Colunistas Tratamentos após os 50 anos

Por Dra. Gianna Zaffari Frey | 16 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A partir dos 50, para recuperar a juventude e o viço da pele de forma efetiva, é indispensável contar com um plano de tratamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

De forma geral, os tratamentos indicados para quem já “cinquentou” são uma somatória de todos os outros procedimentos que já eram recomendados desde os 30 anos.

A partir dos 50, para recuperar a juventude e o viço da pele de forma efetiva, é indispensável contar com um plano de tratamento com pelo menos um de cada procedimento dos 4 pilares do rejuvenescimento – que foram abordados mais detalhadamente no vídeo anterior, mas que, de forma resumida, consistem em:

1- Melhorar a qualidade da pele

2- Estimular a produção de colágeno

3- Recuperar os volumes perdidos

4- Atenuar os sinais com a toxina botulínica

Além disso, em alguns casos, são indicados tratamentos um pouco mais invasivos para quem já passou dos 50, como a blefaroplastia, o minilifting de sobrancelhas, liplifting, lifting temporal, entre outros.

A blefaroplastia é um procedimento cirúrgico que tem o objetivo de reduzir o excesso de pele sobre as pálpebras, valorizando e rejuvenescendo o olhar.

O minilifting de sobrancelhas, também é uma pequena cirurgia, realizada logo acima das sobrancelhas, indicado para elevar a pele e reduzir o aspecto de olhar cansado e caído de forma duradoura.

O liplifting trata-se de uma pequena cirurgia onde reduz-se a distância entre o nariz e o lábio superior. Com o passar dos anos essa distância vai se alongando significativamente chegando a esconder os dentes superiores.

O lifting temporal, por sua vez, é realizado na região temporal do couro cabeludo, por onde ele puxa a musculatura do rosto (o SMAS) e promove mais sustentação aos terços médio e inferior da face, assim como a elevação da cauda das sobrancelhas.

Vale lembrar que a avaliação e o acompanhamento médico de profissionais qualificados e experientes são indispensáveis para a indicação e o plano de rejuvenescimento facial.

Blefaroplastia

A blefaroplastia, também conhecida como cirurgia de pálpebras, é indicada para pacientes que sentem o olhar muito cansado, com flacidez evidente. Ainda que seja um procedimento bastante comum, muitos pacientes ainda têm dúvidas sobre ele. Por isso, a Dra. Gianna preparou um vídeo especial, onde conta tudo sobre o tratamento. Confira!

Quais sinais mostram que eu preciso da blefaroplastia?

O principal sinal de que você precisa da blefaroplastia é a flacidez excessiva ao redor dos olhos, quando as pálpebras ficam muito caídas.

Além disso, pacientes que percebem a sombra acumulando muito em algumas partes da pálpebra, também podem se beneficiar do procedimento.

Como funciona a cirurgia de pálpebras?

Tudo é feito no consultório médico, sem a necessidade de internação.

Para diminuir qualquer desconforto, o paciente recebe anestesia local e fica acordado durante o procedimento.

O excesso de pele da pálpebra superior é removido e, em seguida, o profissional faz pequenos pontos na área. Tudo é muito rápido e o paciente retorna para casa no mesmo dia.

Existe idade certa para fazer a cirurgia?

Em geral, a blefaroplastia é indicada para pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento. Ele se inicia a partir dos 25 anos, idade em que a produção de colágeno começa a diminuir, afetando a sustentação da pele e aumentando a flacidez.

Como é a recuperação da blefaroplastia

Por ser um procedimento pouco invasivo, a blefaroplastia costuma ter uma recuperação rápida, e o paciente apenas precisa retornar ao consultório para remover os pontos após 7 dias.

Dra. Gianna Zaffari Frey – médica

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/tratamentos-apos-os-50-anos/

Tratamentos após os 50 anos

2023-04-16