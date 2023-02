Bruno Laux Panorama político

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Volodymyr Zelensky quer encontro com Lula. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Convite ucraniano

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta sexta-feira durante uma coletiva de imprensa, que deseja se encontrar pessoalmente com o presidente Lula. A ideia é buscar a ajuda do presidente no que chamou de “melhor compreensão da Ucrânia pela América Latina”.

Reunião do G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discursou nesta sexta-feira em reunião do G20, realizada na Índia, sobre a elevação de juros no cenário mundial e o endividamento de países mais pobres. Ele afirma que bancos multilaterais de desenvolvimento devem rever tais taxas e canalizar seus recursos para o enfrentamento da pobreza.

Reunião do G20 II

Haddad também mencionou durante sua fala que, em função dos juros, o financiamento de medidas de redução de emissão de carbono são de maior custo para países em desenvolvimento. Ele afirma que este fator impacta diretamente na conquista das metas climáticas destas nações.

Visitas proibidas

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu a justiça do DF de liberar visitas a presos pelos atos antidemocráticos realizados em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele afirma que as investigações estão sendo realizadas sob sigilo no STF, e que qualquer requerimento relacionado às prisões em questão devem ser encaminhadas diretamente ao seu gabinete

Investigação prorrogada

O Exército Brasileiro decidiu estender o prazo do inquérito que apura suposta omissão de militares durante as invasões em Brasília no dia 8 de janeiro. A instituição prorrogou a investigação por mais 20 dias, para garantir a correta apuração dos fatos.

Fim do consignado

A suspensão permanente do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil foi anunciada pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira. O benefício que vinha sendo analisado desde o dia 12 de janeiro, para revisão, foi encerrado definitivamente.

Bolsa Família

Cerca de 1,55 milhão de pessoas devem ser excluídas do programa Bolsa Família a partir do mês de março. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, que afirmou que o governo está realizando a suspensão daqueles que recebem o benefício irregularmente.

Presidência do Ibama

O ex-deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) foi nomeado nesta sexta-feira para a presidência do Ibama. Ele já atuou por três anos consecutivos como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso e foi presidente do CONAMA.

Financiamentos rurais

O governador Eduardo Leite solicitou ao governo federal a prorrogação dos financiamentos do Pronaf e do Pronamp para os produtores rurais atingidos pela estiagem no estado. Ele pede que o governo postergue as dívidas, e até mesmo conceda anistia a parte dos valores.

Mais recursos

Durante a visita da comitiva ministerial ao RS, representantes de movimentos agrícolas solicitaram a ampliação das ações emergenciais no estado além do que já foi anunciado pelo governo. Eles afirmam que o valor de R$430 milhões repassado ao estado pela União é importante, mas que ainda é insuficiente para a atual demanda.

Reunião com aliados

O governador Eduardo Leite agendou para a próxima segunda-feira uma reunião com secretários de seu governo e deputados da base aliada na Assembleia Gaúcha, para tratar sobre a estiagem no estado. Além de ações emergenciais, a reunião deve discutir medidas estruturais de médio e longo prazo relacionadas ao contexto.

Piso do magistério

Durante a reunião do governador com aliados, o piso do magistério no Rio Grande do Sul também deve ser discutido. Recentemente, Eduardo Leite apresentou ao Cpers/Sindicato uma proposta de reajuste de 9,45% no índice, a qual não trouxe satisfação à entidade.

Volta às aulas

O Cpers/Sindicato criticou em nota as condições das instituições de ensino do RS, durante o início do ano letivo da rede estadual nesta quinta-feira. A entidade declarou que apesar do frequente discurso do governador sobre valorização da educação, diversas escolas estão com sérios problemas de estrutura e falta de profissionais.

Precariedade escolar

A entidade afirma que através de um formulário que lançou no último dia 16 de fevereiro, para auxiliar no relato das instituições de educação sobre sua estrutura, constatou, a partir da resposta de 158 escolas, a falta de quase 300 profissionais no início do ano letivo. Além disso, 55 instituições apontaram problemas estruturais.

Vitivinicultura

Nesta sexta-feira o governador Eduardo Leite assinou em Caxias do Sul, um termo de colaboração entre o governo do Estado com o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do RS. A entidade recebeu R$33 milhões do estado após vencer o certame do Fundo de Desenvolvimento Estadual do setor.

Doação à Terra da Guarita

O secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel, anunciou que na próxima segunda-feira deve distribuir cerca de quatro mil cestas básicas às famílias do Território Indígena da Guarita. A ação será realizada em parceria com o Comitê Gestor do Movimento Rio Grande contra a Fome.

Alinhamento de serviço

Um grupo do DMAE esteve reunido com representantes da CEEE para discutir o fluxo de trabalho entre as companhias. O encontro surge em função das recentes suspensões de abastecimento de água que ocorreram na Capital por falta de energia em unidades consumidoras do Departamento.

Sem internet

Um furto de cabos prejudicou o atendimento de serviços da Prefeitura Municipal nesta sexta-feira. Em função da falta de internet causada pelo crime, o Centro Administrativo Municipal e secretarias de Porto Alegre tiveram seu funcionamento impactado.

Panorama político