Colunistas Maioria do Senado encaminha requerimento ao STF para libertação de Anderson Torres

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Líder da oposição, senador Rogério Marinho alega "questão humanitária" para visitas e libertação do ex-ministro Anderson Torres. (Foto: Divulgação/Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um requerimento inédito, com a força política de 42 assinaturas de senadores da República (a maioria do Senado), foi protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF). O requerimento pede ao ministro Alexandre de Moraes, que autorize a visita ao ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres na cadeia. Eles também querem que o STF aceite habeas corpus impetrado por Torres para a sua liberdade. Os parlamentares alegam ser uma “questão humanitária” a liberação da visita a Torres, preso desde 14 de janeiro por suposta omissão durante os ataques extremistas de 8 de janeiro em Brasília. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) resumiu a situação:

“A maioria do Senado da República pede essa autorização para visitar o ex-ministro. A prisão já dura mais de 100 dias e achamos necessário que haja esse gesto de solidariedade.”

Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Será hoje, na Assembleia Legislativa, a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Presidida pela deputada estadual Eliana Bayer (Republicanos), a cerimônia acontecerá às 13 horas, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Basncada do PL quer propor alternativas à reestruturação do IPE Saúde

Líder da bancada do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni, participou ontem com Adriana Lara, Claudio Tatsch, Kelly Moraes, Paparico Bach e Rodrigo de reunião com o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, e com o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes, para debater a proposta de reestruturação do plano principal do IPE-Saúde. O líder da bancada afirma que “os deputados reconhecem que o direcionamento do governo faz sentido, como a contribuição dos dependentes e a fixação da faixa etária, e o PL tem a pré-disposição de contribuir para uma reforma profunda do Instituto”. Nessa linha, foi encaminhado um oficio ao governador Eduardo Leite, contendo questionamentos direcionados para dois eixos: receita e despesas. Rodrigo Lorenzoni explica que “não temos respostas concretas em relação à projeção de receita e despesa. Queremos uma solução para as próximas décadas, e garantia de qualidade dos atendimentos, segurança para os associados e remuneração justa para os prestadores de serviço”.

Encontro de ex-ministros da Agricultura

O ex-ministro Francisco Turra confirmou presença em um encontro de ex-ministros, promovido pelo atual titular da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta quinta-feira (27), em Brasília. Ministro entre 1998 e 1999, Francisco Turra, em seu período de gestão, a produtividade agrícola no país registrou um crescimento de 8,5%. Além disso, os investimentos no PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar) passaram de R$ 1,5 bilhão para R$ 3 bilhões, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas. Atualmente, Turra é integrante do conselho consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e presidente do conselho consultivo da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio). Ele defende a garantia da segurança jurídica ao agricultor e ao pecuarista: “o clamor de qualquer produtor rural é poder cultivar e colher o que lhe é de direito, sem medo das ameaças de invasão, seja por parte de indígenas, quilombolas ou dos sem-terra”.

Câmara de Vereadores pretende revogar título concedido a Jean Wyllys

O ex-deputado Jean Wyllys poderá ter cassada a Comenda Porto do Sol, a mais alta honraria da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (26), o vereador Alexandre Bobadra decidiu apresentar Projeto de Resolução para cassar a concessão da Comenda Porto do Sol concedida em 2015 ao ex-deputado Jean Wyllys, filiado ao Psol.

Bobadra alega que a mais alta honraria da Câmara foi concedida em 2015 para o líder do Psol sem que ele nada tenha produzido de relevante para o povo da Capital gaúcha.

Bobadra menciona ainda o fato de que, além de não ter prestado nenhum serviço relevante, Wyllys atualmente dedica-se a fazer apologia da liberação da maconha.

O vereador aponta ainda o fato de Wyllys ser notório propagador impune de fake news. Cita como exemplo, vídeos nos quais o ex-deputado do Psol diz que a facada em Bolsonaro foi “armação da direita”, uma evidente fake news. O autor da facada, Adélio Bispo, foi companheiro de Wyllys no Psol.

Instituto Brasil-Israel comenta fala de Lula no Dia da Independência de Israel

O Instituto Brasil-Israel lamentou imprecisão dos fatos descritos pelo presidente e que podem gerar mais incompreensão sobre o conflito entre Israel e Palestina.

Em declaração dada nesta quarta, 26, dia em que se comemora a Independência de Israel, o presidente Lula disse que foi a ONU que criou o Estado Judeu – e não criou o Estado palestino. “A ONU era tão forte que, em 1948, conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, não consegue criar o Estado palestino”, declarou o presidente brasileiro, em visita à Espanha.

O Instituto Brasil-Israel lamenta a imprecisão dos fatos descritos, “o que pode gerar uma incompreensão sobre o conflito entre Israel e Palestina. É um tema complexo e o caminho para a paz exige, também, profundo conhecimento da situação.

Em 29 de novembro de 1947, em uma sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, a ONU votou a resolução 181, que definia a Partilha da Palestina. Segundo a decisão, haveria dois Estados: Israel e Palestina.

Na decisão da ONU, o território seria dividido entre um Estado Judeu e outro Palestino, enquanto Jerusalém seria território internacional. Os líderes judeus aceitaram, os palestinos, não. Em 14 de maio de 1948, os judeus declararam a independência de Israel.

O Estado de Israel foi reconhecido pela ONU, mas não pelos palestinos – que tampouco criaram o próprio Estado. A criação de Israel, portanto, foi feita por líderes judeus sionistas, com aprovação da ONU, baseada na decisão de que dois Estados eram legítimos”, esclarece o IBI.

Ramiro Rosário denuncia: “arroz orgânico do MST é fraude”

O vereador Ramiro Rosário (PSDB) denunciou ontem uma fraude contra o consumidor da Capital. Segundo o vereador, o arroz produzido pelo MST, “dos ditos trabalhadores sem terra, não é orgânico”. Para demonstrar a fraude, o vereador apresentou uma análise feita na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que mostrou que “o arroz orgânico do MST é arroz fake”, afirmou Ramiro.

Ele afirma que “eles, o MST, vendem gato por lebre. Fraude, fake news. Escolhemos o laboratório de resíduos de pesticidas da UFSM e em 54 tipos de insumos e componentes que são utilizados defensivos, há mais que o dobro do mínimo detectável. E alguns produtos químicos estão presentes em quantidades mais de três vezes superiores ao mínimo. A partir destas informações, decidimos apresentar uma denúncia formal ao Ministério Público Federal para que seja aberta uma investigação deste crime contra a população.”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/maioria-do-senado-encaminha-requerimento-ao-stf-para-libertacao-de-anderson-torres/

Maioria do Senado encaminha requerimento ao STF para libertação de Anderson Torres

2023-04-27