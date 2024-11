Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 10 de novembro de 2024

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Agenda cheia

O presidente Lula deve contar com uma agenda de reuniões significativa cheia em paralelo à realização da Cúpula do G20, entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio Janeiro. O Itamaraty informou que a grande maioria das delegações que participarão do evento solicitaram reuniões bilaterais com o chefe do Executivo, que não poderá atender a todas as solicitações por falta de tempo disponível.

Visita da China

Com presença confirmada na Cúpula do G20, o presidente da China, Xi Jinping, deve se reunir com o presidente Lula em Brasília em 20 de novembro, um dia após o evento no RJ. Os chefes de Estado devem dialogar sobre acordos bilaterais entre as nações, com destaque especial para pautas relacionadas à nova rota da seda, articulada pelo país asiático.

Bets em discussão

Mais de 40 pessoas devem ser ouvidas pelo Supremo Tribunal Federal entre segunda e terça-feira em meio a um conjunto de audiências públicas sobre o mercado de apostas no Brasil. Convocadas pelo ministro Luiz Fux, as reuniões integram a análise de ações que pedem pela suspensão da “Lei das Bets”, mobilizadas pelo Solidariedade e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Obstáculo para a LDO

O governo federal vem tentando dar celeridade à tramitação do projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares, frente ao risco da indefinição sobre o assunto impedir o andamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Já validado na Câmara dos Deputados, o texto deve ser pautado para votação no Senado na próxima terça-feira.

Buscando alianças

Uma comitiva de parlamentares bolsonaristas deve marcar presença na posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prevista para o próximo dia 20 de janeiro. O grupo pretende articular uma série de reuniões com lideranças trumpistas no Congresso estadunidense, de modo a criar alianças destinadas ao avanço de pautas da direita no Brasil e no mundo.

Provocação hostil

Os deputados Zucco (PL-RS) e Ubiratan Sanderson (PL-RS) acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva após torcedores do Fluminense terem feito “gestos de nado” contra a torcida do Grêmio, em uma partida no Maracanã, em 1º de novembro. Os parlamentares solicitam que o clube carioca seja responsabilizado pela provocação, realizada em provável referência às vítimas das enchentes de maio no RS.

Respeito à identidade

O Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero da Defensoria Pública do RS recomendou à companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A. que substitua o campo “sexo biológico” em seus cadastros pela designação “gênero”. A orientação visa garantir o reconhecimento da identidade de gênero autodeclaratória, de modo a assegurar o respeito à escolha dos usuários em relação a sua identificação.

Acesso ao Cristo

O governo gaúcho inaugurou na sexta-feira a pavimentação da estrada de acesso ao Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari. O asfaltamento da via de entrada do novo cartão postal gaúcho contou com investimento de R$4 milhões do Executivo estadual, com contrapartida municipal de R$4,5 milhões.

Papo de Responsa

A Polícia Civil do RS assinou na sexta-feira, junto à Secretaria Estadual de Polícia Civil do RJ, um termo de cooperação técnica relacionado à continuidade do compartilhamento da metodologia da iniciativa “Papo de Responsa” entre as entidades. A ação tem como foco a educação e conscientização de jovens, visando à prevenção da criminalidade e o desenvolvimento de uma cultura de paz e cidadania entre crianças e adolescentes.

Saúde Indígena

A Secretaria Estadual da Saúde publicou na última semana uma portaria que viabilizará a implantação de Ambulatórios de Saúde Indígena no RS, com recursos do programa Assistir. O incentivo contará com o repasse de R$70 mil mensais às unidades habilitadas, visando a contratação de equipes exclusivas para os locais e o atendimento de demandas nas diferentes macrorregiões do Estado.

Investimentos da LIC

Mais de R$60 milhões foram investidos no RS até o momento por meio de recursos da Lei de Incentivo à Cultura previstos para 2024. A Secretaria Estadual da Cultura pretende encerrar dezembro com a aplicação total dos R$70 milhões em valores da iniciativa autorizados para este ano.

Novembro azul

Segurados do IPE Saúde com 50 anos ou mais serão isentos da coparticipação de pagamento em consultas com urologista ao longo do mês de novembro. Vinculada à campanha Novembro Azul, a iniciativa do plano dos servidores públicos do RS visa incentivar a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância de cuidados integrais com a saúde do homem.

Retomada do Cais

Fechado desde maio, após as enchentes, o Cais Embarcadero de Porto Alegre voltará a receber visitantes a partir da próxima terça-feira. Reaberto oficialmente na última semana, o espaço foi submetido a um processo de restauração e retornará às atividades com novos investimentos e atrativos ao público.

Adaptação das ilhas

Moradores do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, reuniram-se na sexta-feira com representantes da prefeitura municipal para dialogar sobre aspectos relativos à reconstrução e adaptação da região para eventuais novos desastres climáticos. O encontro ocorreu em paralelo ao início da elaboração de um novo Plano Urbanístico e Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável das Ilhas da Capital, já em fase final de contratação.

Residência jurídica

Encerra nesta terça-feira o prazo de inscrição para bacharéis em Direito interessados em concorrer a uma vaga no Programa de Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do RS. A iniciativa, que conta com bolsa auxílio de R$3,1 mil, é destinada a acadêmicos que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou que concluíram o curso de graduação há no máximo cinco anos.

2024-11-10