Cláudio Humberto TCU contrata salão com barbearia e serviço íntimo

Por Cláudio Humberto | 8 de novembro de 2024

Um soco de cinema. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Tribunal de Contas da União (TCU) liberou uma área de 86 m² no mezanino da sede do tribunal em Brasília para instalar um salão para ministros e servidores. O contrato com o novo salão de beleza do TCU estima que a barbearia possa faturar até R$ 127,7 mil por mês. O edital traz algumas peculiaridades, como estimativa de preço por serviço e orientações, como não abordar autoridades para tratar assuntos particulares. Também veta fofocas e “comentários desairosos”.

Casa Grande e Senzala

Os empregados devem estar sempre nos trinques. Funcionário sem crachá, com uniforme sujo ou mal apresentado, tem até multa prevista.

É uma mãe

A taxa de uso é de R$ 2,8 mil, já inclusos água, luz, limpeza e segurança. Uma merreca para uma sala deste porte em área nobre concorridíssima.

Barba, cabelo e bigode

O edital prevê, entre outros serviços, “massagem relaxante” (R$ 115), cortes de cabelo (R$ 86,25) e até depilação íntima do contorno (R$ 80,75).

Década de opulência

O contrato para o SPA das excelências foi assinado e já está de vento em popa. O serviço está contratado até 2029, podendo ir até 2034.

Oposição dá como certa retaliação dos EUA ao STF

Convidados pelo Partido Republicano para acompanhar a eleição nos Estados Unidos, parlamentares de oposição retornam otimistas sobre as represálias do futuro presidente e da maioria republicana no Congresso a autoridades estrangeiras acusadas de censura e/ou perseguição política. O projeto da deputada reeleita Maria Elvira Salazar (R) tem musculatura para ser aprovado. Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), a vitória de Trump é um alento para brasileiros “que abominam a tirania e a censura.”

Apoio de sobra

Além da maioria republicana, os deputados brasileiros citam o apoio de Trump e o entusiasmo de Elon Musk, que terá influência no governo.

Muso inspirador

Maria Elvira chegou a discursar sobre o tema na Câmara dos EUA, onde exibiu foto daquele que a teria “inspirado”: ministro Alexandre de Moraes.

Persona non grata

Autoridades enquadradas na medida serão proibidas em solo americano ou imediatamente expulsas, caso estejam lá quando a lei for promulgada.

Aliados reeleitos

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), convidado a acompanhar a apuração dos votos na casa de Donal Trump, celebrou a reeleição de Maria Elvira e de outros seis deputados que apoiaram o “SOS brasileiro”.

Libertad, carajo

Também presente na eleição dos EUA, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) acha que “Trump representa a voz do povo americano que escolheu uma liderança comprometida com liberdade e prosperidade”.

No estaleiro

O deputado Mário Frias (PL-RJ) precisou ser internado em um hospital de Brasília com suspeita de trombose arterial. A equipe do parlamentar informou que o quadro é estável, mas que ele segue internado.

Imunidade ameaçada

Marcel van Hattem (Novo-RS) passou a manhã desta quinta (7) na PGR. Quer que Paulo Gonet se manifeste sobre imunidade parlamentar. A PF intimou o deputado para depor por um discurso na tribuna da Câmara.

PL 2 x 0 PT

Se tudo der certo, o PL leva a vice-presidência do Senado e da Câmara se o comando ficar, como indica, com Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Rep-PB), respectivamente. O PT queria, mas cochilou.

Libertários in English

O argentino Javier Milei faz escola nos EUA, mas não incomodou o duopólio republicanos x democratas. Ainda assim, o candidato do Partido Libertário a presidente, Perseguir Oliver recebeu 578 mil votos.

Febre não passa

Apesar das punições do governo ao TikTok por “coleta de dados ilegal de menores de idade”, o aplicativo chinês se tornou o quinto site mais acessado do Brasil este mês, aponta a Similarweb.

Surra nas redes

Pesquisa aponta que “lives” e podcasts de Donald Trump acumularam 250 milhões de visualizações; uma delas, com Joe Rogan, 46 milhões. Já Kamala Harris foi a só 4, totalizando 3,3 milhões de visualizações.

Pensando bem…

… Lula agora pede “convivência civilizada” com quem chamou de “nazista” dias antes.

PODER SEM PUDOR

Um soco de cinema

Ao chegar na Câmara para trabalhar, em 1990, o jovem deputado Eduardo Siqueira Campos, então no PDC, soube que Brandão Monteiro (PDT-RJ) fizera violento discurso contra seu pai, governador do Tocantins. Eduardo é do tipo boa praça e encontrou Monteiro ainda no plenário. Ao vê-lo, o deputado do Rio insultou-o e a seu pai, outra vez. Eduardo pediu que parasse, mas Monteiro, que tinha fama de valentão, insistiu. O filho virou fera ferida: fechou os olhos e desferiu um soco de cinema, único da sua vida, que pegou em cheio e entrou para a História, deixando Brandão nocauteado no chão do plenário.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

