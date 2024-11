Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 8 de novembro de 2024

(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Expectativas criadas

A vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA foi vista pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como um episódio significativamente relevante para a recuperação de seus direitos políticos no Brasil. Entusiasmado com o novo mandato do republicano estadunidense na Casa Branca, o ex-mandatário ampliou publicamente suas expectativas sobre um eventual retorno ao Planalto.

Viagem incerta

Apesar do interesse em comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump em janeiro, Jair Bolsonaro pode ser impedido de ir ao evento em função da retenção de seu passaporte pelo STF. A tendência na Suprema Corte é de que os ministros não liberem o documento ao ex-presidente, que permanece com a restrição enquanto durar a investigação que apura o seu envolvimento em uma suposta trama golpista em 2022.

Candidatura descartada

Após ser citado por Jair Bolsonaro como um potencial vice de chapa em uma eventual candidatura ao Planalto, o ex-presidente Michel Temer garantiu que “está fora da vida pública”. A assessoria de imprensa do emedebista descreveu a declaração de Bolsonaro como um “gesto de reconhecimento” do trabalho desempenhado por Temer à frente da Presidência da República.

Relação de Estado

Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, as relações comerciais entre o Brasil e os EUA possuem potencial de crescimento mesmo após a eleição de Donald Trump. O número dois do Planalto destaca que os dois países possuem uma tradição de amizade e complementação econômica, a qual se baseia em uma relação de Estado, e não pessoal.

Adesão estadunidense

Em conversa por telefone com o presidente Lula nesta quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou a decisão da Casa Branca em aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Além do país norte-americano, ao menos 18 nações, além da União Africana e da União Europeia, já confirmaram a adesão à iniciativa, articulada pelo Brasil à frente do G20.

Visit South America

Os governos do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai lançaram em conjunto a marca “Visit South America”, destinada a ampliar a presença de países sul-americanos no cenário turístico global. A iniciativa promove a América do Sul como um destino integrado para turistas do exterior, destacando os atrativos naturais, gastronômicos e a hospitalidade da região.

Novos condenados

O STF condenou nesta semana mais 14 réus por participação nos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Apesar do grupo integrar autores de crimes de menor gravidade, os acusados rejeitaram o Acordo de Não Persecução Penal proposto pela Procuradoria-Geral da República para evitar a continuidade da ação penal.

Negociações em curso

De modo a consolidar o favoritismo à presidência da Câmara em 2025, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) vem negociando desde já cargos e indicações com diferentes legendas para o próximo ano. O parlamentar deve apostar na concessão de postos de relevância a partidos como o União e o PSD, que possuem candidatos próprios, para que as siglas desistam de seus postulantes e apoiem sua candidatura.

Garantia de preços

O governo federal anunciou nesta quinta-feira que poderá adquirir até 200 mil toneladas de trigo da safra 2024/2025 dos produtores do RS através do mecanismo de Aquisição previsto na Política de Garantia de Preços Mínimos. Gerida pela Conab e com recursos previstos de R$261 milhões, a compra será destinada ao estado em função do preço médio pago aos agricultores locais estar abaixo do mínimo estabelecido pelo governo.

Retrocesso geral

Em meio às discussões do governo federal sobre corte de despesas, o senador Paulo Paim (PT-RS) criticou nesta quinta-feira a possibilidade de suspensão de recursos para programas sociais. Para o parlamentar gaúcho, a diminuição de investimentos em políticas do gênero, assim como o rebaixamento da política do salário mínimo e retirada dos direitos previdenciários e trabalhistas, representa um retrocesso a toda a população do país.

RS na Índia

Após concluir as agendas previstas em Mumbai, a delegação gaúcha que está em missão na Índia seguiu para Nova Déhli nesta quinta-feira, para uma série de reuniões bilaterais. Liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, o grupo pretende ampliar as relações comerciais entre o Estado e o país asiático, apresentando a empresas locais produtos gaúchos como vinhos, azeite de oliva e biodiesel.

Consulta automatizada

O Ministério Público do RS assinou nesta semana um termo de cooperação com a CEEE Equatorial para automatizar a consulta de endereços ao banco de dados de consumidores na área de concessão da empresa. O acordo visa agilizar o trabalho da instituição para a localização de pessoas que são parte em processos e ações.

Feirão da Habitação

A Secretaria Estadual de Habitação promove entre esta sexta-feira e sábado o Feirão da Habitação RS, no Armazém A6 do Cais Mauá. O evento representa a modalidade presencial do programa Porta de Entrada, do governo estadual, que disponibilizará R$120 milhões para subsidiar o pagamento da parcela de entrada na aquisição da casa própria.

Reforço de agentes

A prefeitura de Porto Alegre nomeou nesta quinta-feira 48 novos agentes comunitários de saúde, aprovados em um processo seletivo de 2020. Os profissionais se uniram aos 506 agentes já atuantes no município, visando reforçar o atendimento da atenção primária à saúde na capital gaúcha.

Manual TEA

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre uma proposta do vereador Claudio Janta (Solidariedade) que determina a distribuição de manual didático para identificação de sinais de autismo precoce aos pais e responsáveis no ato da vacinação infantil. A ação visa aproveitar a extensa mobilização no acesso aos imunizantes para ampliar a informação e sensibilização sobre o tema.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2024-11-08