Por Flavio Pereira | 8 de novembro de 2024

Marcel van Hattem se reúne com Paulo Gonet e reforça o direito à livre expressão no Congresso e a defesa da imunidade parlamentar. (Foto: Divulgação/Andres Fontana/Assessoria do Parlamentar)

O advogado Alexandre Wunderlich, que defende o deputado Marcel van Hattem, participou ontem da conversa na sede do MPF (Ministério Público Federal) em Brasília, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Além do deputado van Hattem, estiveram o deputado federal Sóstenes Cavalvante (PL-RJ), que é 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Marcel van Hattem se recusou a depor na Polícia Federal no inquérito que investiga suas falas na tribuna em que critica e expõe uma foto do delegado Fábio Schor. Segundo ele “vamos defender até o final a inviolabilidade parlamentar, civil e criminal, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Essa é uma garantia constitucional e um direito fundamental da cidadania em qualquer democracia“, disse depois do encontro.

Acordo com Gabriel Souza será revisto?

O apoio do governador Eduardo Leite, que garantiria respaldo político à candidatura do vice-governador Gabriel Souza para a sua sucessão em 2026, já não é mais uma certeza. Caso o governador pretenda estimular um candidato tucano (Jorge Pozzobon ou Paula Mascarenhas), só sobraria uma chance para Gabriel Souza ser candidato com apoio de Leite: filiar-se ao PSDB.

“Rachadinha” no Podemos?

Demitido do CC (cargo de confiança) da liderança da bancada do Podemos na Assembleia Legislativa, João Cláudio Almeida da Silva registrou ocorrência policial denunciando que era obrigado a devolver quase 50% do salário. O líder do partido na Assembleia, deputado Airton Lima, afirma desconhecer o assunto. Claudio teria sido nomeado por indicação da suplente da bancada, Barbara Pena. O inquérito policial poderá esclarecer se foi ou não um caso de “rachadinha”.

Francisco Turra ganha espaço no Hall da Fama. Anúncio será feito em evento internacional

O Hall da Fama da Avicultura Latino-Americana contará com o nome do ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Turra é uma das figuras mais importantes da história da avicultura brasileira, e a nomeação para o Hall da Fama acontecerá durante o congresso OVUM, de 12 a 15 de novembro, em Punta del Este, Uruguai.

Vereadora Comandante Nádia: “Não podemos aceitar que esmaguem qualquer tipo de liberdade individual em nome de uma falsa segurança”

A vereadora Comandante Nadia Gerhardt comentou ontem a repercussão nacional que teve a sua imagem no plenário da Câmara de Porto Alegre vestindo a bandeira dos Estados Unidos e mostrando um esquilo, símbolo da vitória de Donald Trump. A postura da vereadora irritou a esquerda, e ela explicou que “há um significado maior em tudo isso: Peanut, o esquilo, é o símbolo da resistência contra o poder, o estado totalitário, e pela liberdade, e do Trump que ganhou nos Estados Unidos, não mata”.

Nádia recorda que “Peanut e Fred, adotados pelo cidadão americano Mark Longo, perto da fronteira com a Pensilvânia, na zona rural de Pine City, foram mortos, foi feita uma eutanásia nos bichinhos após serem apreendidos pela Polícia. Eles foram o diferencial da campanha do Trump porque ali os eleitores se deram conta que esta é a forma de agir da esquerda, um poder totalitário onde o estado entra na tua casa e decide o que você não pode ter.”

A vereadora afirma que o caso do esquilo Peanut nos Estados Unidos é emblemático, “a esquerda faz isso: abuso do poder chamam de segurança, invasão de domicilio chamam de regulação. E é isso que nós temos que estar atentos todo o tempo. E por isso nós não podemos aceitar que esmaguem qualquer tipo de liberdade individual em nome de uma falsa segurança que na verdade é controle total do estado”.

Anvisa na idade da pedra: proíbe que farmácias do estado recebam receituário digital

O presidente do Conselho Regional de Medicina do RS, o médico Eduardo Neubarth Trindade considerou a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinando que as farmácias do Rio Grande do Sul não recebam mais receitas azuis e amarelas emitidas pela plataforma on-line do Cremers a partir de 08 de novembro, “uma decisão despótica, retrógrada e embasada em critérios altamente duvidosos que, como sempre, prejudica quem está mais fragilizado: o paciente.”

Trindade considera a medida “um duro golpe à saúde dos gaúchos, ainda impactados pela catástrofe climática que atingiu o estado e, em muitos casos, dependentes da telemedicina. Em vez de apostar na tecnologia que facilita e agiliza o acesso a medicamentos vitais, a Agência quer a volta do bloco de papel carimbado. Inacreditavelmente, alega que é melhor fiscalizar papel do que documentos eletrônicos, colocando em xeque uma iniciativa que já beneficiou milhões de gaúchos. As razões para isso, só a Anvisa pode explicar”.

