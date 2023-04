Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 16 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Visita à Abu Dhabi

O presidente Lula reuniu-se neste sábado nos Emirados Árabes, com o chefe de Estado e emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nayhan. A visita ao país foi realizada no retorno do líder brasileiro da viagem à China.

Visita à Abu Dhabi II

Os governantes discutiram no encontro uma série de acordos comerciais e investimentos bilaterais, além de assuntos relacionados ao meio ambiente. Atualmente quase 60% das exportações do Brasil ao país árabe são decorrentes do setor agropecuário.

Previsão de orçamento

O governo federal enviou nesta sexta-feira ao Congresso o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A proposta prevê que a partir da aprovação do novo arcabouço fiscal o governo poderá gastar um adicional de R$172 bilhões em relação ao valor utilizado a partir das normas atuais, sem causar déficit no Orçamento público.

Salário Mínimo

O projeto estipula ainda a correção do salário mínimo no ano que vem para R$1389,00. Apesar da previsão, o valor, atrelado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pode variar de acordo com uma eventual nova política de reajuste além do valor efetivo do índice em 2023.

Neoindustrialização

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, declarou nesta sexta-feira que o governo federal pretende promover a neoindustrialização no país. Ele afirma que o processo ocorrerá através do fortalecimento de setores os quais o Brasil atua no seu limite de produção e que tenham potencial de ampliação.

Neoindustrialização II

Alckmin aponta a redução de juros e a implantação de uma reforma tributária como fatores essenciais para alavancar a indústria brasileira. Entre as áreas que a União visa ampliar, se destacam os setores de aeronáutica, aeroespacial, saúde e energia renovável.

Suspensão de decreto

O senador Rogério Marinho (PL-RN) entrou nesta sexta-feira com um pedido no STF solicitando a suspensão imediata dos decretos do presidente Lula que alteraram o Marco do Saneamento. Ele argumenta que as medidas vão além dos limites do Executivo, além de violar o direito da população de acesso universal ao saneamento básico de qualidade.

Portos e Aeroportos

As Comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Senado promovem nesta terça-feira uma audiência para oitiva do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ele apresentará na reunião as perspectivas de atuação da atual gestão federal em relação ao setor gerido pela pasta, além de expor um panorama da atual situação.

Segurança escolar

A Comissão de Segurança Pública do Senado define nesta terça-feira os convidados para o ciclo de audiências sobre a recente onda de ataques a escolas no país. Entre os convidados previstos estão membros do governo federal, representantes de plataformas digitais, psicólogos e integrantes de entidades de educação.

Tecnologia industrial

O vice-governador Gabriel Souza e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participam a partir deste domingo da Hannover Messe, realizada na Alemanha. O evento é considerado uma das maiores feiras de tecnologia industrial do mundo e apresenta anualmente as principais tendências do setor para superação de desafios globais.

Conclusão habitacional

O governo estadual assinou nesta sexta-feira um termo de acordo e compromisso com a Caixa Econômica Federal que determina um repasse de R$6,7 milhões em recursos para a conclusão de quase 4 mil unidades habitacionais no Estado. As construções são oriundas do programa Minha Casa Minha Vida e estão localizadas em sete municípios gaúchos.

Conclusão habitacional II

O valor é decorrente de uma parcela retida pelo banco dos R$19,7 milhões repassados pelo governo estadual no ano passado para complementação do programa. O saldo será creditado e liberado de forma integral na conta aberta em nome dos representantes de cooperativas habitacionais que integram as obras.

Aumento de inscrições

Desde a prorrogação do prazo de inscrição da mais recente etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho, cerca de 27 mil profissionais solicitaram o benefício. O cadastro no programa permanece aberto até o dia 25 de abril para MEIs e profissionais formais da área de alojamento, alimentação e eventos.

Poder Pudiciário

O vice-prefeito Ricardo Gomes participou da abertura do segundo dia do 36º Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Durante discurso no evento, ele criticou uma série de decisões do STF nos últimos anos, afirmando que o Brasil vive sob o contexto de uma ditadura do “Poder Pudiciário”.

Economia Criativa

Nesta segunda-feira inicia o 1º Seminário de Economia Criativa de Porto Alegre. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento traz como temática central de discussão o potencial da economia criativa para o desenvolvimento econômico e social.

Prefeito de Praça

O prefeito Sebastião Melo nomeou neste sábado mais sete voluntários para o projeto Prefeito de Praça. A iniciativa busca auxiliar o poder público na manutenção e cuidado dos parques e espaços públicos da Capital.

Vacina bivalente

A partir desta segunda-feira as unidades de saúde de Porto Alegre incluirão no grupo de distribuição da vacina bivalente contra a COVID-19 pessoas com comorbidades que tenham 30 anos ou mais. Seguem também sendo vacinadas pessoas acima dos 60 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, e imunocomprometidos ou pessoas com deficiência a partir dos 12 anos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-57/

Panorama Político

2023-04-16