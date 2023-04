Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 23 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

SELIC em pauta

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado promoverá uma audiência pública interativa nesta terça-feira para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O debate terá como pauta principal a elevada taxa básica de juros do país.

SELIC em pauta II

O presidente do BC afirmou nesta sexta-feira que a entidade também deseja a redução da SELIC, mas mantém a taxa atual a partir de critérios técnicos. Ele destacou que a tomada de medidas em 2021, que resultou no atual percentual, evitou que o país entrasse em recessão decorrente da inflação.

Erro de cálculo

Na audiência do Senado, Campos Neto deve ainda prestar explicações sobre o erro ocorrido na série de câmbio contratado nas estatísticas do setor externo do BC, entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. A falha foi descoberta em janeiro deste ano, apontando uma diferença de cálculo de US$14,5 bi.

Fórum Portugal-Brasil

O presidente Lula participa nesta segunda-feira do Fórum Empresarial Portugal-Brasil, realizado no norte do país europeu. O evento será marcado pela assinatura de um memorando conjunto entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a Apex-Brasil.

Parceria nos ares

Durante o fórum está previsto ainda o anúncio de uma parceria da Embraer com a portuguesa Ogma, para produção do modelo aéreo “Super Tucano”. A aeronave turboélice de ataque leve e treinamento avançado deve ser vendida a diferentes países, incluindo os membros da OTAN.

Transição democrática

O chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, participa nesta segunda-feira, na Colômbia, de um encontro com chefes de Estado e representantes diplomáticos de 20 países para dialogar sobre o processo de transição democrática na Venezuela. Eles serão recebidos pelo presidente colombiano Gustavo Petro, que será mediador do encontro.

Investimento norte-americano

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que os EUA podem encaminhar até US$2 bi para projetos de sustentabilidade no Brasil e combate ao aquecimento global. A informação foi confirmada após ela conversar por telefone com o assessor estadunidense do clima, John Kerry.

Fundo Amazônia

Na ligação, o norte-americano afirmou que os US$500 milhões anunciados por Biden para o Fundo Amazônia foram apenas a fase inicial do trabalho voltado às questões ambientais. A ministra espera que a partir do anúncio outros países se vejam estimulados a contribuir com o Fundo.

Divisão de focos

A gestão federal está com receio de que as movimentações da CPMI dos Atos Golpistas possa afetar o andamento das propostas do governo. Para evitar a interferência, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, focará nas pautas prioritárias do Planalto no Congresso, enquanto Rui Costa, da Casa Civil, voltará sua atenção ao andamento da agenda governamental.

Apuração de denúncias

A Comissão de Ética Pública da Presidência analisará nesta terça-feira a abertura de procedimento ético ou punitivo contra os ex-ministros Ricardo Salles e Abraham Weintraub, além do ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. A apuração ocorre a partir de denúncias de episódios ocorridos durante o governo de Jair Bolsonaro.

Portas reabertas

A Câmara dos Deputados reabriu as portas nesta sexta-feira para Visitação Institucional. O ato marca a retomada na íntegra de visitas ano Congresso Nacional, as quais foram afetadas após as invasões dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

MP do Bolsa Família

A comissão mista que analisará a MP da recriação do Programa Bolsa Família realizará sua primeira audiência pública nesta terça-feira. Participarão do debate representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Federal de Assistência Social e do Comitê de Oxford para Alívio da Fome.

Estoque do SUS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou um projeto de lei do Senado que prevê a criação de um sistema para monitoramento do estoque e consumo de medicamentos e produtos do SUS. A medida busca centralizar dados para garantir o acesso da população a informações sobre medicações disponíveis, fórmulas nutricionais e demais produtos de saúde.

Auxílio Emergencial Gaúcho

Nesta terça-feira, 25, encerra o prazo para solicitação do Auxílio Emergencial Gaúcho. Na atual etapa, tem direito à parcela única de R$800, MEIs e trabalhadores formais desligados dos setores de alojamento, alimentação e eventos a partir das restrições da pandemia.

Custo de produção

A Federação de Agricultura do RS divulgou uma queda de 0,25% do Índice de Inflação dos Custos de Produção do Estado no mês de março, em relação a fevereiro. A redução soma-se à queda acumulada de 21,9% dos últimos 12 meses no índice.

Custo de produção II

A queda é atribuída aos impactos do preço internacional do petróleo na diminuição dos custos de fertilizantes e frete. No entanto, a entidade ressalta que os atuais valores ainda se encontram em patamares elevados observados anteriormente ao significativo aumento no começo do ano de 2021.

Intervenção urbana

A Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, em parceria com a Unisinos, realizará nesta quarta-feira uma intervenção urbana no Monumento do Laçador, para conscientização da poluição sonora. A estátua receberá um protetor auricular na data, de modo a chamar a atenção para o impacto do ruído na vida cotidiana.

Panorama Político

2023-04-23