consulta pública nesta sexta-feira referente ao funcionamento da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O órgão foi recentemente criado para auxiliar o governo federal no monitoramento e denúncia de fake news.

Lançamento do Pronasci

O governador Eduardo Leite participou nesta sexta-feira do lançamento da etapa gaúcha do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O evento, realizado em Porto Alegre, contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Repasse de equipamentos

Na ocasião foram entregues pela União, 31 viaturas, nove drones e 90 pistolas, entre outros equipamentos para as polícias do RS. Leite agradeceu o repasse, ressaltando a parceria entre os governos para o fortalecimento da segurança pública.

Vigilância aviária

Fiscais estaduais agropecuários da Secretaria Estadual de Agricultura realizaram nesta semana uma vigilância ativa contra influenza aviária na Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre o RS e o Uruguai. Durante a ação, 100km da costa foram percorridos pelos agentes, para verificação da situação de saúde de aves na região.

Vigilância aviária II

De acordo com integrantes da ação, os animais encontrados representavam boa saúde, sem a indicação de sinais de contaminação pela influenza. A operação integra as ações do governo estadual de monitoramento da condição, visto os recentes casos registrados em países vizinhos do Brasil, como a Argentina e o Uruguai.

Concurso para professores

Neste domingo serão aplicadas em Porto Alegre as provas teórico-objetivas do concurso público municipal para professores. As vagas disputadas incluem cargos para lecionar nos anos iniciais, Educação Especial e diferentes matérias da grade curricular.

Tesourinha de Portas Abertas

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude promove neste sábado mais uma edição do Tesourinha de Portas Abertas. O evento, aberto ao público, promove uma série de atividades à comunidade porto-alegrense no Ginásio Tesourinha.

