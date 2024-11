Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 21 de novembro de 2024

Passada a cúpula do G20, o mercado aguarda com amplas expectativas o anúncio do governo federal sobre o pacote de corte de gastos prometido pelo Executivo. (Foto: Freepik)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Expectativas do mercado

Passada a cúpula do G20, o mercado aguarda com amplas expectativas o anúncio do governo federal sobre o pacote de corte de gastos prometido pelo Executivo. Ainda que com pouco tempo hábil para o governo, o setor econômico espera que a série de ações destinadas à redução de despesas públicas seja revelada até o final da semana.

Inquérito em finalização

A Polícia Federal deve apresentar até o final desta semana o relatório solicitando o indiciamento dos investigados no inquérito que apura a construção de uma suposta trama de golpe de Estado em 2022. Nomes como o dos generais Braga Netto e Augusto Heleno, do tenente-coronel Mauro Cid e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro estão entre os que podem ser denunciados a partir do processo.

Militares com CPF

Para o ministro da Defesa, José Múcio, os militares presos em operação que apura a articulação de uma trama golpista em 2022 “não são pessoas que representam as Forças Armadas”. O chefe ministerial pontuou que os envolvidos estavam “com os CPFs”, agindo por iniciativa própria, e defendeu que os culpados sejam verdadeiramente julgados pela Justiça.

Pressão por celeridade

Parlamentares governistas que integraram a CPMI do 8 de Janeiro devem pressionar o procurador-geral da República, Paulo Gonet, por maior celeridade na análise de inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A cobrança deve ganhar força em meio a uma audiência na Comissão de Defesa da Democracia do Senado, na próxima semana, quando o PGR comparecerá à Casa Legislativa.

Arquivamento improvável

Apesar do pedido do PT pelo arquivamento do PL da Anistia, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve manter a tramitação da matéria na comissão especial criada para o texto. O posicionamento segue a tentativa de neutralidade que o parlamentar vem adotando em relação ao assunto, de modo a evitar que a discussão contamine as articulações na disputa pela sucessão no comando da Casa.

Bloqueio de bets

O governo federal solicitou à Anatel nesta semana o bloqueio de 1.812 sites ilegais de apostas em operação no Brasil. O número se soma aos cerca de 5,2 mil sites do gênero bloqueados nos últimos 40 dias, a partir de solicitação da Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda.

Resultado adiado

O Ministério da Gestão e Inovação decidiu adiar a divulgação do resultado final do Concurso Público Nacional Unificado, prevista inicialmente para esta quinta-feira. A pasta federal, que não informou oficialmente o motivo do adiamento, deve publicar nesta semana um novo cronograma do processo.

Convite do presidente

O presidente Lula convidou o favorito à presidência da Câmara em 2025, Hugo Motta (Republicanos-PB), para participar do jantar com o líder chinês Xi Jinping nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty. Ao comentar sobre o convite, o parlamentar destacou a relevância da China enquanto parceiro comercial do Brasil e destacou a importância da manutenção das relações diplomáticas com o país asiático.

Consciência negra

O Supremo Tribunal Federal iluminou seu edifício-sede nesta quarta-feira nas cores vermelho, amarelo e verde em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. A ação simbólica destaca a trilogia de tons presentes nas bandeiras de 13 países africanos que adotaram a paleta em seus símbolos nacionais.

Reunião do Cosud

Lideranças estaduais do Consórcio de Integração Sul e Sudeste se reúnem em Santa Catarina a partir desta quinta-feira para a 12ª reunião do Cosud. Com atividades previstas até sábado, o encontro contará com discussões relacionadas à busca de soluções conjuntas para demandas da área da educação, segurança pública, governabilidade e demais segmentos.

Magistrado no RS

O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, vem ao RS nesta quinta-feira para participar da cerimônia de abertura da “XI Jornada de Soluções Autocompositivas: Unindo Força”, promovida pelos tribunais com sede no RS em parceria com a Faculdade de Direito da UFRGS. O magistrado segue em território gaúcho até sexta-feira, quando palestrará no “II Congresso Gaúcho de Cooperação Judiciária”, em Porto Alegre.

Cidades Antirracistas

Em meio à programação alusiva ao Dia da Consciência Negra, o Ministério Público do RS lançará na próxima semana o selo “Cidades Antirracistas”. A designação será concedida aos municípios que aderirem ao projeto e cumprirem com a criação da tripla estrutura mínima de enfrentamento ao racismo, dividida em Conselho Municipal de Igualdade Racial, Plano Municipal de Igualdade Racial e coordenadoria ou secretaria especializada.

Qualificação rodoviária

O Executivo gaúcho autorizou nesta semana o investimento de R$1,3 bilhão para a qualificação das rodovias do Vale do Taquari e Região Norte do RS, significativamente impactadas pelas enchentes. O montante, articulado via Fundo do Plano Rio Grande, deve viabilizar obras de duplicação de sete estradas, reconstrução e elevação de 16 pontes, melhorias nos pavimentos, entre outras ações.

21 dias de Ativismo

Iniciada nesta quarta-feira, a programação de 21 dias de Ativismo da prefeitura de Porto Alegre se estenderá até o dia 10 de dezembro, integrada por uma série de ações de compartilhamento de informação e combate a violência contra as mulheres. A ação abrangerá espaços públicos e unidades de saúde, nos quais serão promovidas atividades voltadas à sensibilização e conscientização sobre a temática.

Pesquisa Qualiônibus

A EPTC inicia nesta quinta-feira, em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, a aplicação da pesquisa “Qualiônibus”, executada pela terceirizada “KS Consultoria”. O levantamento visa ouvir os usuários do transporte público em paradas, estações e terminais sobre o serviço prestado, de modo a desenvolver ações de qualificação do setor.

Homenagem a Zumbi

O Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre, passou a contar nesta quarta-feira com uma estátua em homenagem ao líder quilombola, lembrado no nome do espaço público. Além da peça em bronze, produzida pelo escultor uruguaio Mario Cladera, o largo recebeu também um totem que valoriza a identidade negra brasileira, criado pelo artista e educador social porto-alegrense Eduardo Angel Sats.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2024-11-21