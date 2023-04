Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de abril de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à PF nesta quarta-feira. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Sob efeito de remédio

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à PF nesta quarta-feira, referente ao compartilhamento de um vídeo nas redes sociais que questionava o sistema eleitoral brasileiro. Ele declarou que a veiculação do material foi um equívoco, que realizou ao tentar salvar a publicação para assistir mais tarde, alegando que estava sob o efeito de medicamentos.

Sob efeito de remédio II

O advogado de Bolsonaro reforçou a versão de que o material foi compartilhado sem intenção e de que assim que alertado, o ex-presidente apagou a publicação. A defesa também ressaltou que na data ele havia recebido alta há pouco de uma internação, onde foi medicado com morfina.

Suspensão do Telegram

A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira a suspensão da plataforma Telegram no território brasileiro, após a empresa repassar dados incompletos solicitados pelo Judiciário sobre grupos neonazistas. A companhia foi também multada em R$ 1 milhão por dia até encaminhar o material faltante.

Habeas Corpus

A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, entrou com um novo pedido de liberdade no STF, alegando risco de suicídio. Laudos médicos foram apresentados junto ao à solicitação de habeas corpus, requisitando a liberação para evitar que ele tire a própria vida ou piore consideravelmente seu estado mental, afetado por um quadro depressivo.

Habeas Corpus II

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, foi sorteado como relator do pedido de soltura de Torres. Na semana passada, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, rejeitou outra solicitação de liberdade, afirmando que há fortes indícios de que o ex-ministro foi conivente com a associação criminosa que atuou nos atos golpistas de 8 de janeiro.

CPMI dos Atos Golpistas

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realizou nesta quarta-feira a leitura do requerimento de abertura da CPMI dos Atos Golpistas. O colegiado será integrado por 16 senadores e 16 deputados federais e deve ter sua composição indicada por líderes partidários nos próximos dias.

Reajuste dos servidores

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira a proposta de reajuste de 9% no salário dos servidores públicos federais a partir de maio. A medida prevê ainda um acréscimo de R$ 200 no auxílio-alimentação das categorias.

Dedução do IR

Parlamentares do Congresso entraram em acordo nesta quarta-feira e determinaram a suspensão do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a lei que permite que pessoas físicas e empresas abatam doações realizadas a programas voltados ao tratamento de pessoas com câncer e com deficiências do Imposto de Renda. A retomada da possibilidade será reimplantada até 2026.

Missão nos EUA

O governador Eduardo Leite estará à frente de uma Missão Oficial em Nova York, nos EUA, entre os dias 8 e 12 de maio. Ele participará de reuniões, fóruns e conferências com diferentes instituições, tendo como pauta comum a busca por investimentos e a discussão sobre alternativas para o desenvolvimento econômico e social do RS.

Missão nos EUA II

Eduardo Leite possui também agendado a apresentação de uma palestra na Columbia University, um dos centros de pesquisa mais importantes do mundo, onde ele estudou políticas públicas. O governador comparecerá ainda à cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade do Ano 2023, promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Americana e que reunirá mais de mil líderes internacionais.

Supera Estiagem

A Secretaria Estadual de Assistência Social iniciou nesta terça-feira, a distribuição de cestas básicas do Programa Supera Estiagem. A iniciativa, que ocorre em quatro etapas de forma regionalizada, iniciou pelo município de General Câmara e irá distribuir no total mais de 37 mil cestas de alimentos a municípios atingidos pela falta de água.

Reforço da SUSEPE

O governo gaúcho publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado a nomeação de 431 novos servidores para a SUSEPE. Os indicados passarão por um curso de formação profissional na Escola do Serviço Penitenciário antes de serem alocados em suas funções.

Geração de energia

Uma comitiva gaúcha coordenada pelo governador Eduardo Leite esteve em Brasília nesta quarta-feira, reunindo-se com a presidência da Aneel sobre projetos de geração de energia previstos para o RS. O encontro teve como temática central a proposta de construção de uma termoelétrica em Rio Grande, no Extremo-Sul do Estado.

Termoelétrica em Rio Grande

O projeto da termoelétrica foi acolhido pelo presidente da Aneel, Sandoval Feitosa, que afirmou que o assunto deve ser abordado com mais profundidade. Ele destacou que o tema será levado para debate junto ao Ministério de Minas e Energia, levando em conta o detalhamento da demanda de energia no país.

Cúpulas das Cidades das Américas

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, está representando a Capital na Cúpula das Cidades das Américas, realizada em Denver, nos EUA, entre 26 e 28 de abril. O encontro reúne uma série de lideranças de diferentes municípios do continente americano, promovendo debates sobre mudanças climáticas, desigualdade social, acesso à moradia e segurança pública.

Acessibilidade visual

A Secretaria Municipal de Educação deu início à entrega de um óculos especial com inteligência intuitiva para 46 alunos e dez professores com deficiência visual. No total, R$ 1 milhão foram investidos para o beneficiamento dos integrantes da rede de ensino da Capital

Acessibilidade visual II

O dispositivo, elaborado a partir de tecnologia israelense, é integrado de uma câmera acoplada à sua armação, que escaneia e transforma textos de qualquer lugar em áudio. O aparelho permite ainda a captura de imagens, além do reconhecimento de rostos, produtos e células de dinheiro.

